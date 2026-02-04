फ़ॉक्सवैगन टेरॉन सात रंग विकल्पों के साथ होगी लॉन्च

क़ीमतों का ऐलान होगा जल्द

इसमें मिलेगा 2.0-लीटर टीएसआई पेट्रोल इंजन

फ़ॉक्सवैगन इंडिया ने हाल ही में अपनी आने वाली नई एसयूवी टेरॉन से पर्दा उठाया था। यह कंपनी की भारत में होने वाली पांच नई लॉन्च में से पहली है। तीन-रो वाली यह एसयूवी भारत में सिर्फ़ एक फुली-लोडेड वेरीएंट में पेश की जाएगी, जबकि इसकी क़ीमतों का ख़ुलासा आने वाले हफ़्तों में किया जाएगा।

नई फ़ॉक्सवैगन टेरॉन को कुल सात कलर ऑप्शन में उतारा जाएगा। इनमें अल्ट्रा वॉयलेट मटैलिक, ग्रेनेडिला ब्लैक मटैलिक, ओरिक्स मदर ऑफ़ पर्ल इफ़ेक्ट, डॉल्फिन ग्रे मटैलिक, ऑयस्टर सिल्वर मटैलिक, सिप्रेसिनो ग्रीन मटैलिक और नाइटशेड ब्लू मटैलिक शामिल हैं।

2026 फ़ॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन में 2.0-लीटर टीएसआई पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो 201bhp की पावर और 320Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 7-स्पीड डीएसजी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और ऑल-वील ड्राइव (AWD) सिस्टम के साथ पेश किया जाएगा।

फ़ीचर्स की बात करें तो, टेरॉन में ऑल-एलईडी लाइटिंग, 19-इंच डायमंड-कट अलॉय वील्स, 15-इंच का बड़ा टचस्क्रीन, तीन-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा, लेवल 2 एडास, पैनरॉमिक सनरूफ़ और आगे की सीट्स में वेंटिलेशन, मेमोरी और मसाज फ़ंक्शन जैसे प्रीमियम फ़ीचर्स मिलेंगे।

अनुवाद: गुलाब चौबे