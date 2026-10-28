मैं इसे क्यों खरीदूं?
- शानदार और मज़ेदार हाइब्रिड पावरट्रेन
- ग़जब की फ्यूल एफिशिएंसी
- राइड क्वालिटी में सुधार
सेफ़्टी
हाइब्रिड वर्जन के साथ आपको छह एयरबैग्स, ऑटो हैडलैम्प्स और टायर प्रेशर मॉनिटर मिलता है। लेकिन इसमें पूरा Level 2 ADAS पैकेज और 360-डिग्री कैमरा नहीं मिलता। रियर कैमरा तो है, लेकिन उसकी रेजोल्यूशन और वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, इसमें सुधार होना चाहिए।
मैं इसे क्यों नहीं खरीदूं?
- राइवल्स ज्यादा फीचर्स देते हैं
- बूट स्पेस कम और स्पेयर व्हील नहीं
- रीसेल वैल्यू कमजोर
परिचय
नई रेनॉ डस्टर इस साल की शुरुआत में दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ आई थी – 1.0-लीटर और 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल। रेनॉ ने सभी का ध्यान इस वादे से खींचा था कि साल के अंत तक हाइब्रिड भी आएगा। अब वो समय आ गया है और डस्टर हाइब्रिड आखिरकार लॉन्च हो गई है। रेनॉ ने कहा था कि साल की शुरुआत में ही हाइब्रिड बिक चुकी थी, लेकिन प्रोडक्शन लिमिटेड था, इसलिए ये डिमांड से ज्यादा सप्लाई की बात लगती है। फिर भी, ये डस्टर लाइन-अप में तीसरा पावरट्रेन बन गई है, और यहां मिलने वाली सबसे एडवांस हाइब्रिड सिस्टम्स में से एक है। अब हमने इसे इंडियन रोड्स पर चला लिया है, तो चलिए जानते हैं कि ये असल में कैसी है।
एक्सटीरियर डिज़ाइन
डस्टर हाइब्रिड दिखने में बिल्कुल वैसी ही है जैसी इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुई थी। इसकी लंबाई 4.3 मीटर है, व्हीलबेस 2,657mm, 50 लीटर का फ्यूल टैंक और 212mm का ग्राऊंड क्लियरेंस—ये सब कुछ चेंज नहीं हुआ है। अब भी आपको एलईडी हैडलैम्प्स eyebrow DRLs के साथ, बूट के दरवाज़े पर हल्की सी अंदर की ओर कर्व, 18-इंच अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स और वही कलर ऑप्शन मिलते हैं जो बाकी रेंज में मिलते हैं।
हां, पेट्रोल से अलग दिखाने के लिए कुछ चीज़ें अलग हैं। इसके ग्रिल पर Duster की लेटरिंग अब लाइट के साथ आती है, लेकिन यह चालू गाड़ी में नहीं जलती, सिर्फ लॉक या अनलॉक करते वक्त 20-30 सेकेंड के लिए जलती है—कुछ लोग इसे गिमिक मान सकते हैं। इसके अलावा फ्रंट डोर और टेलगेट पर E-Tech बैज मिलता है। बस, डिजाइन वही पुराना है क्योंकि वो वैसे भी फ्रेश और स्टाइलिश है, बदलाव की जरूरत महसूस नहीं होती।
इंटीरियर डिज़ाइन
डैशबोर्ड लेआउट, सीट्स, सेंटर कंसोल, स्टीयरिंग व्हील, बटन और दोनों स्क्रीन वैसे ही रखी गई हैं। बस थीम बदली है। ये है टॉप-स्पेक Emotion वेरिएंट, जिसमें सीट्स, सेंटर आर्मरेस्ट, डोर पैड्स और डैशबोर्ड पर ड्यून ब्राउन लेदरट दिखाई देगा, जो टॉप पेट्रोल वर्जन के ऑलिव ग्रीन की जगह आता है। ओवरऑल इंटीरियर थोड़ा और प्रीमियम लग रहा है।
सीट्स कंफर्टेबल हैं लेकिन कुशनिंग और बेहतर हो सकती थी। जैसा पेट्रोल वेरिएंट में है, नीचे के डैशबोर्ड और डोर पैड्स पर कुछ प्लास्टिक्स में सुधार की गुंजाइश है। रेनॉ 2027 में अपडेट देने की योजना में है, हो सकता है तब ये मसला सुलझे। दरवाज़े और डैशबोर्ड पर कार्बन-लुक इंसर्ट्स वैसे ही हैं। सेंटर कंसोल में दो कप होल्डर मिलते हैं, जिन पर रोल करने वाला कवर लगा है और वही ड्राइव सेलेक्टर है जो ऑटोमैटिक वेरिएंट में था।
फीचर्स
टॉप-स्पेक कार के हिसाब से इसमें ठीक-ठाक फीचर्स मिलते हैं—10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (कस्टमाइज़ेबल व्यूज़ के साथ) और 10.1-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम। हमेशा की तरह, रेनॉ ने थोड़ी क्यूरकी चीज़ें दी हैं—स्क्रीन के ऊपर फिजिकल बटन हैं और स्टीयरिंग कॉलम पर एक स्टॉक से इंफोटेनमेंट कंट्रोल होता है, जो शुरू-शुरू में अजीब लगता है लेकिन इस्तेमाल में सुविधाजनक है। इसके अलावा पूरे फिजिकल AC कंट्रोल्स, Type-C चार्जिंग पोर्ट्स, वायरलेस चार्जिंग, बड़ा पैनोरमिक सनरूफ और फ्रंट सीट्स इलेक्ट्रिक व वेंटिलेटेड हैं।
कुछ कटौती भी देखने को मिलती है। टॉप आइकॉनिक पेट्रोल वेरिएंट के मुकाबले, यहां Level 2 ADAS और साइड पार्किंग सेंसर्स नहीं हैं। IRVM मैनुअल है, ऑटो-डिमिंग नहीं। ड्राइवर सीट में लंबर सपोर्ट नहीं है। ये कटौती कीमत कंट्रोल में रखने के लिए की गई हैं। डस्टर में हेड-अप डिस्प्ले और रियर विंडो ब्लाइंड भी नहीं हैं, जो सेगमेंट में उपलब्ध हैं। यानी फीचर्स के मामले में थोड़ा मिक्स्ड बैग है, और इस रेंज के खरीदार इन सब चीज़ों को अहमियत देते हैं।
स्पेस
बैटरी और दो इलेक्ट्रिक मोटर्स फ्लोर के नीचे फिक्स्ड हैं, इसलिए आगे-पीछे स्पेस में कोई फर्क नहीं है। फ्रंट सीट्स अच्छी सपोर्ट देती हैं और हेडरेस्ट की एंगल बढ़िया है। सेकंड रो में तीनों पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, तीन अडल्ट्स बैठ सकते हैं, थोड़ा टाइट महसूस जरूर होता है लेकिन बहुत परेशानी नहीं है। सीट्स 60:40 स्प्लिट होती हैं।
सबसे बड़ा अंतर बूट स्पेस में है। पेट्रोल में 518 लीटर था, हाइब्रिड में ये घटकर 372 लीटर रह गया है। इसमें स्पेयर व्हील नहीं मिलता, केवल पंचर रिपेयर किट आती है। अगर चाहें तो एक्सेसरी के तौर पर स्पेयर फिट करवा सकते हैं, जगह है।
स्टोरेज
प्रैक्टिकलिटी रेगुलर डस्टर जैसी ही है, सिर्फ बूट स्पेस कम हो गया है। फ्रंट और रियर दोनों डोर पैड्स में बॉटल्स रखने की जगह है और ग्लवबॉक्स भी अच्छा है। सेंटर आर्मरेस्ट में बड़ा और गहरा स्टोरेज है, जिसमें आधा लीटर की बॉटल्स भी आ सकती हैं। फ्रंट सीट्स के पीछे सीटबैक पॉकेट्स भी मिलते हैं।
सेफ़्टी
हाइब्रिड वेरिएंट में आपको छह एयरबैग्स, ऑटो हेडलैम्प्स और टायर प्रेशर मॉनिटर मिलता है। इसमें पूरा Level 2 ADAS पैकेज और 360-डिग्री कैमरा नहीं दिया गया है। रियर कैमरा है, लेकिन उसकी रिज़ॉल्यूशन और वीडियो क्वालिटी बहुत बढ़िया नहीं है, इसमें सुधार की जरूरत है।
परफॉर्मेंस
यहां जो हाइब्रिड सिस्टम है, वो जापानी कारों के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड से थोड़ा अलग है—एकदम नया तरीका है और पांच चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। इनमें एक 1.8-लीटर फोर-सिलेंडर पेट्रोल इंजन, 1.4kWh बैटरी (जो राइवल हाइब्रिड्स से लगभग दोगुनी है), व्हील्स से जुड़ा ट्रैक्शन मोटर, हाई-वोल्टेज स्टार्टर-जनरेटर, और मल्टी-मोड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स—इंटरनेशनल मार्केट में इसे डॉग-क्लच गियरबॉक्स कहा जाता है।
कागज़ पर रेनॉ 29kmpl की ARAI-क्लेम्ड माइलेज बताती है, जो मारुति, टोयोटा और होंडा हाइब्रिड्स से 1kmpl ज्यादा है। पॉवर आउटपुट 158bhp और 208Nm है, और 0-100 किमी/घंटा का क्लेम्ड टाइम 9.6 सेकेंड है। रेनॉ के मुताबिक सिस्टम सिटी में 80% तक मोड्स पर सिर्फ इलेक्ट्रिक पॉवर से चल सकता है।
हमारे शुरुआती एक्सपीरियंस इस पावरट्रेन के साथ पॉजिटिव रहे। कार हमेशा EV मोड में स्टार्ट होती है, पेट्रोल इंजन पर नहीं। शहर में बिना किसी दिक्कत के 50 किमी/घंटा से ज्यादा स्पीड तक भी सिर्फ इलेक्ट्रिक से चला सकते हैं। थोड़ी तेज़ ड्राइविंग पर भी, ये EV मोड में ही रहती है, बाक़ी हाइब्रिड्स की तरह तुरंत पेट्रोल इंजन चालू नहीं होता। बड़ी बैटरी की वजह से स्टॉप-गो ट्रैफिक में भी EV मोड ज़्यादा देर तक रहता है।
जब बैटरी कम हो जाती है, पेट्रोल इंजन चालू होता है और स्टार्टर-जनरेटर बैटरी चार्ज करता है। वही एनर्जी ट्रैक्शन मोटर तक जाती है, यानी गाड़ी फिर भी इलेक्ट्रिक से चलती है—इसे सीरीज मोड कहते हैं, इस वक्त इंजन सिर्फ जनरेटर की तरह एक्ट कर रहा होता है। दूसरा मोड है सीरीज-पैरलल, जिसमें हाईवे या एक्स्ट्रा पावर की जरूरत पर इंजन भी सीधे व्हील्स को चला सकता है और साथ में ट्रैक्शन मोटर दोनों मिलकर पॉवर देती हैं।
इसका रिजल्ट ये है कि इसमें बाकी हाइब्रिड्स की तरह e-CVT वाला रबर-बैंड इफेक्ट नहीं आता। पावर मांगने पर तुरंत मिलता है, बिना किसी डिले या हिचकिचाहट के। गियरबॉक्स भी स्मूद है—लो स्पीड पर इलेक्ट्रिक साइड के दो गियर का फायदा मिलता है और जैसे-जैसे स्पीड बनती है, पेट्रोल इंजन के लिए अलग रेश्यो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे ड्राइव मज़ेदार बन जाती है।
बस एक कमी है—जब बैटरी कम हो जाती है और स्टार्टर-जनरेटर चार्ज करता है, तब इंजन थोड़ा शोर करता है और पैडल्स में वाइब्रेशन आती है। ये सब ऑटोमैटिक सिस्टम खुद हैंडल करता है, रोक नहीं सकते, ट्रैफिक में या चलते-चलते कभी भी हो सकता है। ये ज्यादा देर नहीं रहता, लेकिन है।
हमारा ज्यादातर ड्राइव इलेक्ट्रिक पर ही हुआ। लगभग 120 किलोमीटर चलाने के बाद, रेंज पहले से ज्यादा दिख रही थी—ये काफी इम्प्रेसिव है। डैशबोर्ड पर E-Save बटन भी है, जिससे अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई है तो उसे जल्दी चार्ज करने के लिए इंजन ज्यादा और बार-बार काम करता है, यानी EV मोड फिर जल्दी आ जाता है।
ये काफी एडवांस्ड सिस्टम है और इस मार्केट सेगमेंट में कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है। परफॉर्मेंस पूरी तरह पर्याप्त है, कहीं भी स्लो या सुस्त नहीं और परफॉर्मेंस-एफिशिएंसी का जो मिक्स चाहिए था, वो फाइनली हाइब्रिड में मिल रहा है।
राइड और हैंडलिंग
हाइब्रिड पेट्रोल से लगभग 80kg ज्यादा भारी है और इसमें रेनॉ ने अपडेटेड सस्पेंशन दिया है, जिसमें Frequency Dependent Dampers (FDD) लगे हैं। पेट्रोल डस्टर में जो कमी थी, वो इसमें काफी हद तक ठीक हो गई है। सस्पेंशन की कुशनिंग बेहतर है और हाई स्पीड पर भी उबड़-खाबड़ सड़कों को अच्छी तरह बदस्तूर संभालता है। लो स्पीड पर राइड भी सॉफ्ट है और गटकती नहीं। खराब रोड्स, टूटे रास्ते और स्पीड ब्रेकर आसानी से निपटा लेता है और पेट्रोल वाली हल्की हार्डनेस इसमें अब नहीं है।
दो स्टियरिंग मोड्स मिलते हैं—एक सिटी के लिए हल्का रहता है और दूसरा ड्राइविंग में ज्यादा कंट्रोल करने के लिए भारी हो जाता है। गियर सेलेक्टर में D के साथ-साथ B मोड भी है, जिससे वन-पेडल ड्राइव जैसा एक्सपीरियंस मिलता है। ये फुल EV जितना तेज नहीं, लेकिन बैटरी रीजनरेशन को बढ़ाता है ताकि चार्ज जल्दी हो जाये।
NVH
EV मोड में डस्टर काफी स्मूद है, कोई इंजन नॉइज नहीं सुनाई देता। बस जब स्टार्टर-जनरेटर एक्टिव होता है, तब थोड़ी आवाज़ और पैडल्स में कंपन आता है। ये ऑटोमेटिकली ऑन-ऑफ होता है, और यही एक चीज़ है जो थोड़ी डिस्टर्ब करती है। बाकी केबिन में विंड या रोड नॉइज बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई और सस्पेंशन का शोर भी अंदर नहीं आता।
वर्डिक्ट
मिड-साइज SUV सेगमेंट ने हाइब्रिड को अभी तक हाथोंहाथ नहीं लिया है। पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक ज़्यादा बिकते हैं, डीजल और हाइब्रिड का हिस्सा कम है। डस्टर हाइब्रिड की एक्स-शोरूम कीमत 16.99 लाख से 19.49 लाख रुपये है, जो कि मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस और टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाईराइडर जैसी ही प्राइस रेंज है। इन दोनों में भी हाइब्रिड वेरिएंट आता है, लेकिन वहां भी उनकी बिक्री का थोड़ा ही हिस्सा है।
डस्टर हाइब्रिड इस सेगमेंट में सबसे एडवांस्ड हाइब्रिड सिस्टम देती है और ड्राइव करने में भी मज़ेदार है, लेकिन बाकी कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले फीचर्स कम हैं, जैसे कि ADAS और 360-डिग्री कैमरा, जो बाकी हाइब्रिड्स के साथ मिलते हैं। कीमत का फर्क बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपको सबसे एडवांस्ड पावरट्रेन चाहिए तो ये आपके लिए है, अगर फीचर्स ज़्यादा चाहिएं तो कोई और ऑप्शन बेहतर रहेगा।
तस्वीरें - कपिल अंगने