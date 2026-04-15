विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7 भारत में हुई लॉन्च; क़ीमत 24.49 लाख रुपए से शुरू

मिलेगी 517km की रेंज

बुकिंग्स भी कर दी गई है शुरू

भारतीय बाज़ार में अपनी मौजूदगी बढ़ाते हुए विनफ़ास्ट ने नई विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7 को लॉन्च कर दिया है। यह कंपनी की भारत में तीसरी पेशकश है, इससे पहले विनफ़ास्ट VF 6 और विनफ़ास्ट VF 7 को पेश किया जा चुका है।

नई इलेक्ट्रिक एमपीवी की शुरुआती क़ीमत 24.49 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जबकि इसकी बुकिंग 21,000 रुपए की टोकन राशि के साथ शुरू हो चुकी है।

साइज़ और कलर ऑप्शंस

डायमेंशन की बात करें तो, इस एमपीवी की लंबाई 4,740mm, चौड़ाई 1,872mm और ऊंचाई 1,734mm है, जबकि इसका वीलबेस 2,840mm है।

इसे कुल 6 कलर ऑप्शंस में पेश किया गया है, जिनमें इंट्रोस्पेक्टिव ब्राउन, इनफिनिटी वाइट, जेट ब्लैक, ज़ेनिथ ग्रे, सोलर रूबी और मूनलिट ओशन शामिल हैं।

फ़ीचर्स

फ़ीचर्स के मामले में यह एमपीवी काफ़ी प्रीमियम पैकेज ऑफ़र करती है। इसमें ऑल-एलईडी लाइटिंग, 19-इंच अलॉय वील्स, 10.1-इंच इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, तीनों रो के लिए एसी वेंट्स और टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं।

इसके अलावा, इसमें सेकेंड रो स्प्लिट सीट्स (टम्बल फ़ंक्शन), ड्युअल-टोन लेदरेट अपहोल्स्ट्री, पावर्ड ड्राइवर सीट, ओटीए अपडेट्स, एयर प्यूरीफायर और इको, नॉर्मल, स्पोर्ट ड्राइव मोड्स जैसे फ़ीचर्स भी दिए गए हैं।

सेफ़्टी

सेफ़्टी के लिहाज़ से इसमें 6 एयरबैग्स, ईएससी, टीसीएस, एबीएस, ईबीडी, हिल होल्ड कंट्रोल, रोलओवर मिटिगेशन और ऑल-वील डिस्क ब्रेक्स जैसे फ़ीचर्स शामिल हैं।

फ़्लीट वर्ज़न भी आएगा

विनफ़ास्ट इस नई एमपीवी का एक फ्लीट वर्ज़न भी तैयार कर रही है, जिसे आने वाले समय में पेश किया जाएगा।

रेंज और परफ़ॉर्मेंस

नई विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7 में 60.1kWh बैटरी पैक दिया गया है, जो सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आता है। यह सेटअप 201bhp की पावर और 280Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी के मुताबिक़ यह मॉडल एक बार फुल चार्ज में 517km तक की रेंज देने में सक्षम है, जबकि 0-100kmph की रफ़्तार 9 सेकंड से कम समय में हासिल कर लेती है।

नई विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7 एक फ़ीचर-लोडेड, लंबी रेंज वाली 7-सीटर एमपीवी के तौर पर सामने आई है। यह मॉडल उन ख़रीदारों के लिए काफ़ी आकर्षक हो सकती है, जो फैमिली यूज़ के लिए प्रैक्टिकल और टेक्नोलॉजी से भरपूर ईवी तलाश रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि, यह नई पेशकश भारतीय बाज़ार में कितना असर छोड़ पाती है।