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    निसान ग्रैवाइट सीएनजी क्यों है सही क़दम? कम ख़र्च में ज़्यादा फ़ायदा देने की कोशिश

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    Haji Chakralwale

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    निसान ग्रैवाइट सीएनजी क्यों है सही क़दम? कम ख़र्च में ज़्यादा फ़ायदा देने की कोशिश

    निसान इंडिया ने निसान ग्रैवाइट के लिए सीएनजी ऑप्शन पेश करके सिर्फ़ एक नया फ़्यूल विकल्प नहीं जोड़ा, बल्कि इसे भारतीय बाज़ार के हिसाब से और ज़्यादा प्रैक्टिकल और किफ़ायती बनाने की कोशिश की है। आज के समय में जहां ख़रीदार कम रनिंग कॉस्ट और ज़्यादा माइलेज चाहते हैं, वहां यह क़दम बिल्कुल सही दिशा में माना जा सकता है।

    ग्रैवाइट सीएनजी को चुने हुए वेरीएंट्स पर क़रीब 83,000 रुपए के अतिरिक्त क़ीमत पर ऑफ़र किया जा रहा है। यह सीएनजी किट कंपनी के अधिकृत डीलर नेटवर्क के ज़रिए लगभग 60 शहरों में रेट्रोफिटमेंट के तौर पर उपलब्ध है। यानी, कंपनी ने बिना पूरी तरह नया मॉडल लॉन्च किए, मौजूदा कार को ही ज़्यादा उपयोगी बना दिया है।

    असल में निसान ग्रैवाइट इस अपडेट के लिए सही प्रॉडक्ट भी है। इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत इसका स्पेशियस केबिन, फ्लेक्सिबल सीटिंग और किफ़ायती क़ीमत रही है। यही वजह है कि, बड़ी फैमिली और कमर्शियल यूज़र्स इसे पसंद करते हैं। अब सीएनजी ऑप्शन आने से इसकी रनिंग कॉस्ट और कम हो गई है, जिससे इसका ओवरऑल वैल्यू और बेहतर हो गया है।

    इसका सबसे बड़ा हाइलाइट है ड्युअल सिलेंडर सीएनजी सेटअप। कंपनी ने इसमें दो 25-लीटर के सिलेंडर दिए हैं, जिन्हें एक के ऊपर एक फिट किया गया है। इससे कार की तीनों रो सीटिंग बनी रहती है और सीएनजी फिटमेंट भी ज़्यादा क्लीन और बेहतर लगता है। साथ ही, फ़्यूल फिलिंग पॉइंट को फ़्यूल लिड के अंदर देना इसे फैक्ट्री जैसा फ़िनिश देता है।

    इंजन की बात करें तो, इसमें वही 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसके साथ 5-स्पीड मैनुअल ट्रैंस्मिशन का ऑप्शन मिलता है।

    हालांकि, इसमें एक कमी भी है। बूट में सिलेंडर होने की वजह से जब तीनों रो यूज़ में हों, तब सामान रखने की जगह लगभग ख़त्म हो जाती है। लेकिन आने वाले समय में यह समस्या कम हो सकती है।

    दरअसल, रेनो के नए आरजीएमपी प्लेटफ़ॉर्म पर अंडरबॉडी सीएनजी टैंक का सेटअप दिखाया जा चुका है, जो भविष्य में निसान ग्रैवाइट के नए मॉडल्स में भी देखने को मिल सकता है। इससे बूट स्पेस की समस्या पूरी तरह ख़त्म हो सकती है।

    कुल मिलाकर, ग्रैवाइट सीएनजी कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन यह एक समझदारी भरा क़दम ज़रूर है। यह कार को वहीं बेहतर बनाता है, जहां कम ख़र्च, ज़्यादा उपयोग और बेहतर वैल्यू की ज़रूरत थी। यही चीज़ इसे भारतीय ख़रीदारों के और क़रीब ले जाती है।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

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    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 6.77 लाख
    BangaloreRs. 6.95 लाख
    DelhiRs. 6.33 लाख
    PuneRs. 6.74 लाख
    HyderabadRs. 7.05 लाख
    AhmedabadRs. 6.33 लाख
    ChennaiRs. 6.82 लाख
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    ChandigarhRs. 6.55 लाख

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