    मारुति वैगन आर की धूम; 1 करोड़ की बिक्री का आंकड़ा किया पार!

    Desirazu Venkat

    199 बार पढ़ा गया
    मारुति वैगन आर की धूम; 1 करोड़ की बिक्री का आंकड़ा किया पार!
    • 1999 में पहली बार भारत में हुई थी लॉन्च
    • 2024 में 1.90 लाख यूनिट्स की बिक्री के साथ रही टॉप पर

    मारुति वैगन आर ने दुनियाभर में 10 मिलियन यूनिट्स की बिक्री का ऐतिहासिक आंकड़ा हासिल कर लिया है। 1993 में ग्लोबल लॉन्च के बाद से यह सुज़ुकी की सबसे लोकप्रिय कार्स में से एक रही है। जापान और यूरोप में शुरुआती सफलता के बाद, 1999 में भारत जैसे उभरते बाज़ारों में इसने अपनी धाक जमाई।

    क्या बोली कंपनी?

    सुज़ुकी ने आधिकारिक बयान में कहा, “वैगन आर को सेमी-बोनेट स्टाइल वाली मिनी वैगन के रूप में डिज़ाइन किया गया था। यह सुज़ुकी का सिंबल है और जापान में ड्राइवर को प्राथमिकता देने वाली आरामदायक और इस्तेमाल में आसान कार के रूप में पसंद की जाती है। जापान से निर्यात होने वाले मॉडल्स के अलावा, इसे भारत, हंगरी, इंडोनेशिया जैसे देशों में बनाया गया और स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से विकसित किया गया। वैगन आर सीरीज़ ने दुनियाभर के मिनी कार स्टैंडर्ड्स के साथ तकनीक को निखारा है।”

    भारत में वैगन आर की धूम

    भारत में वैगन आर को शुरुआत में थोड़ा संदेह के साथ देखा गया, लेकिन जल्द ही इसकी ‘टॉल बॉय’ डिज़ाइन ने बाज़ार में जगह बना ली। 2024 में यह मारुति की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार रही, जिसकी 1.90 लाख से ज़्यादा यूनिट्स बिकीं। यह आंकड़ा इसे मारुति की दूसरी लोकप्रिय कार ऑल्टो से भी आगे ले गया।

    क्या है ख़ास?

    इस साल की शुरुआत में मारुति के साथ हमारी बातचीत में कंपनी ने बताया कि वैगन आर के 1.0-लीटर वेरीएंट्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही, 2019 में इस जनरेशन के लॉन्च के बाद से ऑटोमैटिक वेरीएंट्स की बिक्री में भी इज़ाफ़ा हुआ है। वैगन आर अपने किफ़ायती दाम, मज़बूत माइलेज (25.4Kmpl तक), और प्रैक्टिकल डिज़ाइन के लिए जानी जाती है। इसके फ़ीचर्स में 7-इंच टचस्क्रीन, ड्युअल एयरबैग्स और एबीएस जैसे सेफ़्टी फ़ीचर्स शामिल हैं।

    क्यों है यह ख़ास?

    वैगन आर ने अपनी सादगी, किफ़ायती मेंटेनेंस और फ़ैमिली-फ्रेंडली डिज़ाइन से भारत में लाखों दिल जीते हैं। यह टाटा पंच, हुंडई एक्सटर और मारुति स्विफ़्ट जैसे कॉम्पिटिटर्स को कड़ी टक्कर देती है। अगर आप एक भरोसेमंद, किफ़ायती और स्पेस से भरपूर हैचबैक चाहते हैं, तो वैगन आर आपके लिए बेस्ट चॉइस है।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    मारुति सुज़ुकी वैगन आर इमेज
    मारुति सुज़ुकी वैगन आर
    Rs. 5.79 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    निसान मैग्नाइट कुरो इडिशन हुई लॉन्च; जानिए क्या है ख़ास इस ऑल-ब्लैक एसयूवी में!

    Top 7-Seater Cars Under 15 Lakh to Buy in 2025!
    youtube-icon
    Top 7-Seater Cars Under 15 Lakh to Buy in 2025!
    CarWale टीम द्वारा10 Jun 2025
    70574 बार देखा गया
    429 लाइक्स
    Maruti Dzire vs Honda Amaze: Who Wins in Mileage, Space, Features & Performance?
    youtube-icon
    Maruti Dzire vs Honda Amaze: Who Wins in Mileage, Space, Features & Performance?
    CarWale टीम द्वारा25 Apr 2025
    85730 बार देखा गया
    1129 लाइक्स

    मारुति सुज़ुकी वैगन आर की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 6.95 लाख
    BangaloreRs. 7.16 लाख
    DelhiRs. 6.30 लाख
    PuneRs. 6.78 लाख
    HyderabadRs. 6.93 लाख
    AhmedabadRs. 6.49 लाख
    ChennaiRs. 6.85 लाख
    KolkataRs. 6.71 लाख
    ChandigarhRs. 6.55 लाख

