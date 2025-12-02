नई सेल्टोस से लेकर ई विटारा तक, दिसंबर में लॉन्च होंगी ये दमदार कार्स

साल का आख़िरी महीना भले ही नज़दीक हो, लेकिन दिसंबर 2024 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बेहद रोमांचक होने वाला है। इलेक्ट्रिक एसयूवीज़, नए टर्बो-पेट्रोल इंजन्स और फ़ेसलिफ़्टेड मॉडल्स की ऐंट्री के साथ, यह महीना कार लॉन्च के मामले में ज़बरदस्त लाइनअप लेकर आ रहा है। यहां इस आर्टिकल में हम जानते हैं कि, दिसंबर में कौन-से कार्स लॉन्च होने वाले हैं।

मारुति सुज़ुकी ई-विटारा – लॉन्च 2 दिसंबर

मारुति सुज़ुकी इस महीने की शुरुआत अपनी पहली ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा के प्राइस रिवील के साथ करेगी। हालांकि, पहले इसे साल की शुरुआत में लॉन्च किया जाना था, लेकिन अब यह 2 दिसंबर यानी आज आधिकारिक तौर पर लॉन्च होगी।

ई विटारा मारुति के गुजरात प्लांट से तैयार होगी। अंतर्राष्ट्रीय मॉडल की बात करें तो, यह 49kWh और 69kWh बैटरी पैक के साथ आती है और 500 Km तक की दावा की गई रेंज देती है। हमने इसका यूके-स्पेक मॉडल पहले ही टेस्ट किया है, और भारतीय बाज़ार के लिए बनी ई विटारा अगले हफ़्ते अपनी एंट्री करेगी।

टाटा हैरियर और टाटा सफारी पेट्रोल – लॉन्च 9 दिसंबर

टाटा मोटर्स अपनी हाल ही में लॉन्च हुई सिएरा के साथ अब 9 दिसंबर को हैरियर और सफारी के लिए नया 1.5-लीटर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजन पेश करने जा रही है।

इस इंजन को सबसे पहले ऑटो एक्सपो 2023 में दिखाया गया था, और अब यह आधिकारिक तौर पर टाटा के तीन मॉडल्स में उपलब्ध होगा। उम्मीद है कि, इसे 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक के साथ पेश किया जाएगा। वेरीएंट्स और क़ीमतों का ख़ुलासा लॉन्च के दिन किया जाएगा। इस नए इंजन से दोनों एसयूवीज़ की मार्केट में मांग और बढ़ने की उम्मीद है।

नई किआ सेल्टोस – लॉन्च 10 दिसंबर

भारत की सबसे पॉपुलर मिड-साइज़ एसयूवी में से एक किआ सेल्टोस अपने बड़े अपडेट के साथ 10 दिसंबर को लॉन्च होने जा रही है।

स्पाई शॉट्स के मुताबिक़ कार में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिनमें नया फ्रंट और रियर डिज़ाइन, अपडेटेड अलॉय वील्स और संभावित रूप से नया डैशबोर्ड लेआउट शामिल है। मौजूदा पेट्रोल और डीज़ल इंजन जारी रह सकते हैं, लेकिन अफ़वाहें बताती हैं कि, कंपनी हाइब्रिड इंजन भी ला सकती है। इस फ़ेसलिफ़्ट के साथ किआ सेल्टोस को अपने सेग्मेंट में फिर से मज़बूत स्थिति मिल सकती है।

मिनी कूपर कन्वर्टिबल – दिसंबर में लॉन्च

मिनी इंडिया इस महीने के आख़िर तक अपनी नई कूपर कन्वर्टिबल की क़ीमतों की घोषणा करेगी। हालांकि, इसकी बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। इसका मुख्य आकर्षण है इलेक्ट्रिक फ़ैब्रिक रूफ़, जिसे 30 Kmph की रफ़्तार तक सिर्फ़ 18 सेकंड में खोला या बंद किया जा सकता है।

इंजन की बात करें तो, कन्वर्टिबल में वही 201bhp वाला 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो हार्ड-टॉप मॉडल में दिया गया है। यह 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स के साथ आती है। क़ीमतें स्टैंडर्ड मॉडल से लगभग 1–1.5 लाख रुपए ज़्यादा रहने की उम्मीद है।

अनुवाद: गुलाब चौबे