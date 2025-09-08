CarWale
    विनफ़ास्ट VF 7 भारत में हुई लॉन्च: क़ीमत 20.89 लाख रुपए से शुरू

    Jay Shah

    293 बार पढ़ा गया
    विनफ़ास्ट VF 7 भारत में हुई लॉन्च: क़ीमत 20.89 लाख रुपए से शुरू
    • मिलेगी 532km तक की रेंज
    • पांच वेरीएंट्स में है उपलब्ध

    वियतनाम की ईवी कंपनी विनफ़ास्ट ने भारत में अपनी मिड-साइज़ इलेक्ट्रिक एसयूवी VF 7 लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती क़ीमत 20.89 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) रखी गई है। कंपनी ने इसके साथ कई दमदार ओनरशिप बेनिफ़िट्स भी दिए हैं, जैसे जुलाई 2028 तक फ्री चार्जिंग, 10 साल/2 लाख Km की वॉरंटी, और 3 साल तक फ्री मेंटेनेंस।

    दमदार डिज़ाइन और फ़ीचर्स

    VF 7 का डिज़ाइन काफ़ी मॉडर्न और प्रीमियम है। इसमें ऑल-एलईडी लाइटिंग, कनेक्टेड डीआरएल्स और टेललैम्प्स और 19-इंच अलॉय वील्स मिलते हैं। एसयूवी को छह रंग विकल्पों और पांच वेरीएंट्स में पेश किया गया है।

    केबिन में पैनरॉमिक ग्लास रूफ़, 12.9-इंच इंफ़ोटेन्मेंट स्क्रीन, कलर्ड हेड्स-अप डिस्प्ले और लेवल 2 एडास जैसी हाई-टेक फ़ीचर्स दी गई हैं। इसके अलावा, कूल्ड फ्रंट सीट्स, 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, ड्युअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और एयर प्यूरीफ़ायर जैसी प्रीमियम कम्फ़र्ट फ़ीचर्स भी शामिल हैं।

    बैटरी और परफ़ॉर्मेंस

    विनफ़ास्ट VF 7 दो बैटरी ऑप्शंस में उपलब्ध है:

      • 59.6kWh बैटरी – 175bhp/250Nm, 438km एमआईडीसी रेंज
      • 70.8kWh बैटरी (ड्युअल मोटर AWD) – 201bhp/310Nm, 532kmएमआईडीसीरेंज

    AWD सिस्टम सिर्फ़ टॉप वेरीएंट्स में दिया जाएगा, जिससे परफ़ॉर्मेंस और स्टेबिलिटी और बेहतर होती है।

    मुक़ाबला किससे होगा?

    भारत में विनफ़ास्ट VF 7 का सीधा मुक़ाबला हुंडई आयनिक 5, किआ EV6, और बीवायडी सील U जैसी इलेक्ट्रिक एसयूवीज़ से होगा। आकर्षक क़ीमत, लंबी रेंज और ओनरशिप बेनिफ़िट्स की वजह से यह ईवी सेग्मेंट में एक दिलचस्प विकल्प साबित हो सकती है।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    विनफ़ास्ट VF 7 इमेज
    विनफ़ास्ट VF 7
    Rs. 20.89 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
