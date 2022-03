हृयूंडे क्रेटा और वेन्यू वेरीएंट्स में किए जाएंगे बदलाव

- वेन्यू के 1.0-लीटर टर्बो और 1.5-लीटर डीज़ल वेरीएंट को किया जाएगा अपडेट

- हृयूंडे क्रेटा के दो ट्रिम्स को किया जाएगा बंद

हृयूंडे इंडिया जल्द ही क्रेटा और वेन्यू एसयूवीज़ के वेरीएंट्स में बदलाव करने जा रही है। इंटरनेट पर लीक हुई जानकारी के अनुसार, वेन्यू के 1.0-लीटर टर्बो और 1.5-लीटर ट्रिम्स के साथ-साथ क्रेटा के 1.4-लीटर टर्बो और 1.5-लीटर डीज़ल वर्ज़न्स को जल्द ही बंद कर दिया जाएगा। पिछले हफ़्ते, कार निर्माता ने हृयूंडे i20 के दो वेरीएंट्स को बंद किया था, जिसकी जगह पर दो नए वेरीएंट्स को पेश किया गया है।

हृयूंडे वेन्यू की बात करें, तो लीक हुए डॉक्यूमेंट में इसके 1.0-लीटर टर्बो वर्ज़न के पांच वेरीएंट्स के बंद होने की जानकारी मिली है। इसमें S(O) डीसीटी, SX+ डीसीटी दोहरा-रंग, S(O) ई क्लच, SX (O) ई क्लच और SX (O) ई क्लच दोहरा-रंग शामिल हैं। बता दें, कि 'ई क्लच' का मतलब आईएमटी है, जिसे जुलाई 2020 में पेश किया गया था। जल्द ही, 1.5-लीटर डीज़ल, S(O) और S(O) दोहरे-रंग वेरीएंट्स को बंद किया जा सकता है।

हृयूंडे क्रेटा के ऊपर के वर्ज़न्स में भी बदलाव किया जा सकता है। उम्मीद है, कि 1.4-लीटर टर्बो SX डीसीटी और 1.5-लीटर डीज़ल SX एटी को बंद किया जाएगा। हालांकि यह बात अभी साफ़ नहीं है, कि हृयूंडे बंद किए गए वेरीएंट्स की जगह पर नए वेरीएंट्स को पेश करेगी या नहीं।

हृयूंडे क्रेटा में 1.4-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 138bhp का पावर और 242Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसमें सात-स्पीड डीसीटी यूनिट को जोड़ा गया है। दूसरा इसमें 1.5-लीटर डीज़ल इंजन है, जो 113bhp का पावर और 250Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसमें छह-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स को जोड़ा गया है।

अनुवाद: विनय वाधवानी