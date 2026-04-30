नई फ़ॉक्सवैगन आईडी पोलो से उठा पर्दा; मिलती है 454km की रेंज

दो बैटरी विकल्प के साथ है उपलब्ध

इसमें मिलती है एलएफपी और एनएमसी बैटरी

फ़ॉक्सवैगन ने अपनी नई इलेक्ट्रिक हैचबैक आईडी पोलो को ग्लोबल मार्केट में पेश कर दिया है। यह मॉडल कंपनी की नई जनरेशन ईवी टेक्नोलॉजी को दिखाता है और एक बार चार्ज करने पर 454km तक की रेंज देने का दावा करता है। जर्मनी में इसकी शुरुआती क़ीमत क़रीब 27.70 लाख रुपए रखी गई है।

इक्सटीरियर और साइज़

नई आईडी पोलो का डिज़ाइन काफ़ी हद तक पुराने पोलो जैसा ही रखा गया है, लेकिन इसमें ईवी स्टाइल के बदलाव किए गए हैं। इसमें क्लोज़्ड ग्रिल, कनेक्टेड एलईडी लैम्प्स और एयरो डिज़ाइन वाले वील्स दिए गए हैं।

यह कार क़रीब 4 मीटर लंबी है और इसका वीलबेस 2.6 मीटर है। नए प्लेटफ़ॉर्म की वजह से इसमें पहले से ज़्यादा स्पेस मिलता है। बूट स्पेस 441 लीटर है, जो सीट फोल्ड करने पर 1,240 लीटर तक बढ़ जाता है।

इंटीरियर और फ़ीचर्स

केबिन में मॉडर्न और टेक्नोलॉजी से भरपूर सेटअप मिलता है। इसमें 10-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 13-इंच इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग और नया मल्टीफ़ंक्शन स्टीयरिंग वील जैसे फ़ीचर्स दिए गए हैं।

टॉप वेरीएंट्स में पैनरॉमिक रूफ़, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, पावर्ड सीट्स और मसाज फ़ंक्शन भी मिलता है। साथ ही, इसमें एड्वांस सेफ़्टी के लिए एडास और वन-पेडल ड्राइव मोड जैसे फ़ीचर्स भी दिए गए हैं।

बैटरी और परफ़ॉर्मेंस

आईडी पोलो तीन पावर ऑप्शन में आती है, जो क्रमशः 114bhp, 133bhp और 208bhp का पावर जनरेट करती है। इसके अलावा, यह दो बैटरी पैक में आती है, जिसमें 37kWh बैटरी (LFP) और 52kWh बैटरी (NMC) शामिल है, जो क्रमशः 329km और 454km की रेंज देते हैं। साथ ही फ़ास्ट चार्जिंग से यह कार 10 से 80% तक क़रीब 23-24 मिनट में चार्ज हो सकती है।

भारत में क्यों नहीं आएगी?

इतनी एड्वांस टेक्नोलॉजी के बावजूद आईडी पोलो का भारत आना मुश्किल है। इसकी क़ीमत 25 लाख रुपए से ऊपर जाती है, और इस बजट में भारतीय ग्राहक आमतौर पर एसयूवी ख़रीदना पसंद करते हैं।

साथ ही, भारत में रोड कंडीशन्स और यूज़ केस को देखते हुए छोटी हैचबैक के लिए इतनी महंगी क़ीमत देना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं माना जाता।

फ़ॉक्सवैगन आईडी पोलो एक फ़्यूचर-रेडी इलेक्ट्रिक कार है, जो शानदार रेंज और टेक्नोलॉजी ऑफ़र करती है। हालांकि, भारत में यह फ़िलहाल सिर्फ़ एक शोकेस मॉडल के रूप में ही देखी जा सकती है, ना कि मास-मार्केट प्रॉडक्ट के तौर पर।