CarWale
    AD

    विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7 कल होगी भारत में लॉन्च; देगी 500km से ज़्यादा की रेंज

    Read inEnglish
    Authors Image

    Aditya Nadkarni

    2,294 बार पढ़ा गया
    विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7 कल होगी भारत में लॉन्च; देगी 500km से ज़्यादा की रेंज

    वियतनामी ऑटोमोबाइल कंपनी विनफ़ास्ट अपनी नई इलेक्ट्रिक एमपीवी विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7 को कल भारत में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी इस मॉडल की क़ीमतों का ऐलान कर करने वाली है। यह भारत में ब्रैंड की तीसरी पेशकश होगी और सेग्मेंट में इसका सीधा मुक़ाबला किआ कारेन्स क्लाविस ईवी और बीवायडी ई मैक्स 7 से माना जा रहा है।

    Exterior Right Front Three Quarter

    कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक एमपीवी की प्री-बुकिंग 2 अप्रैल से शुरू कर दी थी, जिसके लिए 21,000 रुपए का टोकन अमाउंट रखा गया है। विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7 को भारत में सिर्फ़ सात सीट्स लेआउट के साथ पेश किया जाएगा। इसके अलावा, कंपनी इसी मॉडल पर आधारित एक फ़्लीट वर्ज़न भी लाने की तैयारी कर रही है, जिसे इस साल के आख़िर तक लॉन्च किया जा सकता है।

    नई विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7 को सात अलग-अलग कलर्स में पेश किया जाएगा। यह तीन-रो इलेक्ट्रिक एमपीवी 60.1kWh बैटरी पैक के साथ आएगी, जो फ्रंट-वील ड्राइव इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ा होगा। यह सेटअप 201bhp की पावर और 280Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि, यह एमपीवी एक बार चार्ज करने पर 500km से ज़्यादा रेंज दे सकती है।

    Exterior Right Rear Three Quarter

    ख़रीदारों के नज़रिए से एक अहम बात यह है कि, विनफ़ास्ट इस मॉडल को BaaS (बैटरी ऐज ए सर्विस) स्कीम के साथ नहीं लाएगी। यानी इसे सिर्फ़ पूरी क़ीमत देकर ख़रीदना होगा, बैटरी सब्सक्रिप्शन का विकल्प फ़िलहाल उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे में लॉन्च के बाद इसकी क़ीमत और फ़ीचर पैकेज यह तय करेंगे कि, यह एमपीवी भारतीय बाज़ार में कितना असर डाल पाती है।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7 इमेज
    विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7
    Rs. 24.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     पहले का 
    मारुति सुज़ुकी ई विटारा को एएनकैप में 4-स्टार ही क्यों मिले? समझिए पूरा मामला
     अगला 
    इंतज़ार ख़त्म! नई रेनो डस्टर की डिलिवरी भारत में शुरू

    संबंधित न्यूज़

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7 गैलरी

    • images
    • videos
    Vinfast VF MPV 7 Walkaround | Interior, Features, and Range
    youtube-icon
    Vinfast VF MPV 7 Walkaround | Interior, Features, and Range
    CarWale टीम द्वारा06 Apr 2026
    13890 बार देखा गया
    54 लाइक्स
    All Upcoming Cars in India 2026 | Toyota, MG, Citroen, and Vinfast | Part 3 | CarWale
    youtube-icon
    All Upcoming Cars in India 2026 | Toyota, MG, Citroen, and Vinfast | Part 3 | CarWale
    CarWale टीम द्वारा27 Jan 2026
    50994 बार देखा गया
    291 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • MUV/MPVs
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    टोयोटा इनोवा हायक्रॉस
    टोयोटा इनोवा हायक्रॉस
    Rs. 19.53 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    रेनो ट्राइबर
    रेनो ट्राइबर
    Rs. 5.76 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी अर्टिगा
    मारुति अर्टिगा
    Rs. 8.80 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    किआ कारेन्स क्लाविस
    किआ कारेन्स क्लाविस
    Rs. 11.21 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टोयोटा इनोवा क्रिस्टा
    टोयोटा इनोवा क्रिस्टा
    Rs. 19.18 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    एमजी विंडसर ईवी
    एमजी विंडसर ईवी
    Rs. 12.04 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    किआ कारेन्स
    किआ कारेन्स
    Rs. 10.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी XL6
    मारुति XL6
    Rs. 11.52 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी MUV/MPV कार्स देखें
    विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7
    विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7
    Rs. 24.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    15th अप्
    फ़ॉक्सवैगन टाइगुन
    फ़ॉक्सवैगन टाइगुन
    Rs. 11.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    14th अप्
    स्कोडा कुशाक
    स्कोडा कुशाक
    Rs. 10.69 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    लेक्सस ईएस
    लेक्सस ईएस
    Rs. 89.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई एक्सटर
    हुंडई एक्सटर
    Rs. 5.80 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    रेनो डस्टर
    रेनो डस्टर
    Rs. 10.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    ऑडी SQ8
    ऑडी SQ8
    Rs. 1.78 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    फ़रारी 849 टेस्टारोसा
    फ़रारी 849 टेस्टारोसा
    Rs. 10.37 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    एमजी मैजेस्टर
    Launching in 2 days
    एमजी मैजेस्टर

    Rs. 40.00 - 45.00 लाखअनुमानित प्राइस

    20th अप्रैल 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मर्सिडीज़ बेंज़ सीएलए
    Launching in 6 days
    मर्सिडीज़ बेंज़ सीएलए

    Rs. 55.00 - 59.00 लाखअनुमानित प्राइस

    24th अप्रैल 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टोयोटा अर्बन क्रूज़र इबेला
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र इबेला

    Rs. 16.00 - 19.50 लाखअनुमानित प्राइस

    अप्रैल 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    निसान टेक्टॉन
    निसान टेक्टॉन

    Rs. 11.00 - 18.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अप्रैल 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मारुति सुज़ुकी 2026 ब्रेज़ा
    मारुति 2026 ब्रेज़ा

    Rs. 8.90 - 14.00 लाखअनुमानित प्राइस

    मई 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    स्कोडा स्लाविया फ़ेसलिफ़्ट
    स्कोडा स्लाविया फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 12.00 - 19.00 लाखअनुमानित प्राइस

    मई 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    स्कोडा नई सुपर्ब
    स्कोडा नई सुपर्ब

    Rs. 55.00 - 60.00 लाखअनुमानित प्राइस

    मई 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टाटा सिएरा ईवी
    टाटा सिएरा ईवी

    Rs. 20.00 - 25.00 लाखअनुमानित प्राइस

    मई 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें
    AD
    • विनफ़ास्ट-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7
    विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7
    Rs. 24.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    15th अप्
    विनफ़ास्ट VF 6
    विनफ़ास्ट VF 6
    Rs. 17.29 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    विनफ़ास्ट VF 7
    विनफ़ास्ट VF 7
    Rs. 21.89 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी विनफ़ास्ट-कार्स

    विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7 की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 25.89 लाख
    BangaloreRs. 25.89 लाख
    DelhiRs. 25.92 लाख
    PuneRs. 25.89 लाख
    HyderabadRs. 25.88 लाख
    AhmedabadRs. 26.12 लाख
    ChennaiRs. 25.90 लाख
    KolkataRs. 25.88 लाख
    ChandigarhRs. 25.86 लाख

    लोकप्रिय वीडियोज़

    Vinfast VF MPV 7 Walkaround | Interior, Features, and Range
    youtube-icon
    Vinfast VF MPV 7 Walkaround | Interior, Features, and Range
    CarWale टीम द्वारा06 Apr 2026
    13890 बार देखा गया
    54 लाइक्स
    All Upcoming Cars in India 2026 | Toyota, MG, Citroen, and Vinfast | Part 3 | CarWale
    youtube-icon
    All Upcoming Cars in India 2026 | Toyota, MG, Citroen, and Vinfast | Part 3 | CarWale
    CarWale टीम द्वारा27 Jan 2026
    50994 बार देखा गया
    291 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7 कल होगी भारत में लॉन्च; देगी 500km से ज़्यादा की रेंज