परफॉर्मेंस

यहां जो हाइब्रिड सिस्टम है, वो जापानी कारों के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड से थोड़ा अलग है—एकदम नया तरीका है और पांच चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। इनमें एक 1.8-लीटर फोर-सिलेंडर पेट्रोल इंजन, 1.4kWh बैटरी (जो राइवल हाइब्रिड्स से लगभग दोगुनी है), व्हील्स से जुड़ा ट्रैक्शन मोटर, हाई-वोल्टेज स्टार्टर-जनरेटर, और मल्टी-मोड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स—इंटरनेशनल मार्केट में इसे डॉग-क्लच गियरबॉक्स कहा जाता है।

कागज़ पर रेनॉ 29kmpl की ARAI-क्लेम्ड माइलेज बताती है, जो मारुति, टोयोटा और होंडा हाइब्रिड्स से 1kmpl ज्यादा है। पॉवर आउटपुट 158bhp और 208Nm है, और 0-100 किमी/घंटा का क्लेम्ड टाइम 9.6 सेकेंड है। रेनॉ के मुताबिक सिस्टम सिटी में 80% तक मोड्स पर सिर्फ इलेक्ट्रिक पॉवर से चल सकता है।

हमारे शुरुआती एक्सपीरियंस इस पावरट्रेन के साथ पॉजिटिव रहे। कार हमेशा EV मोड में स्टार्ट होती है, पेट्रोल इंजन पर नहीं। शहर में बिना किसी दिक्कत के 50 किमी/घंटा से ज्यादा स्पीड तक भी सिर्फ इलेक्ट्रिक से चला सकते हैं। थोड़ी तेज़ ड्राइविंग पर भी, ये EV मोड में ही रहती है, बाक़ी हाइब्रिड्स की तरह तुरंत पेट्रोल इंजन चालू नहीं होता। बड़ी बैटरी की वजह से स्टॉप-गो ट्रैफिक में भी EV मोड ज़्यादा देर तक रहता है।

जब बैटरी कम हो जाती है, पेट्रोल इंजन चालू होता है और स्टार्टर-जनरेटर बैटरी चार्ज करता है। वही एनर्जी ट्रैक्शन मोटर तक जाती है, यानी गाड़ी फिर भी इलेक्ट्रिक से चलती है—इसे सीरीज मोड कहते हैं, इस वक्त इंजन सिर्फ जनरेटर की तरह एक्ट कर रहा होता है। दूसरा मोड है सीरीज-पैरलल, जिसमें हाईवे या एक्स्ट्रा पावर की जरूरत पर इंजन भी सीधे व्हील्स को चला सकता है और साथ में ट्रैक्शन मोटर दोनों मिलकर पॉवर देती हैं।

इसका रिजल्ट ये है कि इसमें बाकी हाइब्रिड्स की तरह e-CVT वाला रबर-बैंड इफेक्ट नहीं आता। पावर मांगने पर तुरंत मिलता है, बिना किसी डिले या हिचकिचाहट के। गियरबॉक्स भी स्मूद है—लो स्पीड पर इलेक्ट्रिक साइड के दो गियर का फायदा मिलता है और जैसे-जैसे स्पीड बनती है, पेट्रोल इंजन के लिए अलग रेश्यो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे ड्राइव मज़ेदार बन जाती है।

बस एक कमी है—जब बैटरी कम हो जाती है और स्टार्टर-जनरेटर चार्ज करता है, तब इंजन थोड़ा शोर करता है और पैडल्स में वाइब्रेशन आती है। ये सब ऑटोमैटिक सिस्टम खुद हैंडल करता है, रोक नहीं सकते, ट्रैफिक में या चलते-चलते कभी भी हो सकता है। ये ज्यादा देर नहीं रहता, लेकिन है।

हमारा ज्यादातर ड्राइव इलेक्ट्रिक पर ही हुआ। लगभग 120 किलोमीटर चलाने के बाद, रेंज पहले से ज्यादा दिख रही थी—ये काफी इम्प्रेसिव है। डैशबोर्ड पर E-Save बटन भी है, जिससे अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई है तो उसे जल्दी चार्ज करने के लिए इंजन ज्यादा और बार-बार काम करता है, यानी EV मोड फिर जल्दी आ जाता है।

ये काफी एडवांस्ड सिस्टम है और इस मार्केट सेगमेंट में कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है। परफॉर्मेंस पूरी तरह पर्याप्त है, कहीं भी स्लो या सुस्त नहीं और परफॉर्मेंस-एफिशिएंसी का जो मिक्स चाहिए था, वो फाइनली हाइब्रिड में मिल रहा है।