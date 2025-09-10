CarWale
    विनफ़ास्ट VF 6 बनाम एमजी विंडसर ईवी प्रो; 20 लाख से कम की ईवीज़ में कौन है बेहतर?

    Dwij Bhandut

    210 बार पढ़ा गया
    विनफ़ास्ट VF 6 बनाम एमजी विंडसर ईवी प्रो; 20 लाख से कम की ईवीज़ में कौन है बेहतर?
    • विंडसर ईवी प्रो में मिलती है 52.9kWh बैटरी
    • VF 6 की क्लेम्ड रेंज है 468km

    भारत में अब तक एमजी विंडसर ईवी प्रो को सब-20 लाख सेग्मेंट की बेस्ट इलेक्ट्रिक कार माना जाता था। लेकिन अब वियतनाम की ऑटोमेकर कंपनी विनफ़ास्ट ने अपने पहले मॉडल VF 6 के साथ ऐंट्री कर ली है। लॉन्च क़ीमत और स्पेसिफ़िकेशंस देखकर यह एमजी विंडसर को सीधी टक्कर देता दिख रहा है। आइए जानते हैं दोनों कार्स की तुलना में कि कौन-सी कार है ज़्यादा बेहतर।

    किसका डिज़ाइन है बेहतर?

    डिज़ाइन की बात करें तो, विंडसर ईवी प्रो का लुक ज़्यादा मॉडर्न और फ़्यूचरिस्टिक है। इसमें फ़्लश डोर हैंडल्स और ड्युअल-टोन आइवरी इंटीरियर मिलता है, साथ ही 15.6-इंच का बड़ा टचस्क्रीन दिया गया है। इसके मुक़ाबले विनफ़ास्ट VF 6 का डिज़ाइन सिंपल और ज़्यादा फ़ंक्शनल है। इसमें मोनो-टोन इंटीरियर, 12.9-इंच इंफ़ोटेन्मेंट और हेड्स-अप डिस्प्ले (HUD) दिया गया है।

    Central Dashboard - Top Storage/Speaker

    फ़ीचर्स के मामले में दोनों कार्स काफ़ी करीब हैं। दोनों में पैनरॉमिक ग्लास रूफ़, वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और लेवल 2 एडास जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं। VF 6 में सात एयरबैग्स और HUD का एक्स्ट्रा फ़ायदा है, जबकि विंडसर ईवी प्रो का 15.6-इंच स्क्रीन और लाइफ़टाइम बैटरी वॉरंटी इसे ख़ास बनाते हैं।

    Dashboard

    बैटरी और रेंज में कौन है आगे?

    सबसे पहले बात करें पावर और बैटरी की। एमजी विंडसर ईवी प्रो में 52.9kWh बैटरी दी गई है, जो 134bhp और 200Nm टॉर्क जनरेट करती है। इसकी क्लेम्ड रेंज 449km है। वहीं, विनफ़ास्ट VF 6 ज़्यादा दमदार है। इसमें 59.6kWh बैटरी दी गई है, जो 210bhp की पावर और 310Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इसकी क्लेम्ड रेंज 468km है। यानी पावर और रेंज दोनों मामलों में VF 6 थोड़ा आगे निकल जाता है।

    Right Front Three Quarter

    क़ीमत और वॉरंटी

    क़ीमत और ओनरशिप बेनिफ़िट्स भी ग्राहकों के लिए अहम हैं। विनफ़ास्ट VF 6 की शुरुआती क़ीमत 16.49 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) है, और इसमें जुलाई 2028 तक फ्री चार्जिंग और तीन साल की फ्री सर्विस मिलती है। एमजी विंडसर ईवी प्रो की एक्स-शोरूम क़ीमत 17.24 लाख रुपए से शुरू होती है और इसमें बैटरी पर लाइफ़टाइम वॉरंटी के साथ पांच साल/अनलिमिटेड किलोमीटर की वीइकल वॉरंटी मिलती है।

    कुल मिलाकर, विनफ़ास्ट VF 6 ज़्यादा पावर और कम क़ीमत की वजह से आकर्षक लगती है। वहीं, एमजी विंडसर ईवी प्रो अपने भरोसेमंद वॉरंटी पैकेज और ज़्यादा प्रीमियम इंटीरियर से ग्राहकों को खींच सकती है। असली फैसला रियल-वर्ल्ड परफ़ॉर्मेंस और आफ्टर-सेल्स सर्विस पर निर्भर करेगा।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    एमजी विंडसर ईवी बनी जुलाई 2025 की नंबर 1 कार

    एमजी विंडसर ईवी बनी जुलाई 2025 की नंबर 1 कार

    हाजी चकरालवाले द्वारा

    22 Aug 2025

    Vinfast VF6 & VF7 Walkaround | Prices, Features, Interior and Range Detailed
    youtube-icon
    Vinfast VF6 & VF7 Walkaround | Prices, Features, Interior and Range Detailed
    CarWale टीम द्वारा09 Sep 2025
    21325 बार देखा गया
    78 लाइक्स
    MG Windsor EV Review: Real-World Range & Performance Tested!
    youtube-icon
    MG Windsor EV Review: Real-World Range & Performance Tested!
    CarWale टीम द्वारा24 Mar 2025
    64941 बार देखा गया
    252 लाइक्स

