CarWale
    AD

    नई फ़ॉक्सवैगन आईडी पोलो से उठा पर्दा; मिलती है 454km की रेंज

    Read inEnglish
    Authors Image

    Gulab Chaubey

    2,177 बार पढ़ा गया
    नई फ़ॉक्सवैगन आईडी पोलो से उठा पर्दा; मिलती है 454km की रेंज
    • दो बैटरी विकल्प के साथ है उपलब्ध
    • इसमें मिलती है एलएफपी और एनएमसी बैटरी

    फ़ॉक्सवैगन ने अपनी नई इलेक्ट्रिक हैचबैक आईडी पोलो को ग्लोबल मार्केट में पेश कर दिया है। यह मॉडल कंपनी की नई जनरेशन ईवी टेक्नोलॉजी को दिखाता है और एक बार चार्ज करने पर 454km तक की रेंज देने का दावा करता है। जर्मनी में इसकी शुरुआती क़ीमत क़रीब 27.70 लाख रुपए रखी गई है।

    इक्सटीरियर और साइज़

    Volkswagen Right Rear Three Quarter

    नई आईडी पोलो का डिज़ाइन काफ़ी हद तक पुराने पोलो जैसा ही रखा गया है, लेकिन इसमें ईवी स्टाइल के बदलाव किए गए हैं। इसमें क्लोज़्ड ग्रिल, कनेक्टेड एलईडी लैम्प्स और एयरो डिज़ाइन वाले वील्स दिए गए हैं।

    यह कार क़रीब 4 मीटर लंबी है और इसका वीलबेस 2.6 मीटर है। नए प्लेटफ़ॉर्म की वजह से इसमें पहले से ज़्यादा स्पेस मिलता है। बूट स्पेस 441 लीटर है, जो सीट फोल्ड करने पर 1,240 लीटर तक बढ़ जाता है।

    इंटीरियर और फ़ीचर्स

    Volkswagen Dashboard

    केबिन में मॉडर्न और टेक्नोलॉजी से भरपूर सेटअप मिलता है। इसमें 10-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 13-इंच इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग और नया मल्टीफ़ंक्शन स्टीयरिंग वील जैसे फ़ीचर्स दिए गए हैं।

    टॉप वेरीएंट्स में पैनरॉमिक रूफ़, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, पावर्ड सीट्स और मसाज फ़ंक्शन भी मिलता है। साथ ही, इसमें एड्वांस सेफ़्टी के लिए एडास और वन-पेडल ड्राइव मोड जैसे फ़ीचर्स भी दिए गए हैं।

    बैटरी और परफ़ॉर्मेंस

    आईडी पोलो तीन पावर ऑप्शन में आती है, जो क्रमशः 114bhp, 133bhp और 208bhp का पावर जनरेट करती है। इसके अलावा, यह दो बैटरी पैक में आती है, जिसमें 37kWh बैटरी (LFP) और 52kWh बैटरी (NMC) शामिल है, जो क्रमशः 329km और 454km की रेंज देते हैं। साथ ही फ़ास्ट चार्जिंग से यह कार 10 से 80% तक क़रीब 23-24 मिनट में चार्ज हो सकती है।

    भारत में क्यों नहीं आएगी?

    इतनी एड्वांस टेक्नोलॉजी के बावजूद आईडी पोलो का भारत आना मुश्किल है। इसकी क़ीमत 25 लाख रुपए से ऊपर जाती है, और इस बजट में भारतीय ग्राहक आमतौर पर एसयूवी ख़रीदना पसंद करते हैं।

    साथ ही, भारत में रोड कंडीशन्स और यूज़ केस को देखते हुए छोटी हैचबैक के लिए इतनी महंगी क़ीमत देना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं माना जाता।

    फ़ॉक्सवैगन आईडी पोलो एक फ़्यूचर-रेडी इलेक्ट्रिक कार है, जो शानदार रेंज और टेक्नोलॉजी ऑफ़र करती है। हालांकि, भारत में यह फ़िलहाल सिर्फ़ एक शोकेस मॉडल के रूप में ही देखी जा सकती है, ना कि मास-मार्केट प्रॉडक्ट के तौर पर।

    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     पहले का 
    अचानक क्यों बढ़ी टर्बो-पेट्रोल कार्स की डिमांड? क्या है इसके पीछे की कहानी
     अगला 
    लॉन्च हुआ रेनो ट्राइबर का नया अवतार; जानिए क्या है इसमें ख़ास?

    संबंधित न्यूज़

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    गैलरी

    Volkswagen Taigun Facelift Topline vs GT Plus Sport | Key Differences, Features & Variants Detailed
    youtube-icon
    Volkswagen Taigun Facelift Topline vs GT Plus Sport | Key Differences, Features & Variants Detailed
    CarWale टीम द्वारा01 May 2026
    17072 बार देखा गया
    110 लाइक्स
    2026 Volkswagen Taigun Facelift | Features, Exterior, Interior, and Variants Detailed
    youtube-icon
    2026 Volkswagen Taigun Facelift | Features, Exterior, Interior, and Variants Detailed
    CarWale टीम द्वारा13 Apr 2026
    7276 बार देखा गया
    40 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • लोकप्रिय
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर
    Rs. 10.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    किआ सेल्टोस
    किआ सेल्टोस
    Rs. 10.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा सिएरा
    टाटा सिएरा
    Rs. 11.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा पंच
    टाटा पंच
    Rs. 5.65 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी फ्रॉन्क्स
    मारुति फ्रॉन्क्स
    Rs. 6.85 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई क्रेटा
    हुंडई क्रेटा
    Rs. 10.79 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    Rs. 13.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई वेन्यू
    हुंडई वेन्यू
    Rs. 8.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लोकप्रिय कार्स देखें
    बीएमडब्ल्यू M440i
    बीएमडब्ल्यू M440i
    Rs. 1.09 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    3rd मई
    हुंडई आयनिक 5
    हुंडई आयनिक 5
    Rs. 55.70 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    28th अप्
    मर्सिडीज़ बेंज़ CLA ईवी
    मर्सिडीज़ बेंज़ CLA ईवी
    Rs. 55.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    24th अप्
    किआ सीरॉस
    किआ सीरॉस
    Rs. 8.40 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    20th अप्
    विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7
    विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7
    Rs. 24.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    फ़ॉक्सवैगन टाइगुन
    फ़ॉक्सवैगन टाइगुन
    Rs. 11.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    स्कोडा कुशाक
    स्कोडा कुशाक
    Rs. 10.69 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    लेक्सस ईएस
    लेक्सस ईएस
    Rs. 89.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    टाटा सिएरा ईवी
    पेश किया गया
    17 जनवरी '25
    टाटा सिएरा ईवी

    Rs. 20.00 - 25.00 लाखअनुमानित प्राइस

    19th मई 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    होंडा ZR-V
    Unveiling On
    22 मई
    होंडा ZR-V

    Rs. 40.00 - 50.00 लाखअनुमानित प्राइस

    22nd मई 2026Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    स्कोडा नई सुपर्ब
    स्कोडा नई सुपर्ब

    Rs. 55.00 - 60.00 लाखअनुमानित प्राइस

    मई 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    स्कोडा Epiq
    स्कोडा Epiq

    Rs. 21.00 - 26.00 लाखअनुमानित प्राइस

    19th मई 2026Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    होंडा City Facelift
    होंडा City Facelift

    Rs. 12.50 - 19.00 लाखअनुमानित प्राइस

    22nd मई 2026Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मिनी Countryman C
    मिनी Countryman C

    Rs. 58.00 - 58.50 लाखअनुमानित प्राइस

    मई 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मारुति सुज़ुकी 2026 ब्रेज़ा
    मारुति 2026 ब्रेज़ा

    Rs. 8.90 - 14.00 लाखअनुमानित प्राइस

    मई 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    स्कोडा स्लाविया फ़ेसलिफ़्ट
    स्कोडा स्लाविया फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 12.00 - 19.00 लाखअनुमानित प्राइस

    मई 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें

    लोकप्रिय वीडियोज़

    Volkswagen Taigun Facelift Topline vs GT Plus Sport | Key Differences, Features & Variants Detailed
    youtube-icon
    Volkswagen Taigun Facelift Topline vs GT Plus Sport | Key Differences, Features & Variants Detailed
    CarWale टीम द्वारा01 May 2026
    17072 बार देखा गया
    110 लाइक्स
    2026 Volkswagen Taigun Facelift | Features, Exterior, Interior, and Variants Detailed
    youtube-icon
    2026 Volkswagen Taigun Facelift | Features, Exterior, Interior, and Variants Detailed
    CarWale टीम द्वारा13 Apr 2026
    7276 बार देखा गया
    40 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • नई फ़ॉक्सवैगन आईडी पोलो से उठा पर्दा; मिलती है 454km की रेंज