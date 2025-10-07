नई महिंद्रा बोलेरो में क्या है नया? 3 बड़े बदलावों से उठा पर्दा!

क़ीमत 7.99 लाख रुपए से शुरू

नया स्टील्थ ब्लैक किया गया है शामिल

महिंद्रा ने आख़िरकार अपनी सबसे भरोसेमंद एसयूवी बोलेरो को कई अहम बदलावों के साथ अपडेट किया है। नई बोलेरो की शुरुआती क़ीमत 7.99 लाख रुपए, जबकि इस बार एक नया वेरीएंट B8 पेश किया गया है, जोकि इसका टॉप वेरीएंट है और इसकी क़ीमत 9.69 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इस बार कंपनी ने बोलेरो को न सिर्फ़ लुक्स में बल्कि फ़ीचर्स और कम्फ़र्ट में भी अपग्रेड किया है, जिससे यह एसयूवी अब पहले से कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल बन गई है।

1. डिज़ाइन में नयापन

2025 बोलेरो का डिज़ाइन पहले जैसा क्लासिक है, लेकिन अब इसमें कई बदलावों के साथ एक नया लुक आया है। एसयूवी की फ्रंट ग्रिल का डिज़ाइन बदला गया है, जिससे इसका लुक पहले से ज़्यादा शार्प और सॉलिड लगता है। महिंद्रा ने एक नया कलर ऑप्शन “स्टील्थ ब्लैक” जोड़ा है, जो बोलेरो को एक मॉडर्न और बोल्ड अपील देता है। पुराने शेड्स में डायमंड वाइट, DSAT सिल्वर और रॉकी बेज अभी भी उपलब्ध हैं। साइड प्रोफ़ाइल में अब डीप सिल्वर वील कैप्स और टॉप मॉडल में डायमंड-कट अलॉय वील्स भी मिलते हैं, जो इसे थोड़ा और प्रीमियम फ़ील देते हैं।

2. अब बोलेरो भी हुई टेक-फ्रेंडली

महिंद्रा ने बोलेरो को फ़ीचर लिस्ट के मामले में भी अपडेट किया है। अब इसमें 17.8-सेमी का टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स और यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट जैसे मॉडर्न फ़ीचर्स मिलते हैं। विज़िबिलिटी बेहतर करने के लिए एसयूवी में अब फ़ॉग लैम्प्स जोड़े गए हैं। वहीं टॉप वेरीएंट में लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है, जो केबिन को पहले से ज़्यादा प्रीमियम और आरामदायक बनाती है।

3. राइड क्वालिटी और कम्फ़र्ट में सुधार

नई बोलेरो में अब सफर और भी आसान हो गया है। एसयूवी में नई सीट पैडिंग, डोर ट्रिम्स पर बॉटल होल्डर, और अपडेटेड रियर सस्पेंशन दिए गए हैं, जिससे राइड क्वालिटी पहले से बेहतर हो गई है। ये छोटे-छोटे बदलाव बोलेरो को न सिर्फ़ सिटी ड्राइव में बल्कि ख़राब सड़कों पर भी ज़्यादा स्टेबल बनाते हैं।

भरोसेमंद इंजन वही पुराना

बोलेरो 2025 में वही 1.5-लीटर डीज़ल इंजन दिया गया है, जो 74bhp की पावर और 210Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें सिर्फ़ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है और फ़िलहाल ऑटोमैटिक का विकल्प नहीं दिया गया है।

कुल मिलाकर, नई महिंद्रा बोलेरो 2025 ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि, यह एसयूवी सादगी, ताकत और भरोसे का परफ़ेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब बेहतर फ़ीचर्स और कम कीमत के साथ, बोलेरो छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में फिर से बेस्टसेलर बनने को तैयार है।