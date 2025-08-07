मारुति वैगन आर की धूम; 1 करोड़ की बिक्री का आंकड़ा किया पार!

1999 में पहली बार भारत में हुई थी लॉन्च

2024 में 1.90 लाख यूनिट्स की बिक्री के साथ रही टॉप पर

मारुति वैगन आर ने दुनियाभर में 10 मिलियन यूनिट्स की बिक्री का ऐतिहासिक आंकड़ा हासिल कर लिया है। 1993 में ग्लोबल लॉन्च के बाद से यह सुज़ुकी की सबसे लोकप्रिय कार्स में से एक रही है। जापान और यूरोप में शुरुआती सफलता के बाद, 1999 में भारत जैसे उभरते बाज़ारों में इसने अपनी धाक जमाई।

क्या बोली कंपनी?

सुज़ुकी ने आधिकारिक बयान में कहा, “वैगन आर को सेमी-बोनेट स्टाइल वाली मिनी वैगन के रूप में डिज़ाइन किया गया था। यह सुज़ुकी का सिंबल है और जापान में ड्राइवर को प्राथमिकता देने वाली आरामदायक और इस्तेमाल में आसान कार के रूप में पसंद की जाती है। जापान से निर्यात होने वाले मॉडल्स के अलावा, इसे भारत, हंगरी, इंडोनेशिया जैसे देशों में बनाया गया और स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से विकसित किया गया। वैगन आर सीरीज़ ने दुनियाभर के मिनी कार स्टैंडर्ड्स के साथ तकनीक को निखारा है।”

भारत में वैगन आर की धूम

भारत में वैगन आर को शुरुआत में थोड़ा संदेह के साथ देखा गया, लेकिन जल्द ही इसकी ‘टॉल बॉय’ डिज़ाइन ने बाज़ार में जगह बना ली। 2024 में यह मारुति की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार रही, जिसकी 1.90 लाख से ज़्यादा यूनिट्स बिकीं। यह आंकड़ा इसे मारुति की दूसरी लोकप्रिय कार ऑल्टो से भी आगे ले गया।

क्या है ख़ास?

इस साल की शुरुआत में मारुति के साथ हमारी बातचीत में कंपनी ने बताया कि वैगन आर के 1.0-लीटर वेरीएंट्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही, 2019 में इस जनरेशन के लॉन्च के बाद से ऑटोमैटिक वेरीएंट्स की बिक्री में भी इज़ाफ़ा हुआ है। वैगन आर अपने किफ़ायती दाम, मज़बूत माइलेज (25.4Kmpl तक), और प्रैक्टिकल डिज़ाइन के लिए जानी जाती है। इसके फ़ीचर्स में 7-इंच टचस्क्रीन, ड्युअल एयरबैग्स और एबीएस जैसे सेफ़्टी फ़ीचर्स शामिल हैं।

क्यों है यह ख़ास?

वैगन आर ने अपनी सादगी, किफ़ायती मेंटेनेंस और फ़ैमिली-फ्रेंडली डिज़ाइन से भारत में लाखों दिल जीते हैं। यह टाटा पंच, हुंडई एक्सटर और मारुति स्विफ़्ट जैसे कॉम्पिटिटर्स को कड़ी टक्कर देती है। अगर आप एक भरोसेमंद, किफ़ायती और स्पेस से भरपूर हैचबैक चाहते हैं, तो वैगन आर आपके लिए बेस्ट चॉइस है।

अनुवाद: गुलाब चौबे