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    मारुति सुज़ुकी ई विटारा को एएनकैप में 4-स्टार ही क्यों मिले? समझिए पूरा मामला

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    Dwij Bhandut

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    मारुति सुज़ुकी ई विटारा को एएनकैप में 4-स्टार ही क्यों मिले? समझिए पूरा मामला

    भारतीय बाज़ार में मारुति सुज़ुकी ई विटारा ने भारत एनकैप (बीएनकैप) क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ़्टी रेटिंग हासिल की, लेकिन यही मेड-इन-इंडिया मॉडल जब ऑस्ट्रेलिया-न्यूज़ीलैंड के एएनकैप टेस्ट में गया, तो इसे 4-स्टार ही मिले। सवाल यही है कि, आख़िर ऐसा क्यों हुआ?

    इसका जवाब सिर्फ़ कार में नहीं, बल्कि टेस्टिंग के तरीके और नियमों में छिपा है।

    एएनकैप में ज़्यादा सख्त टेस्टिंग

    Maruti Suzuki e Vitara Dashboard
    BNCAP

    सबसे पहले बात करते हैं एओपी (अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन) की। भारत एनकैप में जहां सीमित टेस्ट होते हैं, वहीं एएनकैप में फ्रंटल ऑफ़सेट, फुल-विथ फ्रंटल, साइड इम्पैक्ट, विपलैश, ऑब्लिक पोल और रेस्क्यू टेस्ट जैसे कई अतिरिक्त पैरामीटर्स शामिल होते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो, एएनकैप में टेस्ट की संख्या और सख्ती दोनों ज़्यादा होती हैं, जिससे स्कोर कम आ सकता है।

    बच्चों की सेफ़्टी में भी अतिरिक्त जांच

    Maruti Suzuki e Vitara Dashboard
    ANCAP

    सीओपी (चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन) के मामले में भी एएनकैप एक क़दम आगे है। जहां भारत एनकैप छोटे बच्चों (18 महीने और 3 साल) पर फ़ोकस करता है, वहीं एएनकैप 6 साल और 10 साल के डमी टेस्ट भी करता है।

    इसके अलावा, एएनकैप सीपीडी (चाइल्ड प्रजेंस डिटेक्शन) जैसे फ़ीचर्स को भी आंकता है, जो ई विटारा में नहीं है और यही एक कमी इसके स्कोर को प्रभावित करती है।

    वीआरयू: भारत में नहीं, एएनकैप में ज़रूरी

    Maruti Suzuki e Vitara Dashboard
    ANCAP

    एएनकैप का एक बड़ा हिस्सा है वीआरयू (वल्नरेबल रोड यूज़र्स), जिसमें यह देखा जाता है कि, दुर्घटना में पैदल यात्री या साइकिल सवार को कितना नुकसान होता है। इसमें एईबी (ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग) जैसे फ़ीचर्स को आगे और पीछे दोनों तरफ टेस्ट किया जाता है।

    यहां मारुति सुज़ुकी ई विटारा पीछे की तरफ एईबी सिस्टम (रिवर्स) की कमी के कारण पॉइंट्स खो देता है।

    सेफ़्टी असिस्ट में भी रह गई कमी

    Maruti Suzuki e Vitara Dashboard

    एएनकैप में ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम भी अहम भूमिका निभाता है। ई विटारा को यहां 0/2 स्कोर मिला, क्योंकि इसमें ड्राइवर मॉनिटरिंग के लिए जरूरी सेंसर्स मौजूद नहीं हैं।

    Maruti Suzuki e Vitara Dashboard

    असली फ़र्क क्या है?

    यहां सबसे बड़ा फर्क यह है कि:

    भारत एनकैप यह देखता है कि, दुर्घटना होने पर कार कितनी सुरक्षित है।

    एएनकैप यह भी जांचता है कि, दुर्घटना को कैसे रोका जा सकता है।

    यही वजह है कि, एएनकैप में एडास जैसे फ़ीचर्स को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि भारत एनकैप में यह अनिवार्य नहीं है।

    Maruti Suzuki e Vitara Dashboard

    निष्कर्ष

    मारुति सुज़ुकी ई विटारा का 4-स्टार स्कोर किसी कमजोरी का संकेत नहीं, बल्कि ज़्यादा सख्त टेस्टिंग सिस्टम का परिणाम है।

    दोनों क्रैश टेस्ट अपने-अपने तरीक़े से मज़बूत हैं, लेकिन एएनकैप का फ़ोकस एक्सीडेंट से बचाव पर ज़्यादा है, जबकि भारत एनकैप एक्सीडेंट के बाद की सेफ़्टी को आंकता है। यही वजह है कि एक ही कार, अलग-अलग टेस्ट में अलग रेटिंग हासिल कर सकती है।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

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