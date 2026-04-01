भारत में बदलने वाला है कार डिज़ाइन का ट्रेंड! अब दिखेंगी ज़्यादा यूनिक कार्स

5-20 लाख रुपए सेग्मेंट में आएगा बदलाव

डिज़ाइन बनेगा नया डिसीजन फैक्टर

भारतीय कार बाज़ार, ख़ासकर 5 से 20 लाख रुपए के बीच वाले सेग्मेंट में लंबे समय से डिज़ाइन में बदलाव की दरकार बनी हुई है। इसके चलते ज़्यादातर मॉडल्स में मिलते-जुलते बॉडी स्टाइल्स ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि, लगभग सभी कंपनीज़ अब तक फ़ीचर्स, स्पेस और इंजन ऑप्शंस की होड़ में जुटी हुई हैं और उनपर ही ज़्यादा फोकस करती आ रही हैं। लेकिन, अब जल्द ही यह ट्रेंड बदलाने वाला है।

पिछले कुछ सालों में ग्राहकों की पसंद में नएपन की कमी महसूस की गई है, या यू कहें कि, अब ख़रीदारों का इंट्रेस्ट सिर्फ़ माइलेज, फ़ीचर्स या क़ीमत ही नहीं रह गया, बल्कि डिज़ाइन और रोड प्रज़ेंस को भी उतनी ही अहमियत मिल रही है। ख़ासकर युवा ग्राहकों के लिए कार अब एक पर्सनैलिटी स्टेटमेंट बनती जा रही है।

इस बदलाव का असर अब प्रॉडक्ट प्लानिंग में भी दिखने लगा है। कंपनीज़ पारंपरिक डिज़ाइन से हटकर नए और अलग स्टाइल पर काम कर रही हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कूपे-स्टाइल एसयूवी हैं।

टाटा कर्व और सिट्रोएन बसॉल्ट जैसे मॉडल्स मिड-साइज़ एसयूवी सेग्मेंट में एक नया डिज़ाइन अप्रोच लेकर आए हैं। जहां इस सेग्मेंट में पारंपरिक एसयूवी स्टांस देखने को मिलता है, वहीं कर्व की स्लोपिंग रूफ़लाइन और बसॉल्ट का अलग लुक इन्हें भीड़ से अलग बनाता है।

इलेक्ट्रिक वीइकल्स के साथ यह बदलाव और तेज़ हो रहा है। महिंद्रा BE 6 और XEV 9e जैसे नए मॉडल्स फ़्यूचरिस्टिक डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ आते हैं, जो पारंपरिक एसयूवी से काफ़ी अलग हैं। वहीं, एमजी कॉमेट ईवी और विंडसर ईवी भी अपने-अपने सेग्मेंट में यूनिक डिज़ाइन पेश करते हैं।

डिज़ाइन-फोकस्ड अप्रोच का एक और उदाहरण नई टाटा सिएरा है, जो रेट्रो एलिमेंट्स को मॉडर्न स्टाइल के साथ जोड़ती है। यह दिखाता है कि, कंपनीज़ अब अपने प्रॉडक्ट्स में अलग पहचान बनाने पर ज़ोर दे रही हैं।

इसके अलावा, लाइफ़स्टाइल एसयूवी सेग्मेंट भी इस बदलाव को आगे बढ़ा रहा है। महिंद्रा थार और मारुति जिम्नी की सफलता के बाद अब कई कंपनीज़ बॉक्सी और रग्ड डिज़ाइन वाली एसयूवी पर काम कर रही हैं। आने वाले समय में टोयोटा लैंड क्रूज़र FJ, जेटूर T2 और महिंद्रा के नए कॉन्सेप्ट-बेस्ड मॉडल्स इस स्पेस में देखने को मिल सकते हैं।

ख़रीदारों के लिए यह बदलाव अहम है, क्योंकि अब उन्हें एक जैसे डिज़ाइन तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा। ज़्यादा विकल्प और अलग-अलग स्टाइल के साथ ग्राहक अपनी पसंद और पर्सनैलिटी के मुताबिक़ कार चुन सकेंगे।

कुल मिलाकर, जैसे-जैसे फ़ीचर्स और टेक्नोलॉजी अलग-अलग मॉडल्स के मामले में समानता होती जा रहे है, वैसे-वैसे भारतीय बाज़ार में डिज़ाइन एक बड़ा फैक्टर बनकर उभर रहा है। इसलिए, आने वाले समय में सड़कों पर ज़्यादा वैरायटी और यूनिक डिज़ाइन वाली कार्स देखने को मिलेंगी।

अनुवाद: गुलाब चौबे