CarWale
    AD

    नई महिंद्रा बोलेरो में क्या है नया? 3 बड़े बदलावों से उठा पर्दा!

    Authors Image

    Gulab Chaubey

    336 बार पढ़ा गया
    नई महिंद्रा बोलेरो में क्या है नया? 3 बड़े बदलावों से उठा पर्दा!
    • क़ीमत 7.99 लाख रुपए से शुरू
    • नया स्टील्थ ब्लैक किया गया है शामिल

    महिंद्रा ने आख़िरकार अपनी सबसे भरोसेमंद एसयूवी बोलेरो को कई अहम बदलावों के साथ अपडेट किया है। नई बोलेरो की शुरुआती क़ीमत 7.99 लाख रुपए, जबकि इस बार एक नया वेरीएंट B8 पेश किया गया है, जोकि इसका टॉप वेरीएंट है और इसकी क़ीमत 9.69 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इस बार कंपनी ने बोलेरो को न सिर्फ़ लुक्स में बल्कि फ़ीचर्स और कम्फ़र्ट में भी अपग्रेड किया है, जिससे यह एसयूवी अब पहले से कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल बन गई है।

    1. डिज़ाइन में नयापन

    Exterior Right Side View

    2025 बोलेरो का डिज़ाइन पहले जैसा क्लासिक है, लेकिन अब इसमें कई बदलावों के साथ एक नया लुक आया है। एसयूवी की फ्रंट ग्रिल का डिज़ाइन बदला गया है, जिससे इसका लुक पहले से ज़्यादा शार्प और सॉलिड लगता है। महिंद्रा ने एक नया कलर ऑप्शन “स्टील्थ ब्लैक” जोड़ा है, जो बोलेरो को एक मॉडर्न और बोल्ड अपील देता है। पुराने शेड्स में डायमंड वाइट, DSAT सिल्वर और रॉकी बेज अभी भी उपलब्ध हैं। साइड प्रोफ़ाइल में अब डीप सिल्वर वील कैप्स और टॉप मॉडल में डायमंड-कट अलॉय वील्स भी मिलते हैं, जो इसे थोड़ा और प्रीमियम फ़ील देते हैं।

    Interior Dashboard

    2. अब बोलेरो भी हुई टेक-फ्रेंडली

    महिंद्रा ने बोलेरो को फ़ीचर लिस्ट के मामले में भी अपडेट किया है। अब इसमें 17.8-सेमी का टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स और यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट जैसे मॉडर्न फ़ीचर्स मिलते हैं। विज़िबिलिटी बेहतर करने के लिए एसयूवी में अब फ़ॉग लैम्प्स जोड़े गए हैं। वहीं टॉप वेरीएंट में लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है, जो केबिन को पहले से ज़्यादा प्रीमियम और आरामदायक बनाती है।

    Interior Infotainment System

    3. राइड क्वालिटी और कम्फ़र्ट में सुधार

    नई बोलेरो में अब सफर और भी आसान हो गया है। एसयूवी में नई सीट पैडिंग, डोर ट्रिम्स पर बॉटल होल्डर, और अपडेटेड रियर सस्पेंशन दिए गए हैं, जिससे राइड क्वालिटी पहले से बेहतर हो गई है। ये छोटे-छोटे बदलाव बोलेरो को न सिर्फ़ सिटी ड्राइव में बल्कि ख़राब सड़कों पर भी ज़्यादा स्टेबल बनाते हैं।

    Interior Front Row Seats

    भरोसेमंद इंजन वही पुराना

    बोलेरो 2025 में वही 1.5-लीटर डीज़ल इंजन दिया गया है, जो 74bhp की पावर और 210Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें सिर्फ़ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है और फ़िलहाल ऑटोमैटिक का विकल्प नहीं दिया गया है।

    कुल मिलाकर, नई महिंद्रा बोलेरो 2025 ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि, यह एसयूवी सादगी, ताकत और भरोसे का परफ़ेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब बेहतर फ़ीचर्स और कम कीमत के साथ, बोलेरो छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में फिर से बेस्टसेलर बनने को तैयार है।

    महिंद्रा बोलेरो इमेज
    महिंद्रा बोलेरो
    Rs. 7.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     पहले का 
    लॉन्च से पहले नई-जनरेशन हुंडई वेन्यू का डिज़ाइन हुआ लीक
     अगला 
    निसान की नई एसयूवी टेक्टॉन से उठा पर्दा! 2026 में होगी लॉन्च

    संबंधित न्यूज़

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    महिंद्रा बोलेरो गैलरी

    • images
    • videos
    2025 Mahindra Bolero Facelift | New Features, Design & Prices Detailed!
    youtube-icon
    2025 Mahindra Bolero Facelift | New Features, Design & Prices Detailed!
    CarWale टीम द्वारा09 Oct 2025
    33063 बार देखा गया
    144 लाइक्स
    Mahindra XEV 9e Detailed Review | Better Buy Than Harrier EV?
    youtube-icon
    Mahindra XEV 9e Detailed Review | Better Buy Than Harrier EV?
    CarWale टीम द्वारा01 Oct 2025
    24193 बार देखा गया
    203 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • एसयूवीs
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस
    मारुति विक्टोरिस
    Rs. 10.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा नेक्सन
    टाटा नेक्सन
    Rs. 7.32 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई क्रेटा
    हुंडई क्रेटा
    Rs. 10.73 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा थार
    महिंद्रा थार
    Rs. 9.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    3rd अक्
    महिंद्रा XUV 3XO
    महिंद्रा XUV 3XO
    Rs. 7.28 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    Rs. 13.20 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा पंच
    टाटा पंच
    Rs. 5.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी फ्रॉन्क्स
    मारुति फ्रॉन्क्स
    Rs. 6.85 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी एसयूवी कार्स देखें
    महिंद्रा बोलेरो नियो
    महिंद्रा बोलेरो नियो
    Rs. 8.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    6th अक्
    महिंद्रा बोलेरो
    महिंद्रा बोलेरो
    Rs. 7.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    6th अक्
    मासेराती MCPura
    मासेराती MCPura
    Rs. 5.12 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    4th अक्
    महिंद्रा थार
    महिंद्रा थार
    Rs. 9.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    3rd अक्
    सिट्रोएन एयरक्रॉस X
    सिट्रोएन एयरक्रॉस X
    Rs. 8.29 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    3rd अक्
    वॉल्वो EX30
    वॉल्वो EX30
    Rs. 39.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस
    मारुति विक्टोरिस
    Rs. 10.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    विनफ़ास्ट VF 6
    विनफ़ास्ट VF 6
    Rs. 16.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस
    Launching Soon
    अक् 2025
    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस

    Rs. 50.00 - 55.00 लाखअनुमानित प्राइस

    17th अक्टूबर 2025अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    हुंडई नई वेन्यू
    हुंडई नई वेन्यू

    Rs. 7.90 - 14.00 लाखअनुमानित प्राइस

    4th नवम्बर 2025अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टाटा सिएरा ईवी
    टाटा सिएरा ईवी

    Rs. 25.00 - 30.00 लाखअनुमानित प्राइस

    15th नवम्बर 2025अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टाटा सफ़ारी ईवी
    टाटा सफ़ारी ईवी

    Rs. 26.00 - 30.00 लाखअनुमानित प्राइस

    नवम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मारुति सुज़ुकी ई विटारा
    मारुति ई विटारा

    Rs. 20.00 - 25.00 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टाटा सिएरा
    टाटा सिएरा

    Rs. 20.00 - 25.00 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    हुंडई New Venue N Line
    हुंडई New Venue N Line

    Rs. 11.29 - 13.23 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सिट्रोएन eC3 फ़ेसलिफ़्ट
    सिट्रोएन eC3 फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 11.00 - 14.00 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें
    AD
    • महिंद्रा-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    महिंद्रा थार
    महिंद्रा थार
    Rs. 9.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    3rd अक्
    महिंद्रा बोलेरो
    महिंद्रा बोलेरो
    Rs. 7.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    6th अक्
    महिंद्रा XUV 3XO
    महिंद्रा XUV 3XO
    Rs. 7.28 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी महिंद्रा-कार्स

    महिंद्रा बोलेरो की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 9.54 लाख
    BangaloreRs. 9.61 लाख
    DelhiRs. 9.22 लाख
    PuneRs. 9.54 लाख
    HyderabadRs. 9.60 लाख
    AhmedabadRs. 8.85 लाख
    ChennaiRs. 9.53 लाख
    KolkataRs. 9.28 लाख
    ChandigarhRs. 9.08 लाख

    लोकप्रिय वीडियोज़

    2025 Mahindra Bolero Facelift | New Features, Design & Prices Detailed!
    youtube-icon
    2025 Mahindra Bolero Facelift | New Features, Design & Prices Detailed!
    CarWale टीम द्वारा09 Oct 2025
    33063 बार देखा गया
    144 लाइक्स
    Mahindra XEV 9e Detailed Review | Better Buy Than Harrier EV?
    youtube-icon
    Mahindra XEV 9e Detailed Review | Better Buy Than Harrier EV?
    CarWale टीम द्वारा01 Oct 2025
    24193 बार देखा गया
    203 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • नई महिंद्रा बोलेरो में क्या है नया? 3 बड़े बदलावों से उठा पर्दा!