2026 में आने वाली है टाटा, रेनो, निसान, हुंडई, होंडा और फ़ॉक्सवैगन की नई कार्स; जानें कौन-सी मचाएगी धूम?

    2026 में आने वाली है टाटा, रेनो, निसान, हुंडई, होंडा और फ़ॉक्सवैगन की नई कार्स; जानें कौन-सी मचाएगी धूम?

    Authors Image

    Desirazu Venkat

    3,409 बार पढ़ा गया
    भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए 2025 एक यादगार साल रहा। नई लॉन्च, दमदार वापसी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती हिस्सेदारी ने बाज़ार को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन असली हलचल 2026 में देखने को मिलेगी। आने वाला साल न सिर्फ़ नई कार्स और फ़ेसलिफ़्ट से भरा होगा, बल्कि इसमें आइकॉनिक नेमप्लेट्स की वापसी, प्रीमियम ईवी ब्रैंड की ऐंट्री और कई सेग्मेंट्स में कड़ी टक्कर भी देखने को मिलेगी। आइए जानते हैं 2026 में टाटा, रेनो, निसान, हुंडई, होंडा और फ़ॉक्सवैगन किन बड़ी कार्स के साथ मैदान में उतरने वाली हैं।

    टाटा मोटर्स: ईवी और एसयूवी पर सबसे बड़ा दांव

    Tail Light/Tail Lamp

    2026 में टाटा मोटर्स सबसे ज़्यादा ऐक्टिव रहने वाली कंपनीज़ में से एक होगी। सबसे पहले चर्चा में है टाटा सिएरा ईवी, जिसे मिड-2026 तक लॉन्च किया जा सकता है। यह कर्व ईवी के ऊपर पोज़िशन होगी और इसमें अल्पाइन ग्लास रूफ़, ग्रिल-लेस फ्रंट और फ़्लश डोर हैंडल्स जैसे फ़्यूचरिस्टिक एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे।

    Headlight

    इसके बाद आएगा पंच फ़ेसलिफ़्ट, जो 2021 में लॉन्च के बाद अब एक बड़ा अपडेट पाने जा रही है। नए लुक, अपडेटेड इंटीरियर, बड़ा टचस्क्रीन, कनेक्टेड टेक और 360-डिग्री कैमरा जैसे फ़ीचर्स इसे और मज़बूत बनाएंगे। इसी के साथ पंच ईवी फ़ेसलिफ़्ट भी आएगा, जिसमें मौजूदा 25kWh और 35kWh बैटरी पैक जारी रहेंगे।

    Left Side View

    टाटा का सबसे बड़ा क़दम होगा अविन्या प्रीमियम ईवी चेन की शुरुआत। यह ब्रैंड हैरियर ईवी से ऊपर के सेग्मेंट को टारगेट करेगा और इसका पहला प्रोडक्शन मॉडल 2026 के आख़िर में पेश किया जाएगा। इसके अलावा, सफ़ारी ईवी और हल्का अपडेट पाने वाली नेक्सन फ़ेसलिफ़्ट भी लाइन-अप में शामिल होंगी।

    हुंडई: कम लॉन्च, लेकिन हाई-इम्पैक्ट

    Headlight

    हुंडई 2026 में सीमित लेकिन अहम लॉन्च करेगी। सबसे पहले वरना फ़ेसलिफ़्ट आएगी, जिसमें नया इक्सटीरियर और बेहतर फ़ीचर लिस्ट देखने को मिलेगी। इसके अलावा, हुंडई भारत के लिए स्पेशल हाइब्रिड एसयूवी पर भी काम कर रही है, जो अल्काज़ार और सैंटा फ़े के बीच पोज़िशन होगी।

    साल की सबसे बड़ी पेशकश होगी सैंटा फ़े की भारत में वापसी। यह क़रीब 40 लाख रुपए सेग्मेंट में प्रीमियम एसयूवी के तौर पर आएगी और स्कोडा कोडिएक व टोयोटा फ़ॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी।

    निसान: दो बड़े लॉन्च से वापसी की कोशिश

    Tail Light/Tail Lamp

    निसान 2026 की शुरुआत ग्रेवाइट एमपीवी से करेगी, जो रेनो ट्राइबर पर आधारित 5+2 सीटर होगी। इसके बाद साल का सबसे अहम लॉन्च होगा निसान टेक्टॉन एसयूवी, जो क्रेटा, सेल्टोस और एलिवेट से भिड़ेगी। इसमें ड्युअल स्क्रीन, कनेक्टेड टेक और लेवल-2 एडास मिलने की उम्मीद है।

    रेनो: डस्टर की दमदार वापसी

    Headlight

    रेनो के लिए 2026 निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि नई जनरेशन डस्टर भारतीय बाज़ार में वापसी करेगी। यह पहले से ज़्यादा प्रीमियम होगी और टर्बो पेट्रोल के साथ हाइब्रिड विकल्प भी पेश किए जा सकते हैं।

    होंडा: भरोसेमंद अपडेट

    Right Side View

    होंडा 2026 में बड़े लॉन्च से ज़्यादा अपनी मौजूदा रेंज पर फ़ोकस करेगी। इसमें सबसे अहम होगा होंडा सिटी फ़ेसलिफ़्ट, जिसमें नया लुक, बड़े स्क्रीन और बेहतर एडास सिस्टम मिलने की उम्मीद है।

    कुल मिलाकर, 2026 भारतीय कार बाज़ार के लिए बदलाव, नई टेक्नोलॉजी और कड़ी प्रतिस्पर्धा का साल होगा, जहां ईवी, हाइब्रिड और प्रीमियम सेग्मेंट में ज़बरदस्त हलचल देखने को मिलेगी।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    निसान ग्रैवाइट से 21 जनवरी को उठेगा पर्दा

    निसान ग्रैवाइट गैलरी

    • images
    • videos
