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    टोयोटा रुमियन का असल माइलेज कारवाले ने किया टेस्ट: जानें, कितना देती है?

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    Aditya Nadkarni

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    टोयोटा रुमियन का असल माइलेज कारवाले ने किया टेस्ट: जानें, कितना देती है?
      • पेट्रोल ऑटोमैटिक वर्ज़न का किया गया माइलेज टेस्ट
      • 20.30kmpl माइलेज मिलने का दावा

    टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने साल 2023 में अर्टिगा पर आधारित रुमियन एमपीवी को भारतीय बाज़ार में लॉन्च किया था, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम क़ीमत 10.29 लाख रुपए रखी गई थी। फ़िलहाल इसकी क़ीमत बढ़कर 10.51 लाख रुपए हो चुकी है, लेकिन माइलेज के आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

    Left Side View

    कंपनी के मुताबिक़, रुमियन का सीएनजी वर्ज़न 26.11km/kg तक का माइलेज देता है। वहीं, पेट्रोल मैनुअल वर्ज़न का दावा किया गया माइलेज 20.51kmpl और पेट्रोल ऑटोमैटिक वर्ज़न का 20.30kmpl है। हमने इसके पेट्रोल ऑटोमैटिक वर्ज़न का असल माइलेज टेस्ट किया, जिसमें इस एमपीवी ने शहर में 14kmpl और हाइवे पर 19kmpl का माइलेज दिया। इस तरह इसका ओवरऑल एवरेज माइलेज 16.55kmpl रहा।

    Exterior Right Rear Three Quarter

    टोयोटा रुमियन में 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसे पांच-स्पीड मैनुअल या छह-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। यह इंजन 102bhp की पावर और 139Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। वहीं, इसके सीएनजी वर्ज़न में यही इंजन 87bhp की पावर और 121Nm का टॉर्क देता है।

    टोयोटा रुमियन को तीन वेरीएंट्स और पांच कलर ऑप्शंस में पेश किया गया है। इसका सीधा मुक़ाबला मारुति अर्टिगा और किआ कारेन्स क्लाविस से होता है। प्रैक्टिकल केबिन, आरामदायक राइड और भरोसेमंद इंजन के चलते रुमियन फैमिली कार ख़रीदने वालों के लिए एक काफ़ी संतुलित विकल्प बनकर सामने आती है।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    टोयोटा रुमियन इमेज
    टोयोटा रुमियन
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    टोयोटा रुमियन की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 11.50 लाख
    BangaloreRs. 11.48 लाख
    DelhiRs. 10.84 लाख
    PuneRs. 11.21 लाख
    HyderabadRs. 11.47 लाख
    AhmedabadRs. 10.53 लाख
    ChennaiRs. 11.39 लाख
    KolkataRs. 11.09 लाख
    ChandigarhRs. 10.78 लाख

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