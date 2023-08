क्या हुंडई एक्सटर की डिलिवरी के लिए करना पड़ेगा 1 साल का इंतज़ार?

एंट्री-लेवल वेरीएंट्स पर है सबसे ज़्यादा वेटिंग पीरियड

सात वेरीएंट्स में है उपलब्ध

हुंडई इंडिया ने एक्सटर एसयूवी को देश में 10 जुलाई, 2023 को लॉन्च किया था। इस मॉडल को एक महीने के अंदर 50,000 बुकिंग्स मिल गई थी। जुलाई महीने में कार निर्माता इस एसयूवी के 7,000 यूनिट्स की बिक्री करने में क़ामयाब रही। अब एक्सटर की मांग बढ़ने से इस पर 11 महीनों तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है।

हुंडई एक्सटर के वेरीएंट के अनुसार फ़ीचर्स

यह एसयूवी EX, EX (O), S, S (O), SX, SX (O) और SX (O) के सात वेरीएंट्स में ख़रीदी जा सकती है। मौजूदा समय में एंट्री-लेवल EX और EX (O) वेरीएंट्स पर सबसे ज़्यादा 48 से 50 हफ़्तों (11 महीनों) का वेटिंग पीरियड चल रहा है। वहीं सीएनजी के साथ अन्य सभी वेरीएंट्स पर 18 से 24 हफ़्तों का वेटिंग पीरियड चल रहा है।

वेरीएंट्स वेटिंग पीरियड EX और EX (O) 48-50 हफ़्ते S और S (सीएनजी) 22-24 हफ़्ते S(O), SX, SX (O), SX (O) कनेक्ट और SX (सीएनजी) 18-20 हफ़्ते SX (O) एएमटी और SX (O) कनेक्ट एएमटी 20-22 हफ़्ते

हुंडई एक्सटर का इंजन और गियरबॉक्स

एक्सटर में सीएनजी किट के साथ 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो 82bhp का पावर और 114Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें पांच-स्पीड मैनुअल या एएमटी यूनिट को जोड़ा गया है।

अनुवाद: विनय वाधवानी