CarWale
    AD

    नई सेल्टोस से लेकर ई विटारा तक, दिसंबर में लॉन्च होंगी ये दमदार कार्स

    Read inEnglish
    Authors Image

    Jay Shah

    1,760 बार पढ़ा गया
    नई सेल्टोस से लेकर ई विटारा तक, दिसंबर में लॉन्च होंगी ये दमदार कार्स

    साल का आख़िरी महीना भले ही नज़दीक हो, लेकिन दिसंबर 2024 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बेहद रोमांचक होने वाला है। इलेक्ट्रिक एसयूवीज़, नए टर्बो-पेट्रोल इंजन्स और फ़ेसलिफ़्टेड मॉडल्स की ऐंट्री के साथ, यह महीना कार लॉन्च के मामले में ज़बरदस्त लाइनअप लेकर आ रहा है। यहां इस आर्टिकल में हम जानते हैं कि, दिसंबर में कौन-से कार्स लॉन्च होने वाले हैं।

    मारुति सुज़ुकी ई-विटारा – लॉन्च 2 दिसंबर

    मारुति सुज़ुकी इस महीने की शुरुआत अपनी पहली ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा के प्राइस रिवील के साथ करेगी। हालांकि, पहले इसे साल की शुरुआत में लॉन्च किया जाना था, लेकिन अब यह 2 दिसंबर यानी आज आधिकारिक तौर पर लॉन्च होगी।

    Left Front Three Quarter

    ई विटारा मारुति के गुजरात प्लांट से तैयार होगी। अंतर्राष्ट्रीय मॉडल की बात करें तो, यह 49kWh और 69kWh बैटरी पैक के साथ आती है और 500 Km तक की दावा की गई रेंज देती है। हमने इसका यूके-स्पेक मॉडल पहले ही टेस्ट किया है, और भारतीय बाज़ार के लिए बनी ई विटारा अगले हफ़्ते अपनी एंट्री करेगी।

    टाटा हैरियर और टाटा सफारी पेट्रोल – लॉन्च 9 दिसंबर

    टाटा मोटर्स अपनी हाल ही में लॉन्च हुई सिएरा के साथ अब 9 दिसंबर को हैरियर और सफारी के लिए नया 1.5-लीटर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजन पेश करने जा रही है।

    Left Front Three Quarter

    इस इंजन को सबसे पहले ऑटो एक्सपो 2023 में दिखाया गया था, और अब यह आधिकारिक तौर पर टाटा के तीन मॉडल्स में उपलब्ध होगा। उम्मीद है कि, इसे 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक के साथ पेश किया जाएगा। वेरीएंट्स और क़ीमतों का ख़ुलासा लॉन्च के दिन किया जाएगा। इस नए इंजन से दोनों एसयूवीज़ की मार्केट में मांग और बढ़ने की उम्मीद है।

    नई किआ सेल्टोस – लॉन्च 10 दिसंबर

    Front View

    भारत की सबसे पॉपुलर मिड-साइज़ एसयूवी में से एक किआ सेल्टोस अपने बड़े अपडेट के साथ 10 दिसंबर को लॉन्च होने जा रही है।

    स्पाई शॉट्स के मुताबिक़ कार में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिनमें नया फ्रंट और रियर डिज़ाइन, अपडेटेड अलॉय वील्स और संभावित रूप से नया डैशबोर्ड लेआउट शामिल है। मौजूदा पेट्रोल और डीज़ल इंजन जारी रह सकते हैं, लेकिन अफ़वाहें बताती हैं कि, कंपनी हाइब्रिड इंजन भी ला सकती है। इस फ़ेसलिफ़्ट के साथ किआ सेल्टोस को अपने सेग्मेंट में फिर से मज़बूत स्थिति मिल सकती है।

    मिनी कूपर कन्वर्टिबल – दिसंबर में लॉन्च

    Exterior Right Front Three Quarter

    मिनी इंडिया इस महीने के आख़िर तक अपनी नई कूपर कन्वर्टिबल की क़ीमतों की घोषणा करेगी। हालांकि, इसकी बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। इसका मुख्य आकर्षण है इलेक्ट्रिक फ़ैब्रिक रूफ़, जिसे 30 Kmph की रफ़्तार तक सिर्फ़ 18 सेकंड में खोला या बंद किया जा सकता है।

    इंजन की बात करें तो, कन्वर्टिबल में वही 201bhp वाला 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो हार्ड-टॉप मॉडल में दिया गया है। यह 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स के साथ आती है। क़ीमतें स्टैंडर्ड मॉडल से लगभग 1–1.5 लाख रुपए ज़्यादा रहने की उम्मीद है।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     पहले का 
    मारुति डिज़ायर बनाम होंडा अमेज: कौन-सी कार है ज़्यादा सुरक्षित?
     अगला 
    विनफ़ास्ट भारत में पेश करने वाला है नई लिमो ग्रीन

    संबंधित न्यूज़

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    टाटा हैरियर गैलरी

    • images
    • videos
    Upcoming New Car Launches in India in 2025 & Early 2026 | XUV700 EV, Sierra, Duster, Seltos & More!
    youtube-icon
    Upcoming New Car Launches in India in 2025 & Early 2026 | XUV700 EV, Sierra, Duster, Seltos & More!
    CarWale टीम द्वारा03 Nov 2025
    90815 बार देखा गया
    521 लाइक्स
    Rs. 14.57 Lakh Maruti Victoris ZXi CNG Walkaround | Interior, Features, and Boot Space Detailed
    youtube-icon
    Rs. 14.57 Lakh Maruti Victoris ZXi CNG Walkaround | Interior, Features, and Boot Space Detailed
    CarWale टीम द्वारा16 Sep 2025
    193133 बार देखा गया
    651 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • एसयूवीs
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    टाटा सिएरा
    टाटा सिएरा
    Rs. 11.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    25th नवं
    हुंडई वेन्यू
    हुंडई वेन्यू
    Rs. 7.90 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा नेक्सन
    टाटा नेक्सन
    Rs. 8.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई क्रेटा
    हुंडई क्रेटा
    Rs. 10.73 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    Rs. 13.20 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी फ्रॉन्क्स
    मारुति फ्रॉन्क्स
    Rs. 6.85 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा XUV 3XO
    महिंद्रा XUV 3XO
    Rs. 7.28 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा पंच
    टाटा पंच
    Rs. 5.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी एसयूवी कार्स देखें
    महिंद्रा XEV 9S
    महिंद्रा XEV 9S
    Rs. 19.95 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    27th नवं
    टाटा सिएरा
    टाटा सिएरा
    Rs. 11.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    25th नवं
    पोर्शे Cayenne EV
    पोर्शे Cayenne EV
    Rs. 1.76 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    20th नवं
    हुंडई वेन्यू
    हुंडई वेन्यू
    Rs. 7.90 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई वेन्यू एन लाइन
    हुंडई वेन्यू एन लाइन
    Rs. 10.55 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस
    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस
    Rs. 49.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा बोलेरो
    महिंद्रा बोलेरो
    Rs. 7.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा बोलेरो नियो
    महिंद्रा बोलेरो नियो
    Rs. 8.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    मिनी Cooper S Convertible
    Launching Soon
    दिस 2025
    मिनी Cooper S Convertible

    Rs. 45.00 - 48.00 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    किआ नई सेल्टोस
    किआ नई सेल्टोस

    Rs. 12.00 - 21.00 लाखअनुमानित प्राइस

    10th दिसम्बर 2025Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    एमजी हेक्टर फ़ेसलिफ्ट
    एमजी हेक्टर फ़ेसलिफ्ट

    Rs. 14.20 - 22.50 लाखअनुमानित प्राइस

    15th दिसम्बर 2025Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    महिंद्रा XUV 7XO
    महिंद्रा XUV 7XO

    Rs. 15.00 - 26.00 लाखअनुमानित प्राइस

    5th जनवरी 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मारुति सुज़ुकी ई विटारा
    मारुति ई विटारा

    Rs. 20.00 - 25.00 लाखअनुमानित प्राइस

    जनवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    स्कोडा कुशाक फ़ेसलिफ़्ट
    स्कोडा कुशाक फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 11.00 - 19.00 लाखअनुमानित प्राइस

    जनवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    फ़ॉक्सवैगन टेरॉन
    फ़ॉक्सवैगन टेरॉन

    Rs. 48.00 - 50.00 लाखअनुमानित प्राइस

    जनवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    हुंडई आयनिक 5 फ़ेसलिफ़्ट
    हुंडई आयनिक 5 फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 36.37 - 46.36 लाखअनुमानित प्राइस

    जनवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें
    AD
    • टाटा-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    टाटा सिएरा
    टाटा सिएरा
    Rs. 11.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    25th नवं
    टाटा नेक्सन
    टाटा नेक्सन
    Rs. 8.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा पंच
    टाटा पंच
    Rs. 5.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी टाटा-कार्स

    टाटा हैरियर की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    PuneRs. 17.08 लाख
    HyderabadRs. 17.60 लाख
    ChennaiRs. 17.61 लाख
    KolkataRs. 16.37 लाख
    ChandigarhRs. 15.88 लाख

    लोकप्रिय वीडियोज़

    Upcoming New Car Launches in India in 2025 & Early 2026 | XUV700 EV, Sierra, Duster, Seltos & More!
    youtube-icon
    Upcoming New Car Launches in India in 2025 & Early 2026 | XUV700 EV, Sierra, Duster, Seltos & More!
    CarWale टीम द्वारा03 Nov 2025
    90815 बार देखा गया
    521 लाइक्स
    Rs. 14.57 Lakh Maruti Victoris ZXi CNG Walkaround | Interior, Features, and Boot Space Detailed
    youtube-icon
    Rs. 14.57 Lakh Maruti Victoris ZXi CNG Walkaround | Interior, Features, and Boot Space Detailed
    CarWale टीम द्वारा16 Sep 2025
    193133 बार देखा गया
    651 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • नई सेल्टोस से लेकर ई विटारा तक, दिसंबर में लॉन्च होंगी ये दमदार कार्स