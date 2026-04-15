CarWale
    AD

    विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7 भारत में हुई लॉन्च; क़ीमत 24.49 लाख रुपए से शुरू

    Read inEnglish
    Authors Image

    Gulab Chaubey

    2,139 बार पढ़ा गया
    विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7 भारत में हुई लॉन्च; क़ीमत 24.49 लाख रुपए से शुरू
    • मिलेगी 517km की रेंज
    • बुकिंग्स भी कर दी गई है शुरू

    भारतीय बाज़ार में अपनी मौजूदगी बढ़ाते हुए विनफ़ास्ट ने नई विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7 को लॉन्च कर दिया है। यह कंपनी की भारत में तीसरी पेशकश है, इससे पहले विनफ़ास्ट VF 6 और विनफ़ास्ट VF 7 को पेश किया जा चुका है।

    नई इलेक्ट्रिक एमपीवी की शुरुआती क़ीमत 24.49 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जबकि इसकी बुकिंग 21,000 रुपए की टोकन राशि के साथ शुरू हो चुकी है।

    Exterior Right Front Three Quarter

    साइज़ और कलर ऑप्शंस

    डायमेंशन की बात करें तो, इस एमपीवी की लंबाई 4,740mm, चौड़ाई 1,872mm और ऊंचाई 1,734mm है, जबकि इसका वीलबेस 2,840mm है।

    इसे कुल 6 कलर ऑप्शंस में पेश किया गया है, जिनमें इंट्रोस्पेक्टिव ब्राउन, इनफिनिटी वाइट, जेट ब्लैक, ज़ेनिथ ग्रे, सोलर रूबी और मूनलिट ओशन शामिल हैं।

    Exterior Right Side View

    फ़ीचर्स

    फ़ीचर्स के मामले में यह एमपीवी काफ़ी प्रीमियम पैकेज ऑफ़र करती है। इसमें ऑल-एलईडी लाइटिंग, 19-इंच अलॉय वील्स, 10.1-इंच इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, तीनों रो के लिए एसी वेंट्स और टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं।

    इसके अलावा, इसमें सेकेंड रो स्प्लिट सीट्स (टम्बल फ़ंक्शन), ड्युअल-टोन लेदरेट अपहोल्स्ट्री, पावर्ड ड्राइवर सीट, ओटीए अपडेट्स, एयर प्यूरीफायर और इको, नॉर्मल, स्पोर्ट ड्राइव मोड्स जैसे फ़ीचर्स भी दिए गए हैं।

    सेफ़्टी

    सेफ़्टी के लिहाज़ से इसमें 6 एयरबैग्स, ईएससी, टीसीएस, एबीएस, ईबीडी, हिल होल्ड कंट्रोल, रोलओवर मिटिगेशन और ऑल-वील डिस्क ब्रेक्स जैसे फ़ीचर्स शामिल हैं।

    फ़्लीट वर्ज़न भी आएगा

    विनफ़ास्ट इस नई एमपीवी का एक फ्लीट वर्ज़न भी तैयार कर रही है, जिसे आने वाले समय में पेश किया जाएगा।

    Exterior Right Rear Three Quarter

    रेंज और परफ़ॉर्मेंस

    नई विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7 में 60.1kWh बैटरी पैक दिया गया है, जो सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आता है। यह सेटअप 201bhp की पावर और 280Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी के मुताबिक़ यह मॉडल एक बार फुल चार्ज में 517km तक की रेंज देने में सक्षम है, जबकि 0-100kmph की रफ़्तार 9 सेकंड से कम समय में हासिल कर लेती है।

    नई विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7 एक फ़ीचर-लोडेड, लंबी रेंज वाली 7-सीटर एमपीवी के तौर पर सामने आई है। यह मॉडल उन ख़रीदारों के लिए काफ़ी आकर्षक हो सकती है, जो फैमिली यूज़ के लिए प्रैक्टिकल और टेक्नोलॉजी से भरपूर ईवी तलाश रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि, यह नई पेशकश भारतीय बाज़ार में कितना असर छोड़ पाती है।

    विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7 इमेज
    विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7
    Rs. 24.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     पहले का 
    टाटा मोटर्स ने रचा इतिहास; लखनऊ प्लांट से 10 लाख कमर्शियल वीइकल्स का प्रोडक्शन किया पूरा
     अगला 
    मारुति सुज़ुकी ई विटारा को एएनकैप में 4-स्टार ही क्यों मिले? समझिए पूरा मामला

    संबंधित न्यूज़

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7 गैलरी

    • images
    • videos
    Vinfast VF MPV 7 Walkaround | Interior, Features, and Range
    youtube-icon
    Vinfast VF MPV 7 Walkaround | Interior, Features, and Range
    CarWale टीम द्वारा06 Apr 2026
    13968 बार देखा गया
    54 लाइक्स
    All Upcoming Cars in India 2026 | Toyota, MG, Citroen, and Vinfast | Part 3 | CarWale
    youtube-icon
    All Upcoming Cars in India 2026 | Toyota, MG, Citroen, and Vinfast | Part 3 | CarWale
    CarWale टीम द्वारा27 Jan 2026
    50994 बार देखा गया
    291 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • MUV/MPVs
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    टोयोटा इनोवा हायक्रॉस
    टोयोटा इनोवा हायक्रॉस
    Rs. 19.53 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    रेनो ट्राइबर
    रेनो ट्राइबर
    Rs. 5.76 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी अर्टिगा
    मारुति अर्टिगा
    Rs. 8.80 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    किआ कारेन्स क्लाविस
    किआ कारेन्स क्लाविस
    Rs. 11.21 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टोयोटा इनोवा क्रिस्टा
    टोयोटा इनोवा क्रिस्टा
    Rs. 19.18 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    एमजी विंडसर ईवी
    एमजी विंडसर ईवी
    Rs. 12.04 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    किआ कारेन्स
    किआ कारेन्स
    Rs. 10.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी XL6
    मारुति XL6
    Rs. 11.52 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी MUV/MPV कार्स देखें
    विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7
    विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7
    Rs. 24.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    15th अप्
    फ़ॉक्सवैगन टाइगुन
    फ़ॉक्सवैगन टाइगुन
    Rs. 11.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    14th अप्
    स्कोडा कुशाक
    स्कोडा कुशाक
    Rs. 10.69 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    लेक्सस ईएस
    लेक्सस ईएस
    Rs. 89.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई एक्सटर
    हुंडई एक्सटर
    Rs. 5.80 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    रेनो डस्टर
    रेनो डस्टर
    Rs. 10.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    ऑडी SQ8
    ऑडी SQ8
    Rs. 1.78 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    फ़रारी 849 टेस्टारोसा
    फ़रारी 849 टेस्टारोसा
    Rs. 10.37 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    एमजी मैजेस्टर
    Launching in 2 days
    एमजी मैजेस्टर

    Rs. 40.00 - 45.00 लाखअनुमानित प्राइस

    20th अप्रैल 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मर्सिडीज़ बेंज़ सीएलए
    Launching in 6 days
    मर्सिडीज़ बेंज़ सीएलए

    Rs. 55.00 - 59.00 लाखअनुमानित प्राइस

    24th अप्रैल 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टोयोटा अर्बन क्रूज़र इबेला
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र इबेला

    Rs. 16.00 - 19.50 लाखअनुमानित प्राइस

    अप्रैल 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    निसान टेक्टॉन
    निसान टेक्टॉन

    Rs. 11.00 - 18.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अप्रैल 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मारुति सुज़ुकी 2026 ब्रेज़ा
    मारुति 2026 ब्रेज़ा

    Rs. 8.90 - 14.00 लाखअनुमानित प्राइस

    मई 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    स्कोडा स्लाविया फ़ेसलिफ़्ट
    स्कोडा स्लाविया फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 12.00 - 19.00 लाखअनुमानित प्राइस

    मई 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    स्कोडा नई सुपर्ब
    स्कोडा नई सुपर्ब

    Rs. 55.00 - 60.00 लाखअनुमानित प्राइस

    मई 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टाटा सिएरा ईवी
    टाटा सिएरा ईवी

    Rs. 20.00 - 25.00 लाखअनुमानित प्राइस

    मई 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें
    AD
    • विनफ़ास्ट-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7
    विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7
    Rs. 24.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    15th अप्
    विनफ़ास्ट VF 6
    विनफ़ास्ट VF 6
    Rs. 17.29 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    विनफ़ास्ट VF 7
    विनफ़ास्ट VF 7
    Rs. 21.89 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी विनफ़ास्ट-कार्स

    विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7 की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 25.89 लाख
    BangaloreRs. 25.89 लाख
    DelhiRs. 25.92 लाख
    PuneRs. 25.89 लाख
    HyderabadRs. 25.88 लाख
    AhmedabadRs. 26.12 लाख
    ChennaiRs. 25.90 लाख
    KolkataRs. 25.88 लाख
    ChandigarhRs. 25.86 लाख

    लोकप्रिय वीडियोज़

    Vinfast VF MPV 7 Walkaround | Interior, Features, and Range
    youtube-icon
    Vinfast VF MPV 7 Walkaround | Interior, Features, and Range
    CarWale टीम द्वारा06 Apr 2026
    13968 बार देखा गया
    54 लाइक्स
    All Upcoming Cars in India 2026 | Toyota, MG, Citroen, and Vinfast | Part 3 | CarWale
    youtube-icon
    All Upcoming Cars in India 2026 | Toyota, MG, Citroen, and Vinfast | Part 3 | CarWale
    CarWale टीम द्वारा27 Jan 2026
    50994 बार देखा गया
    291 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7 भारत में हुई लॉन्च; क़ीमत 24.49 लाख रुपए से शुरू