11 மாதம் வரை வெயிட்டிங்கில் ஹூண்டாய் எக்ஸ்டரை வாங்கலாம்

என்ட்ரி-லெவல் வேரியண்ட்க்கு அதிக வெயிட்டிங் பீரியட் உள்ளது

ஏழு வேரியண்ட்ஸில் வழங்கப்படும்

ஹூண்டாய் இந்தியா, 10 ஜூலை, 2023 அன்று நாட்டில் எக்ஸ்டர் எஸ்‌யு‌வியை அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த மாடல் ஒரு மாதத்திற்குள் 50,000 க்கும் மேற்பட்ட முன்பதிவுகளைச் சேகரித்து அமோக வரவேற்பைப் பெற்றது. ஜூலை மாதத்தில், கார் உற்பத்தியாளர் 7,000 யூனிட் எஸ்யுவிஸை விற்றது. இப்போது அதன் கோரிக்கையை நியாயப்படுத்தி, எக்ஸ்டர் 11 மாதங்கள் வரை காத்திருக்கும் காலத்தை ஈர்க்கிறது.

ஹூண்டாய் எக்ஸ்டர் வேரியண்ட் வாரியான காத்திருப்பு காலம்

EX, EX (O), S, S (O), SX, SX (O), மற்றும் SX (O) கனெக்ட் ஆகிய ஏழு வேரியண்ட்ஸில் எஸ்‌யு‌வியைக் கொண்டிருக்கலாம். தற்போது, என்ட்ரி லெவல் EX மற்றும் EX (O) வேரியண்ட்ஸ் 48 முதல் 50 வாரங்கள் (11 மாதங்கள்) அதிகபட்ச வெயிட்டிங் பீரியடை கட்டளையிடுகின்றன. இதற்கிடையில், சி‌என்‌ஜி வெர்ஷன்ஸ் உட்பட மற்ற அனைத்து வேரியண்ட்ஸும் டெலிவரி செய்ய 18 முதல் 24 வாரங்கள் ஆகும்.

வேரியண்ட்ஸ் வெயிட்டிங் பீரியட் EX மற்றும் EX (O) 48-50 வாரங்கள் S மற்றும் S (சி‌என்‌ஜி) 22-24 வாரங்கள் S(O), SX, SX (O), SX (O) கனெக்ட், மற்றும் SX (சி‌என்‌ஜி) 18-20 வாரங்கள் SX (O) ஏ‌எம்டீமற்றும் SX (O) கனெக்ட்ஏ‌எம்டீ 20-22 வாரங்கள்

இன்ஜின் மற்றும் ஹூண்டாய் எக்ஸ்டரின் விவரக்குறிப்புகள்

நிறுவனம் பொருத்திய சி‌என்‌ஜி கிட் விருப்பத்துடன் 1.2-லிட்டர் என்‌ஏ பெட்ரோல் இன்ஜினுடன் எக்ஸ்டரைக் கொண்டிருக்கலாம். ஃபைவ்-ஸ்பீட் மேனுவல் மற்றும் ஏ‌எம்‌டீ யூனிட்டுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் போது இந்த மோட்டார் 82bhp மற்றும் 114Nm டோர்க்கை உற்பத்தி செய்யும் வகையில் டியூன் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மொழிபெயர்த்தவர் : பவித்ரா மதியழகன்