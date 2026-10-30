विनफास्ट VF 5 फेसलिफ्ट का पेटेंट भारत में हुआ; क्या लॉन्च जल्द होने वाली है?

भारत में टेस्टिंग के दौरान पहले ही दिखाई दे चुकी है

फिलहाल पोर्टफोलियो में सिर्फ तीन कारें शामिल हैं

वियतनामी ऑटोमोबाइल निर्माता विनफास्ट ने अपनी नई कार VF 5 के लिए पेटेंट रजिस्टर कराया है, जो फेसलिफ्ट वर्जन में है। कंपनी इस मॉडल को भारतीय सड़कों पर टेस्ट कर रही है, इसकी जानकारी कुछ महीने पहले आई स्पाई शॉट्स से मिली थी।

यहाँ दिख रही पेटेंट इमेज में VF 5 को मौजूदा वर्जन के मुकाबले कई बड़े बदलावों के साथ दिखाया गया है, जो विदेश में बिक रही मॉडल से अलग हैं। इसमें नया फ्रंट बम्पर, नीचे साइड पर लगे नए डिज़ाइन के हेडलैम्प्स, नया बोनट और अलॉय व्हील्स का फ्रेश डिज़ाइन शामिल है। साथ ही कुछ एलिमेंट्स पहले जैसे ही रखे गए हैं, जैसे ब्लैक्ड-आउट पिलर, फ्रंट डोर-माउंटेड ड्यूल-टोन ORVMs, रेगुलर डोर हैंडल्स, शार्क-फिन एंटेना और C-पिलर पर ब्लैक इंसर्ट।

VF 5 फेसलिफ्ट के स्पाई शॉट्स में भी साफ दिखा है कि टेललाइट सेटअप में बदलाव किया गया है, जहाँ पहले स्प्लिट यूनिट थी, अब इसकी जगह सिंगल-पीस यूनिट मिलती है। रियर बम्पर का डिज़ाइन भी अपडेट किया गया है, लेकिन इसमें पुराने मॉडल वाला एकीकृत स्पॉइलर और हाई-माउंटेड स्टॉप लैंप बरकरार रहेगा।

विनफास्ट VF 5 इलेक्ट्रिक SUV के इंटीरियर में होने वाले बदलावों की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। हमें उम्मीद है कि पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें 37.23kWh का बैटरी पैक है, जिसके साथ सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो 93bhp पावर देती है और एक बार चार्ज करने पर 260km की रेंज का दावा किया गया है। लॉन्च के बाद इसका मुकाबला टाटा नेक्सन EV जैसी कारों से होगा।

विनफास्ट VF 5 की पेटेंट इमेज ऐसे वक्त पर आई है, जब कंपनी भारत में अपने पांव पसारने की तैयारी कर रही है। फिलहाल ब्रांड इंडिया में सिर्फ तीन मॉडल बेचती है— VF 6, VF 7 और VF MPV 7। हमें उम्मीद है कि कंपनी अपनी अपकमिंग कार्स की रेंज 2027 भारत मोबिलिटी एक्सपो में फरवरी की शुरुआत में दिखा सकती है।