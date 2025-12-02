CarWale
    AD

    विनफ़ास्ट भारत में पेश करने वाला है नई लिमो ग्रीन

    Read inEnglish
    Authors Image

    Dwij Bhandut

    1,609 बार पढ़ा गया
    विनफ़ास्ट भारत में पेश करने वाला है नई लिमो ग्रीन
    • मिलेगा 60.13kWh बैटरी पैक और 450km की रेंज
    • किआ कारेन्स क्लाविस ईवी को देगी टक्कर

    विनफ़ास्ट, भारत में तेज़ी से अपना विस्तार की रणनीति पर काम कर रहा है। इस बात का अंदाज़ा तब और लगाया जाने लगा, जब कार निर्माता ने हाल ही में किआ कारेन्स क्लाविस ईवी को टक्कर देने के लिए अपनी नई कार के लॉन्च की आधिकारिक पुष्टि कर दी। ग़ौरतलब है कि, ब्रैंड की ओर से जल्द ही नई लिमो ग्रीन एमपीवी, भारत में उतार दी जाएगी। यह लॉन्च फरवरी 2026 तक होगा।

    जानकारों का कहना है कि, VF 6, VF 7 और थूथुकुडी (तमिलनाडु) में असेंबली प्लांट में निवेश करने के साथ कंपनी भारत में अपनी पारी की शुरुआत करने की दिशा में आगे बढ़ती नज़र आ रही है।

    विनफ़ास्ट लिमो ग्रीन, इस सेग्मेंट की इकलौती इलेक्ट्रिक एमपीवी होगी, जोकि भारत में किआ की कारेन्स क्लाविस ईवी को कड़ी टक्कर देती है। यह कार 4.7 मीटर लंबी, 1.8 मीटर चौड़ी और 1.7 मीटर ऊंची, होने के साथ-साथ 2.8 मीटर के वीलबेस में मौजूद होगा। इस इलेक्ट्रिक एमपीवी में 150kW/280Nm का FWD इंजन लगा है, जो 60.13kWh बैटरी पैक (संभवतः एनएमसी) से जुड़ा है।

    इस सेटअप के बारे में दावा किया जा रहा है कि, यह 450km की रेंज प्रदान करेगा। लिमो ग्रीन, किआ कारेन्स क्लाविस ईवी की तुलना में साइज़ में बड़ी और मकैनिकल तौर पर ज़्यादा दमदार है। 80kW डीसीएफसी पावर के साथ, लिमो ग्रीन 30 मिनट में 10-70 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती है।

    Vinfast Dashboard

    लिमो ग्रीन में दो ड्राइविंग मोड्स मिल सकते हैं। इसके अलावा 18-इंच के अलॉय वील्स, 6-एक्सेस मैनुअल ड्राइवर सीट अडज़स्टमेंट, वेंटिलेटेड ऑल-डिस्क सेटअप, चार-स्पीकर ऑडियो, 10.1-इंच इंफ़ोटेन्मेंट स्क्रीन और सिंगल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे एडवांस फ़ीचर्स दिए गए हैं।

    क्या भारत में विनफ़ास्ट को मिलेगी सफलता?

    भारतीय बाज़ार के नज़रिए से देखा जाए तो, विनफ़ास्ट ने अभी तक सही योजना के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले दो प्रॉडक्ट की मदद से अब तक कंपनी पहचान बना चुकी है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक एमपीवी सेग्मेंट में क़दम रखना भी काफ़ी सकारात्मक है। ऐसे में विनफ़ास्ट ने एमजी कॉमेट ईवी और ओला कार को टक्कर देने वाली मिनिओ ग्रीन का भी पेटेंट कराया है, जो दिखाता है कि, कार निर्माता भारतीय बाज़ार में कितनी मज़बूती से अपने पैर जमाने की कवायद में जुटी है।

    अनुवाद - शोभित शुक्ला

    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     अगला 
    कल होगा मारुति सुज़ुकी ई विटारा का भारत में आधिकारिक लॉन्च

    संबंधित न्यूज़

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    गैलरी

    Vinfast VF6 & VF7 Walkaround | Prices, Features, Interior and Range Detailed
    youtube-icon
    Vinfast VF6 & VF7 Walkaround | Prices, Features, Interior and Range Detailed
    CarWale टीम द्वारा09 Sep 2025
    26915 बार देखा गया
    95 लाइक्स
    VinFast VF6 First Look: 6 Must-Knows Before India Launch!
    youtube-icon
    VinFast VF6 First Look: 6 Must-Knows Before India Launch!
    CarWale टीम द्वारा10 Jun 2025
    7467 बार देखा गया
    53 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • लोकप्रिय
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    टाटा सिएरा
    टाटा सिएरा
    Rs. 11.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    25th नवं
    हुंडई वेन्यू
    हुंडई वेन्यू
    Rs. 7.90 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा नेक्सन
    टाटा नेक्सन
    Rs. 8.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई क्रेटा
    हुंडई क्रेटा
    Rs. 10.73 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    Rs. 13.20 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी फ्रॉन्क्स
    मारुति फ्रॉन्क्स
    Rs. 6.85 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा XUV 3XO
    महिंद्रा XUV 3XO
    Rs. 7.28 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी स्विफ़्ट
    मारुति स्विफ़्ट
    Rs. 5.79 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लोकप्रिय कार्स देखें
    महिंद्रा XEV 9S
    महिंद्रा XEV 9S
    Rs. 19.95 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    27th नवं
    टाटा सिएरा
    टाटा सिएरा
    Rs. 11.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    25th नवं
    पोर्शे Cayenne EV
    पोर्शे Cayenne EV
    Rs. 1.76 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    20th नवं
    हुंडई वेन्यू
    हुंडई वेन्यू
    Rs. 7.90 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई वेन्यू एन लाइन
    हुंडई वेन्यू एन लाइन
    Rs. 10.55 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस
    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस
    Rs. 49.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा बोलेरो
    महिंद्रा बोलेरो
    Rs. 7.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा बोलेरो नियो
    महिंद्रा बोलेरो नियो
    Rs. 8.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    मिनी Cooper S Convertible
    Launching Soon
    दिस 2025
    मिनी Cooper S Convertible

    Rs. 45.00 - 48.00 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    किआ नई सेल्टोस
    किआ नई सेल्टोस

    Rs. 12.00 - 21.00 लाखअनुमानित प्राइस

    10th दिसम्बर 2025Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    एमजी हेक्टर फ़ेसलिफ्ट
    एमजी हेक्टर फ़ेसलिफ्ट

    Rs. 14.20 - 22.50 लाखअनुमानित प्राइस

    15th दिसम्बर 2025Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    महिंद्रा XUV 7XO
    महिंद्रा XUV 7XO

    Rs. 15.00 - 26.00 लाखअनुमानित प्राइस

    5th जनवरी 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मारुति सुज़ुकी ई विटारा
    मारुति ई विटारा

    Rs. 20.00 - 25.00 लाखअनुमानित प्राइस

    जनवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    स्कोडा कुशाक फ़ेसलिफ़्ट
    स्कोडा कुशाक फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 11.00 - 19.00 लाखअनुमानित प्राइस

    जनवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    फ़ॉक्सवैगन टेरॉन
    फ़ॉक्सवैगन टेरॉन

    Rs. 48.00 - 50.00 लाखअनुमानित प्राइस

    जनवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    हुंडई आयनिक 5 फ़ेसलिफ़्ट
    हुंडई आयनिक 5 फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 36.37 - 46.36 लाखअनुमानित प्राइस

    जनवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें

    लोकप्रिय वीडियोज़

    Vinfast VF6 & VF7 Walkaround | Prices, Features, Interior and Range Detailed
    youtube-icon
    Vinfast VF6 & VF7 Walkaround | Prices, Features, Interior and Range Detailed
    CarWale टीम द्वारा09 Sep 2025
    26915 बार देखा गया
    95 लाइक्स
    VinFast VF6 First Look: 6 Must-Knows Before India Launch!
    youtube-icon
    VinFast VF6 First Look: 6 Must-Knows Before India Launch!
    CarWale टीम द्वारा10 Jun 2025
    7467 बार देखा गया
    53 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • विनफ़ास्ट भारत में पेश करने वाला है नई लिमो ग्रीन