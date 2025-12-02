विनफ़ास्ट भारत में पेश करने वाला है नई लिमो ग्रीन

मिलेगा 60.13kWh बैटरी पैक और 450km की रेंज

किआ कारेन्स क्लाविस ईवी को देगी टक्कर

विनफ़ास्ट, भारत में तेज़ी से अपना विस्तार की रणनीति पर काम कर रहा है। इस बात का अंदाज़ा तब और लगाया जाने लगा, जब कार निर्माता ने हाल ही में किआ कारेन्स क्लाविस ईवी को टक्कर देने के लिए अपनी नई कार के लॉन्च की आधिकारिक पुष्टि कर दी। ग़ौरतलब है कि, ब्रैंड की ओर से जल्द ही नई लिमो ग्रीन एमपीवी, भारत में उतार दी जाएगी। यह लॉन्च फरवरी 2026 तक होगा।

जानकारों का कहना है कि, VF 6, VF 7 और थूथुकुडी (तमिलनाडु) में असेंबली प्लांट में निवेश करने के साथ कंपनी भारत में अपनी पारी की शुरुआत करने की दिशा में आगे बढ़ती नज़र आ रही है।

विनफ़ास्ट लिमो ग्रीन, इस सेग्मेंट की इकलौती इलेक्ट्रिक एमपीवी होगी, जोकि भारत में किआ की कारेन्स क्लाविस ईवी को कड़ी टक्कर देती है। यह कार 4.7 मीटर लंबी, 1.8 मीटर चौड़ी और 1.7 मीटर ऊंची, होने के साथ-साथ 2.8 मीटर के वीलबेस में मौजूद होगा। इस इलेक्ट्रिक एमपीवी में 150kW/280Nm का FWD इंजन लगा है, जो 60.13kWh बैटरी पैक (संभवतः एनएमसी) से जुड़ा है।

इस सेटअप के बारे में दावा किया जा रहा है कि, यह 450km की रेंज प्रदान करेगा। लिमो ग्रीन, किआ कारेन्स क्लाविस ईवी की तुलना में साइज़ में बड़ी और मकैनिकल तौर पर ज़्यादा दमदार है। 80kW डीसीएफसी पावर के साथ, लिमो ग्रीन 30 मिनट में 10-70 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती है।

लिमो ग्रीन में दो ड्राइविंग मोड्स मिल सकते हैं। इसके अलावा 18-इंच के अलॉय वील्स, 6-एक्सेस मैनुअल ड्राइवर सीट अडज़स्टमेंट, वेंटिलेटेड ऑल-डिस्क सेटअप, चार-स्पीकर ऑडियो, 10.1-इंच इंफ़ोटेन्मेंट स्क्रीन और सिंगल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे एडवांस फ़ीचर्स दिए गए हैं।

क्या भारत में विनफ़ास्ट को मिलेगी सफलता?

भारतीय बाज़ार के नज़रिए से देखा जाए तो, विनफ़ास्ट ने अभी तक सही योजना के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले दो प्रॉडक्ट की मदद से अब तक कंपनी पहचान बना चुकी है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक एमपीवी सेग्मेंट में क़दम रखना भी काफ़ी सकारात्मक है। ऐसे में विनफ़ास्ट ने एमजी कॉमेट ईवी और ओला कार को टक्कर देने वाली मिनिओ ग्रीन का भी पेटेंट कराया है, जो दिखाता है कि, कार निर्माता भारतीय बाज़ार में कितनी मज़बूती से अपने पैर जमाने की कवायद में जुटी है।

अनुवाद - शोभित शुक्ला