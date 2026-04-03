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    विनफ़ास्ट की बिक्री में आया ज़बरदस्त उछाल; क्या अब कंपनी पकड़ेगी रफ़्तार?

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    Gulab Chaubey

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    विनफ़ास्ट की बिक्री में आया ज़बरदस्त उछाल; क्या अब कंपनी पकड़ेगी रफ़्तार?
    • कुल 600 से ज़्यादा यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा किया पार
    • 15 अप्रैल को लॉन्च होगी पहली इलेक्ट्रिक एमपीवी

    विनफ़ास्ट ने भारतीय बाज़ार में अपनी पकड़ तेज़ी से मज़बूत करनी शुरू कर दी है। कंपनी ने मार्च 2026 में 691 यूनिट्स की रिटेल सेल्स दर्ज़ की है, जो पिछले महीने की 384 यूनिट्स के मुक़ाबले क़रीब 79.95% की शानदार महीने-दर-महीने की बढ़ोतरी को दिखाती हैं।

    फ़िलहाल ब्रैंड भारत में अपनी दो इलेक्ट्रिक एसयूवी VF 6 और VF 7 की बिक्री कर रहा है। इनकी क़ीमतें क्रमशः 16.49 लाख रुपए और 25.49 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं, और कंपनी इन्हें देशभर में 50 डीलरशिप्स और 130 सर्विस वर्कशॉप्स के ज़रिए बेच रही है।

    विनफ़ास्ट के रणनीतिक क़दम यहीं नहीं रुकते। कंपनी 15 अप्रैल को अपनी पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक एमपीवी VF एमपीवी 7 लॉन्च करने जा रही है, जिसकी बुकिंग पहले ही 21,000 रुपए के टोकन अमाउंट पर शुरू हो चुकी है।

    Exterior Right Front Three Quarter

    क्या ख़रीदारों को इंतज़ार करना चाहिए?

    विनफ़ास्ट इस समय भारत में आक्रामक विस्तार की रणनीति पर काम कर रही है। कंपनी साल आख़िर तक अपने नेटवर्क को बढ़ाकर 75 डीलरशिप्स और 230 वर्कशॉप्स तक ले जाने की योजना बना रही है।

    ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या ग्राहकों को आने वाले मॉडल्स का इंतज़ार करना चाहिए?

    • अगर आप इलेक्ट्रिक 7-सीटर की तलाश में हैं, तो VF एमपीवी 7 एक दिलचस्प विकल्प बन सकती है
    • मौजूदा सेल्स ग्रोथ दिखाती है कि, ब्रैंड को शुरुआती पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है
    • लेकिन एमपीवी सेग्मेंट में ग्राहक आमतौर पर सोच-समझकर फैसला लेते हैं

    सेग्मेंट पर क्या होगा असर?

    विनफ़ास्ट की तेज़ ग्रोथ और नए लॉन्च से भारत के ईवी मार्केट में हलचल तेज़ हो सकती है।

    • इलेक्ट्रिक सेग्मेंट में कॉम्पिटिशन और बढ़ेगा
    • नए प्लेयर्स से ग्राहकों को ज़्यादा विकल्प मिलेंगे
    • 7-सीटर ईवी स्पेस में नया विकल्प जुड़ने वाला है

    कुल मिलाकर, विनफ़ास्ट की मौजूदा ग्रोथ और आने वाले प्रॉडक्ट्स यह संकेत देते हैं कि, ब्रैंड भारत में लंबी रेस का खिलाड़ी बनने की तैयारी कर रहा है। अगर आप एक इलेक्ट्रिक फैमिली कार लेने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा इंतज़ार फ़ायदेमंद साबित हो सकता है।

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