तमिलनाडु में विनफ़ास्ट ने शुरू किया अपना पहला ईवी असेंबली प्लांट; जल्द लॉन्च होंगे VF6 और VF7

थूथुकुड़ी में 400 एकड़ में फैला है यह नया प्लांट

पहले फेज में सालाना 50,000 गाड़ियां बनाने की क्षमता

वियतनामी ऑटोमेकर विनफ़ास्ट ने भारत में अपना पहला इलेक्ट्रिक वीइकल असेंबली प्लांट तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में ऑफ़िशियली शुरू कर दिया है। यह कंपनी की वियतनाम के बाहर पहली मैन्युफ़ैक्चरिंग यूनिट है, जो भारत में ईवी सेग्मेंट में कंपनी की मज़बूत ऐंट्री का संकेत देती है।

यह नया प्लांट करीब 400 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें बॉडी शॉप, पेंट शॉप, असेंबली लाइन, लॉजिस्टिक्स हब और क्वालिटी कंट्रोल सेंटर जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। पहले फेज में इसकी उत्पादन क्षमता 50,000 यूनिट्स प्रति वर्ष होगी, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 1.5 लाख यूनिट्स सालाना किया जा सकता है।

यह प्लांट शुरुआत में कंपनी की आने वाली VF6 और VF7दो इलेक्ट्रिक एसयूवीज़ की असेंबली का काम करेगा। कंपनी का टारगेट है कि, भारत में लोकल सप्लायर्स के साथ पार्टनरशिप करके लोकलाइज़ेशन को बढ़ावा दिया जाए और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। उम्मीद है कि, प्लांट में सीधे तौर पर 3,000 से 3,500 लोगों को रोजगार मिलेगा और इसके साथ-साथ सप्लाई चेन में भी हजारों नौकरियां पैदा होंगी।

विनफ़ास्ट जल्द ही भारत में VF6 और VF7 को लॉन्च करने की तैयारी में है। इससे पहले, कंपनी देशभर में अपने शोरूम्स और सर्विस सेंटर खोलने का काम शुरू कर चुकी है, जिससे ग्राहकों को बेहतर सेल्स और आफ्टर-सेल्स इक्सपीरियंस मिल सके।

अनुवाद: गुलाब चौबे