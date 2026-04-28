हुंडई आयनिक 5 का नया अवतार 55.70 लाख रुपए में हुआ लॉन्च

मिलेगी 690km की रेंज

इसमें दिया गया है ड्युअल डिस्प्ले सेटअप

हुंडई ने भारत में अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी हुंडई आयनिक 5 का अपडेटेड वर्ज़न लॉन्च कर दिया है। इसकी एक्स-शोरूम क़ीमत 55.70 लाख रखी गई है। यह अपडेट सिर्फ़ लुक तक सीमित नहीं है, बल्कि रेंज, टेक्नोलॉजी और ओवरऑल इक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर फ़ोकस करता है।

इस नए मॉडल की सबसे बड़ी ख़ासियत इसका 84kWh का बैटरी पैक है, जो अब 690km तक की रेंज ऑफ़र करता है। इससे लंबी दूरी की ड्राइव आसान हो जाती है और बार-बार चार्जिंग की ज़रूरत कम पड़ती है। यही वजह है कि, यह ईवी अब पहले से ज़्यादा प्रैक्टिकल बन गई है।

डिज़ाइन में हल्के लेकिन असरदार बदलाव किए गए हैं। इसमें नए फ्रंट और रियर बम्पर, अपडेटेड स्किड प्लेट्स, नए अलॉय वील्स और नया रियर स्पॉइलर दिया गया है। साथ ही इसकी पैरामीट्रिक पिक्सेल लाइटिंग इसे एक फ़्यूचरिस्टिक और प्रीमियम लुक देती है।

इंटीरियर में अब नया 3-स्पोक लेदर स्टीयरिंग वील मिलता है, जिसमें 4-डॉट इलुमिनेटेड डिज़ाइन दिया गया है। इसके अलावा, 12.3-इंच + 12.3-इंच का ड्युअल डिस्प्ले सेटअप इंफ़ोटेन्मेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों के लिए मिलता है, जो यूज़र इक्सपीरियंस को और बेहतर बनाता है।

टेक्नोलॉजी के मामले में इसमें सीसीएनसी सिस्टम, सी-ओटीए अपडेट्स, वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और ऐंड्राइड ऑटो, इन-कार पेमेंट और रिमोट इमोबिलाइज़ेशन जैसे फ़ीचर्स दिए गए हैं। सेफ़्टी के लिए पार्किंग कोलिज़न-अवॉयडेंस असिस्ट और साइड पार्किंग वार्निंग जैसे एडास फ़ीचर्स भी जोड़े गए हैं।

कुल मिलाकर, हुंडई आयनिक 5 अब पहले से ज़्यादा एड्वांस, लंबी रेंज वाली और प्रीमियम ईवी बन चुकी है, जो भारतीय बाज़ार में एक मज़बूत विकल्प के रूप में सामने आती है।