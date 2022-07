एमजी हेक्टर EX और हेक्टर प्लस EX वेरीएंट्स को किया जा रहा है तैयार

- कुछ सेफ़्टी फ़ीचर्स नहीं होंगे मौजूद

- आने वाले महीनों में की जा सकती है पेश

हाल ही में लीक हुए कागज़ातों के अनुसार, एमजी मोटर इंडिया हेक्टर लाइन-अप में नए EX वेरीएंट्स को शामिल कर सकती है। पिछले हफ़्ते कार निर्माता ने एस्टर के चार EX वेरीएंट्स को पेश किया था और इस बार इसे हेक्टर एसयूवी में पेश किया जा सकता है।

एस्टर में कई EX वेरीएंट्स पेश किए गए हैं, तो वहीं हेक्टर में सिर्फ़ एक शार्प EX वेरीएंट को पेश किया जाएगा। साथ ही, हेक्टर प्लस में भी EX वेरीएंट को जोड़ा जाएगा। नया वेरीएंट स्टैंडर्ड शार्प वेरीएंट के नीचे का मॉडल होगा और इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक स्टेब्लिटी कंट्रोल जैसे फ़ीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे। EX वेरीएंट की क़ीमत स्टैंडर्ड वेरीएंट्स से कम होगी।

इसके अलावा, एमजी हेक्टर EX वेरीएंट में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन होगा, जो 141bhp का पावर और 250Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। इसमें छह-स्पीड मैनुअल और सीवीटी या डीसीटी यूनिट को जोड़ा जाएगा।

अनुवाद: विनय वाधवानी