विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7 कल होगी भारत में लॉन्च; देगी 500km से ज़्यादा की रेंज

वियतनामी ऑटोमोबाइल कंपनी विनफ़ास्ट अपनी नई इलेक्ट्रिक एमपीवी विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7 को कल भारत में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी इस मॉडल की क़ीमतों का ऐलान कर करने वाली है। यह भारत में ब्रैंड की तीसरी पेशकश होगी और सेग्मेंट में इसका सीधा मुक़ाबला किआ कारेन्स क्लाविस ईवी और बीवायडी ई मैक्स 7 से माना जा रहा है।

कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक एमपीवी की प्री-बुकिंग 2 अप्रैल से शुरू कर दी थी, जिसके लिए 21,000 रुपए का टोकन अमाउंट रखा गया है। विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7 को भारत में सिर्फ़ सात सीट्स लेआउट के साथ पेश किया जाएगा। इसके अलावा, कंपनी इसी मॉडल पर आधारित एक फ़्लीट वर्ज़न भी लाने की तैयारी कर रही है, जिसे इस साल के आख़िर तक लॉन्च किया जा सकता है।

नई विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7 को सात अलग-अलग कलर्स में पेश किया जाएगा। यह तीन-रो इलेक्ट्रिक एमपीवी 60.1kWh बैटरी पैक के साथ आएगी, जो फ्रंट-वील ड्राइव इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ा होगा। यह सेटअप 201bhp की पावर और 280Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि, यह एमपीवी एक बार चार्ज करने पर 500km से ज़्यादा रेंज दे सकती है।

ख़रीदारों के नज़रिए से एक अहम बात यह है कि, विनफ़ास्ट इस मॉडल को BaaS (बैटरी ऐज ए सर्विस) स्कीम के साथ नहीं लाएगी। यानी इसे सिर्फ़ पूरी क़ीमत देकर ख़रीदना होगा, बैटरी सब्सक्रिप्शन का विकल्प फ़िलहाल उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे में लॉन्च के बाद इसकी क़ीमत और फ़ीचर पैकेज यह तय करेंगे कि, यह एमपीवी भारतीय बाज़ार में कितना असर डाल पाती है।

अनुवाद: गुलाब चौबे