टोयोटा अर्बन क्रूज़र टाइज़र हुई महंगी; अब क्या होगी नई क़ीमत?

कुछ वेरीएंट्स पर लागू हुआ नया प्राइस अपडेट

बेस क़ीमत अब भी 7.25 लाख रुपए से शुरू

टोयोटा ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी टोयोटा अर्बन क्रूज़र टाइज़र की क़ीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। यह हाल के दिनों में कंपनी की तीसरी कार है, जिसकी क़ीमतें बढ़ाई गई हैं। इससे पहले टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर और टोयोटा हायलक्स की क़ीमतों में भी संशोधन किया गया था।

नए अपडेट के बाद V 1.0 टर्बो-पेट्रोल एटी और V 1.0 टर्बो-पेट्रोल एटी ड्युअल-टोन वेरीएंट्स की क़ीमत 24,000 रुपए तक बढ़ गई है। वहीं G 1.0 टर्बो-पेट्रोल एटी वेरीएंट अब पहले के मुक़ाबले 22,000 रुपए महंगा हो गया है।

इसके अलावा, V 1.0 टर्बो-पेट्रोल एमटी, V 1.0 टर्बो-पेट्रोल एमटी ड्युअल-टोन और G 1.0 टर्बो-पेट्रोल एमटी वेरीएंट्स की क़ीमत में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। कंपनी ने बताया है कि, बाक़ी वेरीएंट्स की क़ीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

नई क़ीमतों के बाद भी टोयोटा अर्बन क्रूज़र टाइज़र की शुरुआती क़ीमत 7.25 लाख रुपए ही बनी हुई है, जबकि टॉप वेरीएंट की क़ीमत अब 12.63 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

ख़रीदारों के नज़रिए से देखें तो, इस बढ़ोतरी का असर ख़ासकर टर्बो-पेट्रोल वेरीएंट्स पर पड़ेगा। हालांकि, सेग्मेंट में अपनी किफ़ायती शुरुआती क़ीमत और अच्छे फ़ीचर्स के कारण यह एसयूवी अभी भी कई ग्राहकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनी रह सकती है।

अनुवाद: गुलाब चौबे