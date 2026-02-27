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    मार्च 2026 में नई कार्स का तड़का; जानिए कौन-सा मॉडल कब होगा लॉन्च

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    Haji Chakralwale

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    मार्च 2026 में नई कार्स का तड़का; जानिए कौन-सा मॉडल कब होगा लॉन्च

    मार्च 2026 ऑटो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अहम रहने वाला है। कई कंपनीज़ या तो नए मॉडल्स की क़ीमतों का ऐलान करेंगी या फिर नई गाड़ियों से पर्दा उठाएंगी। ख़ास बात यह है कि, फ़ोकस पूरी तरह एसयूवी सेग्मेंट पर रहेगा। आइए जानते हैं कि, कौन-कौन सी गाड़ियां अगले महीने दस्तक देने वाली हैं।

    रेनो डस्टर

    Renault Duster Left Front Three Quarter

    नई जनरेशन डस्टर अगले महीने लॉन्च होने वाली सबसे बड़ी पेशकश मानी जा रही है। कंपनी 17 मार्च को इसकी क़ीमतों का ऐलान करेगी। यह सीधे हुंडई क्रेटा को टक्कर देगी। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम क़ीमत क़रीब 9.50 लाख से 10 लाख रुपए हो सकती है। लॉन्च से पहले यह कई शोरूम्स पर पहुंच चुकी है।

    स्कोडा कुशाक

    Exterior Left Front Three Quarter

    कुशाक फ़ेसलिफ़्ट का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और यह मार्च में लॉन्च हो सकती है। नए मॉडल में अपडेटेड डिज़ाइन, इलुमिनेटेड फ्रंट ग्रिल, नए इक्सटीरियर कलर, बड़ा पैनरॉमिक सनरूफ़ और रियर सीट मसाज जैसे नए फ़ीचर्स मिलेंगे। इसकी क़ीमत 11 लाख से 19 लाख रुपए के बीच रहने की उम्मीद है।

    टोयोटा इबेला

    Exterior Right Front Three Quarter

    टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी इबेला की क़ीमतों का ऐलान भी अगले महीने हो सकता है। इसमें 49kWh और 61kWh के दो बैटरी पैक का ऑप्शन मिलेगा। कंपनी क़रीब 543km तक की रेंज का दावा कर सकती है।

    निसान टेक्टॉन

    Exterior Left Front Three Quarter

    निसान की नई मिड-साइज़ एसयूवी टेक्टॉन भी मार्च में पेश की जा सकती है। बता दें कि, निसान की यह मॉडल डस्टर पर बेस्ड होगी, जो इसी महीने लॉन्च होने वाली है। हालांकि, यह हमें उम्मीद है कि, कंपनी इसे डस्टर की क़ीमत के अस-पास लॉन्च कर सकती है, ताकि सेग्मेंट में मज़बूत पकड़ बनाई जा सके।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

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