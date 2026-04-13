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    2026 टाइगुन फ़ेसलिफ़्ट, ग्रैंड i10 निओस वाइब इडिशन और क्रेटा समर इडिशन ने पिछले हफ़्ते बटोरी सुर्खियां

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    Jay Shah

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    2026 टाइगुन फ़ेसलिफ़्ट, ग्रैंड i10 निओस वाइब इडिशन और क्रेटा समर इडिशन ने पिछले हफ़्ते बटोरी सुर्खियां

    ऑटो इंडस्ट्री में बीता हफ़्ता काफ़ी हलचल भरा रहा। जहां एक तरफ फ़ॉक्सवैगन टाइगुन फ़ेसलिफ़्ट से पर्दा उठा, वहीं हुंडई ने अपने पॉप्युलर मॉडल्स के नए इडिशन लॉन्च कर दिए। इसके अलावा, फ़ॉक्सवैगन वर्टूस फ़ेसलिफ़्ट की टेस्टिंग भी पहली बार सामने आई, जिससे साफ है कि आने वाले समय में और बड़े अपडेट देखने को मिलेंगे।

    टाइगुन फ़ेसलिफ़्ट से उठा पर्दा

    Exterior Right Front Three Quarter

    फ़ॉक्सवैगन ने अपनी अपडेटेड टाइगुन फ़ेसलिफ़्ट को पेश कर दिया है। इसमें नया डिज़ाइन, स्लिक एलईडी हैडलैम्प्स, अपडेटेड टेल लैम्प्स, नए अलॉय वील्स और इलुमिनेटेड लोगो जैसे बदलाव देखने को मिलते हैं। केबिन में नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अपडेटेड इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, बड़ा सनरूफ़ और पावर्ड ड्राइवर सीट जैसे फ़ीचर्स जोड़े गए हैं।

    इंजन की बात करें तो, 1.0-लीटर टीएसआई पेट्रोल इंजन अब 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रैंस्मिशन के साथ आता है। क़ीमतों की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है।

    ग्रैंड i10 निओस वाइब इडिशन लॉन्च

    Left Front Three Quarter

    हुंडई ने ग्रैंड i10 निओस वाइब इडिशन लॉन्च किया, जिसकी शुरुआती क़ीमत 7.09 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) है। यह इडिशन स्पोर्ट्ज़ वेरीएंट पर बेस्ड है और इसमें ब्लैक अलॉय वील्स, रेड इंटीरियर इन्सर्ट्स जैसे कॉस्मेटिक बदलाव मिलते हैं।

    इसके अलावा, इसमें सेग्मेंट-फ़र्स्ट डैशकैम भी दिया गया है, जो सेफ़्टी और कन्वीनियंस दोनों को बेहतर बनाता है। इंजन सेटअप पहले जैसा ही रखा गया है।

    क्रेटा समर इडिशन भी आया

    Left Front Three Quarter

    हुंडई ने अपनी बेस्टसेलिंग एसयूवी क्रेटा समर इडिशन भी लॉन्च कर दी है, जिसकी क़ीमत 12.06 लाख रुपए से 17.89 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) के बीच है।

    इसमें नए फ़ीचर्स जैसे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डैशकैम और एड्वांस सेफ़्टी टेक्नोलॉजी जोड़ी गई है, जिससे प्रीमियम फ़ील अब ज़्यादा वेरीएंट्स में मिलती है।

    फ़ॉक्सवैगन वर्टूस फ़ेसलिफ़्ट की टेस्टिंग शुरू

    Front View

    फ़ॉक्सवैगन की पॉप्युलर सिडैन वर्टूस का फ़ेसलिफ़्ट वर्ज़न पहली बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इससे संकेत मिलता है कि कंपनी जल्द ही इस मॉडल को अपडेट करने वाली है।

    इसमें नए डिज़ाइन, बेहतर फ़ीचर्स और अपडेटेड इंटीरियर देखने को मिल सकते हैं, जबकि इंजन ऑप्शंस पहले जैसे ही रहने की उम्मीद है।

    ग्राहकों के लिए क्या मायने?

    इस हफ़्ते की सबसे बड़ी बात यह रही कि, कंपनीज़ अब सिर्फ़ नए मॉडल नहीं, बल्कि मौजूदा कार्स को लगातार अपडेट करके उन्हें और वैल्यू फ़ॉर मनी बना रही हैं।

    अगर आप नई कार ख़रीदने की सोच रहे हैं, तो आने वाले महीनों में आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस, बेहतर फ़ीचर्स और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ काफ़ी अच्छे चॉइसेस होने वाले हैं।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

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