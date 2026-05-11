टोयोटा महाराष्ट्र में लगाएगी नया मैन्युफ़ैक्चरिंग प्लांट

महाराष्ट्र के बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया में बनेगा नया प्लांट

2029 की पहली छमाही में शुरू होगा प्रोडक्शन

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने भारत में नया वीइकल मैन्युफ़ैक्चरिंग प्लांट लगाने की घोषणा की है। कंपनी का यह नया प्लांट महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद स्थित बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया में बनाया जाएगा। इस फैसिलिटी में प्रोडक्शन की शुरुआत साल 2029 की पहली छमाही में होने की उम्मीद है।

कंपनी के मुताबिक़, इस प्लांट की शुरुआती प्रोडक्शन क्षमता सालाना 1 लाख वीइकल्स की होगी। साथ ही, ऑपरेशन शुरू होने के शुरुआती चरण में क़रीब 2,800 लोगों को रोज़गार मिलने की उम्मीद है। यहां स्टैम्पिंग, वेल्डिंग, पेंटिंग और फाइनल असेंबली जैसे मैन्युफ़ैक्चरिंग ऑपरेशन्स किए जाएंगे।

टोयोटा ने कन्फ़र्म किया है कि, इस नए प्लांट से निकलने वाला पहला मॉडल एक नई एसयूवी होगी। हालांकि, कंपनी ने अभी इस मॉडल से जुड़ी ज़्यादा जानकारी साझा नहीं की है।

फ़िलहाल टोयोटा भारत में कर्नाटक के बिदादी में दो मैन्युफ़ैक्चरिंग प्लांट्स ऑपरेट करती है। पहला प्लांट साल 1999 में शुरू हुआ था, जहां टोयोटा इनोवा हायक्रॉस, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, टोयोटा फ़ॉर्च्यूनर और टोयोटा लिजेंडर जैसे मॉडल्स बनाए जाते हैं। इस प्लांट की सालाना प्रोडक्शन क्षमता 1.32 लाख यूनिट्स है।

वहीं, दूसरा प्लांट साल 2010 में शुरू किया गया था, जहां टोयोटा कैमरी, टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर और टोयोटा हाइलक्स का प्रोडक्शन किया जाता है। इसकी सालाना क्षमता 2.10 लाख यूनिट्स है।

इन दोनों फैसिलिटीज़ को मिलाकर टोयोटा की भारत में कुल प्रोडक्शन क्षमता 3.42 लाख वीइकल्स प्रति वर्ष तक पहुंचती है। कंपनी का कहना है कि नया प्लांट भारत में उसके लॉन्ग-टर्म बिज़नेस ऑपरेशन्स को मज़बूत करेगा और आसपास के क्षेत्रों में एक्सपोर्ट्स को भी सपोर्ट करेगा।

अनुवाद: गुलाब चौबे