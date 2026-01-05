CarWale
    पिछले हफ़्ते ऑटो ख़बरों में सुर्खियां बनी किआ सेल्टोस की क़ीमत; हुंडई वेन्यू का HX5+ वेरीएंट और टाटा पंच का दिखा टीज़र

    Jay Shah

    7,254 बार पढ़ा गया
    पिछले हफ़्ते ऑटो ख़बरों में सुर्खियां बनी किआ सेल्टोस की क़ीमत; हुंडई वेन्यू का HX5+ वेरीएंट और टाटा पंच का दिखा टीज़र

    नए साल के पहले हफ़्ते में भारतीय ऑटोमोबाइल बाज़ार में कई अहम अपडेट्स देखने को मिले। जहां किआ सेल्टोस की नई जनरेशन की क़ीमतों का ऐलान हुआ, जोकि काफ़ी चर्चा का विषय रहा। वहीं, हुंडई वेन्यू को एक नया वेरीएंट मिला और टाटा पंच के फ़ेसलिफ़्ट की पहली झलक सामने आई। आइए जानते हैं बीते हफ़्ते की तीन बड़ी ख़बरें।

    किआ सेल्टोस की क़ीमत का हुआ ऐलान

    Right Front Three Quarter

    किआ इंडिया ने 2026 की शुरुआत में नई किआ सेल्टोस की क़ीमतों का ख़ुलासा किया है। इस एसयूवी की एक्स-शोरूम क़ीमत 10.99 लाख रुपए से 19.99 लाख रुपए के बीच रखी गई है। नई सेल्टोस को HTE, HTK, HTX और GTX के चार वेरीएंट्स में पेश किया गया है, जिनके साथ कई ऑप्शनल पैकेज भी मिलते हैं।

    इंजन विकल्पों में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीज़ल इंजन शामिल हैं। गियरबॉक्स के लिए इसमें 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड आईएमटी, आईवीटी, 7-स्पीड डीसीटी और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है।

    हुंडई वेन्यू HX5+ वेरीएंट लॉन्च

    Left Front Three Quarter

    हुंडई इंडिया ने हुंडई वेन्यू लाइन-अप में नया HX5+ वेरीएंट जोड़ा है, जिसकी एक्स-शोरूम क़ीमत 9.99 लाख रुपए रखी गई है। यह वेरीएंट 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन और मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है।

    HX5 वेरीएंट की तुलना में HX5+ में एलईडी हेडलैम्प्स, रूफ़ रेल्स, रियर विंडो सनशेड, वायरलेस चार्जिंग, ड्राइवर आर्मरेस्ट, रियर वाइपर और वॉशर जैसे अतिरिक्त फ़ीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, HX4 वेरीएंट को भी अपडेट किया गया है, जिसमें अब ड्राइवर सीट हाइट अडज़स्टमेंट स्टैंडर्ड रूप में मिलेगा।

    टाटा पंच फ़ेसलिफ़्ट का टीज़र जारी

    Grille

    टाटा मोटर्स ने टाटा पंच फ़ेसलिफ़्ट का टीज़र जारी किया है, जिसे 13 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा। यह 2021 में लॉन्च हुई पंच के लिए अब तक का सबसे बड़ा अपडेट माना जा रहा है।

    नई पंच में बदला हुआ इक्सटीरियर डिज़ाइन, नए कलर ऑप्शंस और अपडेटेड वील डिज़ाइन देखने को मिलेगा। हालांकि, मकैनिकल तौर पर इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें पहले की तरह 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स के साथ आएगा। वहीं, सीएनजी वेरीएंट भी मौजूदा कॉन्फ़िगरेशन में ही जारी रहेगा।

    कुल मिलाकर, साल की शुरुआत ऑटो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी व्यस्त रही है और आने वाले हफ़्तों में कई और बड़े लॉन्च और अपडेट देखने को मिल सकते हैं।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

