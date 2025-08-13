टोयोटा टाइज़र हुई और सुरक्षित; स्टैंडर्ड एयरबैग्स और नया रंग पेश

सभी वेरीएंट्स को किया गया अपग्रेड

क़ीमतों में भी हुई है बढ़ोतरी

टोयोटा ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी अर्बन क्रूज़र टाइज़र को और सुरक्षित और स्टाइलिश बना दिया है। कंपनी ने इसमें अब छह एयरबैग्स को स्टैंडर्ड कर दिया है और नया ब्लूइश ब्लैक कलर भी जोड़ा है। साथ ही छह एयरबैग्स का पैकेज अब E, S, S+, G और V के सभी वेरीएंट्स में मिलेगा, जिसमें ड्युअल फ्रंट, साइड और कर्टेन एयरबैग्स शामिल हैं।

अपडेट्स के साथ क़ीमत में भी थोड़ा इज़ाफ़ा हुआ है। ज़्यादातर वेरीएंट्स की क़ीमत 12,000 रुपए बढ़ी है, जबकि S+ वेरीएंट में 8,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब इसकी क़ीमत 7.89 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। कंपनी तीन साल/1,00,000km की स्टैंडर्ड वॉरंटी देती है, जिसे पांच साल/2,20,000km तक बढ़ाया जा सकता है।

टाइज़र में दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें पहला 1.2-लीटर K-सीरीज़ (89bhp, 113Nm) और दूसरा 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल (99bhp, 147.6Nm) शामिल है। वहीं ट्रैंस्मिशन में पांच-स्पीड मैनुअल, पांच-स्पीड एएमटी और छह-स्पीड ऑटोमैटिक का विकल्प मिलता है।

फ़ीचर्स की बात करें तो, इसमें ट्विन डीआरएल्स के साथ एलईडी हेडलैम्प्स, ड्युअल-टोन केबिन, 9-इंच टचस्क्रीन (वायरलेस ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले), रियर एसी वेंट्स, क्रूज़ कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग और टोयोटा आई-कनेक्ट जैसे प्रीमियम फ़ीचर्स मिलते हैं।

अनुवाद: गुलाब चौबे