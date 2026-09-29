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    वोल्क्सवैगन ID. टिगुआन इलेक्ट्रिक SUV अगले महीने होगी लॉन्च

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    Sagar Bhanushali
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    वोल्क्सवैगन ID. टिगुआन इलेक्ट्रिक SUV अगले महीने होगी लॉन्च
    • 2027 की शुरुआत में होगा लॉन्च
    • ICE मॉडल भी नए EV वर्ज़न के साथ बेचा जाएगा

    फोक्सवैगन जल्दी ही नई आई.डी. टिग्वान से अक्टूबर की शुरुआत में पर्दा उठाने जा रही है। यह कंपनी की सबसे पॉपुलर SUV में से एक है और अब इसे ब्रांड की इलेक्ट्रिक व्हीकल लाइन-अप में शामिल किया जाएगा। ऑल-इलेक्ट्रिक SUV को 2027 की शुरुआत में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, जो आई.डी.4 और आई.डी.5 को रिप्लेस करेगी।

    आई.डी. टिग्वान पूरी तरह से नए डिजाइन के साथ आएगी। फोक्सवैगन का कहना है कि इसका लुक इसे अपने से ऊँचे सेगमेंट वाली SUV जैसी प्रेजेंस देगा। फिलहाल, कंपनी ने इसके डिटेल्स स्पेसिफिकेशन नहीं बताए हैं। प्रोडक्शन के लिए तैयार मॉडल अभी टेस्टिंग में है और कैमोफ्लाज में नजर आ रहा है।

    Volkswagen Tiguan R-Line Left Side View

    फोक्सवैगन अपने पारंपरिक टिग्वान को भी इलेक्ट्रिक मॉडल के साथ बेचना जारी रखेगी। मौजूदा SUV पेट्रोल, डीजल और प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ मिलती रहेगी। यह कंपनी की स्ट्रैटजी का भी हिस्सा है जिसमें फेमस नेमप्लेट्स को EV में इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसा कि आई.डी. पोलो और आई.डी. क्रॉस के साथ भी हुआ। कंपनी के मुताबिक, अब तक 83 लाख से ज्यादा टिग्वान SUV दुनियाभर में बन चुकी हैं।

    Volkswagen Tiguan R-Line Left Rear Three Quarter
    फ़ॉक्सवैगन टिग्वान R-लाइन इमेज
    फ़ॉक्सवैगन टिग्वान R-लाइन
    Rs. 47.11 लाखसे शुरु
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    फ़ॉक्सवैगन टिग्वान R-लाइन की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 59.58 लाख
    BangaloreRs. 58.46 लाख
    DelhiRs. 53.79 लाख
    PuneRs. 59.70 लाख
    HyderabadRs. 60.93 लाख
    AhmedabadRs. 55.15 लाख
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