विनफ़ास्ट VF 6 भारत में हुई लॉन्च; क़ीमत 16.49 लाख रुपए से शुरू

मिल रही है 7 साल की वॉरंटी

तीन वेरीएंट्स में है उपलब्ध

वियतनामी ऑटोमेकर विनफ़ास्ट ने भारत में अपनी VF 6 इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती क़ीमत 16.49 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) रखी गई है। दमदार फ़ीचर्स और लंबी रेंज के साथ यह गाड़ी अब सीधे भारत में प्रोड्यूस हो रही है।

वेरीएंट्स और परफ़ॉर्मेंस

VF 6 को अर्थ, विंड और विंड इनफ़िनिटी तीन वेरीएंट्स में पेश किया गया है। इसमें पहला अर्थ वेरीएंट175bhp की पावर और 250Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जबकि विंड वेरीएंट201bhp की पावर और 310Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। वहीं बात करें रेंज की तो, यह एक बार चार्ज करने पर 468km तक की रेंज देती हैं।

डिज़ाइन और इक्सटीरियर

VF 6 में मॉडर्न और स्टाइलिश डिज़ाइन मिलता है। इसमें स्प्लिट डीआरएल्स, ड्युअल-टोन ओआरवीएम्स, स्किड प्लेट्स, कनेक्टेड टेल लैम्प्स, 18-इंच अलॉय वील्स और क्रोम गार्निश शामिल हैं। यह छह कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध है, जिसमें इनफ़िनिटी ब्लैंक, क्रिमसन रेड, जेट ब्लैक, डीसैट सिल्वर, ज़ेनिथ ग्रे और अर्बन मिंट शामिल है।

इंटीरियर और फ़ीचर्स

केबिन ब्लैक ब्राउन शेड्स में दिया गया है। फ़ीचर्स में 12.9-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले, पैनरॉमिक सनरूफ़, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ड्युअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, ओटीए अपडेट्स, कनेक्टेड कार टेक, पेट मोड और कैंप मोड शामिल हैं।

वहीं सेफ़्टी के लिए VF 6 में लेवल-2 एडास, 7 एयरबैग्स और आइसोफ़िक्स माउंट्स मिलते हैं।

वॉरंटी और चार्जिंग ऑफ़र

विनफ़ास्ट VF 6 पर कंपनी ने 7 साल/2,00,000km की वॉरंटी, 3 साल की फ्री सर्विस और जुलाई 2028 तक फ्री चार्जिंग का ऑफ़र दिया है।

भारत में प्रोडक्शन

यह गाड़ी तमिलनाडु के थूथुकुडी प्लांट में लोकली प्रोड्यूस की जा रही है। साथ ही इस क़ीमत और फ़ीचर्स को देखते हुए, VF 6 भारतीय ईवी मार्केट में एक किफ़ायती लेकिन प्रीमियम ऑप्शन बनकर उभर सकती है।