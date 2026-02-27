मार्च 2026 में नई कार्स का तड़का; जानिए कौन-सा मॉडल कब होगा लॉन्च

मार्च 2026 ऑटो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अहम रहने वाला है। कई कंपनीज़ या तो नए मॉडल्स की क़ीमतों का ऐलान करेंगी या फिर नई गाड़ियों से पर्दा उठाएंगी। ख़ास बात यह है कि, फ़ोकस पूरी तरह एसयूवी सेग्मेंट पर रहेगा। आइए जानते हैं कि, कौन-कौन सी गाड़ियां अगले महीने दस्तक देने वाली हैं।

नई जनरेशन डस्टर अगले महीने लॉन्च होने वाली सबसे बड़ी पेशकश मानी जा रही है। कंपनी 17 मार्च को इसकी क़ीमतों का ऐलान करेगी। यह सीधे हुंडई क्रेटा को टक्कर देगी। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम क़ीमत क़रीब 9.50 लाख से 10 लाख रुपए हो सकती है। लॉन्च से पहले यह कई शोरूम्स पर पहुंच चुकी है।

कुशाक फ़ेसलिफ़्ट का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और यह मार्च में लॉन्च हो सकती है। नए मॉडल में अपडेटेड डिज़ाइन, इलुमिनेटेड फ्रंट ग्रिल, नए इक्सटीरियर कलर, बड़ा पैनरॉमिक सनरूफ़ और रियर सीट मसाज जैसे नए फ़ीचर्स मिलेंगे। इसकी क़ीमत 11 लाख से 19 लाख रुपए के बीच रहने की उम्मीद है।

टोयोटा इबेला

टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी इबेला की क़ीमतों का ऐलान भी अगले महीने हो सकता है। इसमें 49kWh और 61kWh के दो बैटरी पैक का ऑप्शन मिलेगा। कंपनी क़रीब 543km तक की रेंज का दावा कर सकती है।

निसान की नई मिड-साइज़ एसयूवी टेक्टॉन भी मार्च में पेश की जा सकती है। बता दें कि, निसान की यह मॉडल डस्टर पर बेस्ड होगी, जो इसी महीने लॉन्च होने वाली है। हालांकि, यह हमें उम्मीद है कि, कंपनी इसे डस्टर की क़ीमत के अस-पास लॉन्च कर सकती है, ताकि सेग्मेंट में मज़बूत पकड़ बनाई जा सके।

अनुवाद: गुलाब चौबे