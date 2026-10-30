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    अपडेटेड महिंद्रा थार Roxx: हमारी उम्मीदें

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    Dwij Bhandut
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    अपडेटेड महिंद्रा थार Roxx: हमारी उम्मीदें
    • DaVinci सस्पेंशन कन्फर्म हुआ
    • पावर आउटपुट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है

    अपडेटेड महिंद्रा थार रॉक्स (Mahindra Thar Roxx) की हल्की कवर की हुई यूनिट हाल ही में एक डीलर स्टॉकयार्ड में दिखी, जिससे इसके जल्द लॉन्च होने के संकेत मिले हैं। लॉन्च से पहले, हम यहाँ इस नई थार रॉक्स से जुड़ी अपनी उम्मीदें बता रहे हैं।

    डिज़ाइन में हल्का बदलाव

    अपडेटेड थार रॉक्स का ओवरऑल डिज़ाइन पहले जैसी ही है, जैसा कि पिछले स्पाई शॉट्स में दिखा था। पीछे की तरफ मामूली बदलाव हो सकते हैं।

    Mahindra Thar Roxx Left Front Three Quarter

    नई थार रॉक्स में नया अलॉय व्हील डिज़ाइन मिलेगा, और ये बदलाव बाहर से भी साफ नजर आएगा, जैसे कि थार OG में दिखा था।

    पावर में हल्की बढ़ोतरी

    थार OG में वही मैकेनिकल सेटअप मिलता है, बस पावर आउटपुट थोड़ा बढ़ा है। ऐसा ही कुछ अपडेटेड थार रॉक्स में भी हो सकता है।

    अभी की थार रॉक्स में 2.2-लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन दिए गए हैं, जो पेट्रोल में 174.2bhp/380Nm और डीजल में 172.3bhp/370Nm तक पावर देते हैं।

    Mahindra Thar Roxx Wheel

    DaVinci सस्पेंशन

    अपडेटेड थार रॉक्स की सबसे बड़ी खासियत इसकी DaVinci सस्पेंशन सेटअप है। इसे FDD (Frequency-Dependent Damping) के साथ जोड़ा गया है, और इलेक्ट्रॉनिक रियर ब्रेक डिफरेंशियल पहले जैसा ही रहेगा।

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