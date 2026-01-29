फ़ॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन भारत में हुई पेश

यह है फ़्लैगशिप 7-सीटर एसयूवी

दमदार इंजन और प्रीमियम फ़ीचर्स के साथ होगी उपलब्ध

फ़ॉक्सवैगन इंडिया ने अपनी नई फ़्लैगशिप एसयूवी टेरॉन R-लाइन को भारतीय बाज़ार में पेश कर दिया है। यह 7-सीटर एसयूवी कंपनी की अब तक की सबसे प्रीमियम पेशकश है, जिसमें पावरफुल परफ़ॉरर्मेंस, एड्वांस टेक्नोलॉजी और इक्सक्लूज़िव R-लाइन डिज़ाइन देखने को मिलता है।

दमदार इंजन और AWD सेटअप

फ़ॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन में 2.0 लीटर टीएसआई टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 201bhp की पावर और 320Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 7-स्पीड डीएसजी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है।

ख़ास बात यह है कि, इसमें फ़ॉक्सवैगन का ऑल-वील ड्राइव (AWD) सिस्टम स्टैंडर्ड दिया गया है, जो इसे हर तरह की रोड कंडीशन में ज़्यादा दमदार बनाता है।

स्पोर्टी और इक्सक्लूज़िव R-लाइन डिज़ाइन

डिज़ाइन की बात करें तो, टेरॉन R-लाइन में कई इक्सक्लूज़िव एलिमेंट्स मिलते हैं। इसमें R-लाइन स्पेसिफ़िक फ्रंट और रियर बम्पर्स, ग्रिल और डोर्स पर R-लाइन बैजिंग और 19-इंच डायमंड कट अलॉय वील्स दिए गए हैं।

इसके अलावा, इसमें एचडी मैट्रिक्स एलईडी हेडलैंप्स मिलते हैं, जिनमें डाइनमिक कॉर्नरिंग फ़ंक्शन दिया गया है। आगे और पीछे इलुमिनेटेड फ़ॉक्सवैगन लोगो और वेरिएबल लाइट सिग्नेचर वाली एलईडी टेललाइट्स इसे और भी प्रीमियम लुक देती हैं।

प्रीमियम केबिन और एड्वांस फ़ीचर्स

टेरॉन R-लाइन का इंटीरियर पूरी तरह से हाई-टेक और लग्ज़री फ़ील देता है। इसमें बड़ा 15-इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम और पूरी तरह डिजिटल केबिन मिलता है।

फ़ीचर्स की लिस्ट में वेंटिलेशन, मेमोरी और मसाज फ़ंक्शन वाली फ्रंट सीट्स, थ्री-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनरॉमिक सनरूफ़, 30-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और 11 स्पीकर वाला हार्मन कॉर्डन साउंड सिस्टम शामिल है।

सेफ़्टी और एड्वांस ड्राइवर असिस्टेंस

सेफ़्टी के मामले में भी टेरॉन R-लाइन पूरी तरह से लोडेड है। इसमें लेवल 2 एडास, 9 एयरबैग्स (सेंट्रल एयरबैग सहित), 360-डिग्री कैमरा और पार्क असिस्ट प्लस जैसे एड्वांस सेफ़्टी फ़ीचर्स दिए गए हैं।

किन एसयूवीज़ को देगी टक्कर

भारतीय बाज़ार में लॉन्च के बाद फ़ॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन का मुक़ाबला स्कोडा कोडिएक, टोयोटा फ़ॉर्च्यूनर, एमजी ग्लॉस्टर और जीप मेरिडियन जैसी फुल-साइज़ एसयूवीज़ से होगा।

फ़ॉक्सवैगन फ़िलहाल इसकी क़ीमत और लॉन्च टाइमलाइन का ख़ुलासा नहीं किया है, लेकिन अपने प्रीमियम पोज़िशन और दमदार फ़ीचर्स के चलते टेरॉन R-लाइन सेग्मेंट में बड़ा असर डाल सकती है।