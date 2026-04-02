विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7 की बुकिंग शुरू! 15 अप्रैल को होगी लॉन्च

500km से ज़्यादा की रेंज मिलने का दावा

21,000 रुपए में प्री-बुकिंग ओपन

लॉन्च के तुरंत बाद शुरू होगी डिलिवरी

विनफ़ास्ट ने भारत में अपनी नई इलेक्ट्रिक एमपीवी VF एमपीवी 7 के लिए प्री-बुकिंग शुरू कर दी है। ग्राहक इसे 21,000 रुपए के टोकन अमाउंट के साथ बुक कर सकते हैं, जबकि इसकी क़ीमतों का ऐलान 15 अप्रैल को किया जाएगा।

यह मॉडल सिर्फ़ 7-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में ही पेश किया जाएगा और कंपनी ने फ़िलहाल 6-सीटर वर्ज़न को बंद करने की कोई योजना नहीं बनाई है। इसके अलावा, विनफ़ास्ट इसी प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित एक कमर्शियल वर्ज़न लिमो ग्रीन भी लॉन्च करेगी।

कंपनी के मुताबिक़, VF एमपीवी 7 की डीलर डिस्पैच शुरू हो चुकी है और लॉन्च के तुरंत बाद इसकी डिलिवरी भी शुरू कर दी जाएगी।

फ़ीचर्स के लिहाज़ से इसमें 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, तीनों रो के लिए एसी वेंट्स, 19-इंच अलॉय वील्स और एलईडी लाइटिंग जैसे एलिमेंट्स दिए गए हैं। साथ ही, सेकंड रो में स्प्लिट सीट्स और मल्टीपल यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स भी मिलते हैं।

इंजन की बात करें तो, यह एमपीवी 60.1kWh बैटरी पैक के साथ आती है, जिसे एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर से जोड़ा गया है। यह सेटअप 201bhp की पावर और 280Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि, यह एमपीवी एक बार चार्ज करने पर 500km से ज़्यादा रेंज दे सकती है, जबकि 0-100 kmph की रफ़्तार 10 सेकंड से कम समय में हासिल कर लेती है।

ख़रीदारों के लिए यह मॉडल ख़ासतौर पर उन ग्राहकों को टारगेट करता है, जो एक फैमिली-ओरिएंटेड 7-सीटर ईवी की तलाश में हैं और लंबी रेंज के साथ प्रैक्टिकलिटी चाहते हैं।

सेग्मेंट के लिहाज़ से देखें तो, VF एमपीवी 7 का लॉन्च भारत में इलेक्ट्रिक एमपीवी स्पेस को और मज़बूत कर सकता है। यह मॉडल न सिर्फ़ ईवी एडॉप्शन को बढ़ावा देगा, बल्कि इस सेग्मेंट में ज़्यादा विकल्प और कॉम्पिटिशन भी लेकर आएगा।

कुल मिलाकर, विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7 भारतीय बाज़ार में एक लॉन्ग-रेंज और फ़ीचर-लोडेड इलेक्ट्रिक एमपीवी के रूप में अपनी जगह बनाने की तैयारी में है।

अनुवाद: गुलाब चौबे