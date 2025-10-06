टोयोटा इनोवा हायक्रॉस हाइब्रिड का माइलेज कारवाले ने किया टेस्ट; जानें असल में कितना देती है!

टोयोटा इनोवा हायक्रॉस हाइब्रिड को 2022 में लॉन्च किया गया था, और तब से यह सवाल बना हुआ था कि क्या यह कार इनोवा की तरह आरामदायक होने के साथ हाइब्रिड की माइलेज भी दे पाएगी? हाल ही में इसका रियल-वर्ल्ड माइलेज टेस्ट किया गया और नतीजे काफ़ी बेहतर रहे।

शहर में ड्राइविंग के दौरान हाइक्रॉस ने 13.1kmpl की रियल माइलेज दी, जबकि डिस्प्ले पर 15.9kmpl दिखाई दे रही थी। यानी लगभग 18-19% का अंतर। वहीं हाईवे पर इसका प्रदर्शन और बेहतर रहा, जहां कार ने 18.2kmpl की वास्तविक माइलेज दी, जबकि क्लस्टर रीडिंग 20.3kmpl दिखा रही थी।

क़रीब 1,710 किलो वजन होने के बावजूद, इसका हाइब्रिड सिस्टम बेहतरीन तरीके से काम करता है और इसे “फ़्यूल गज़लर” कैटेगरी से दूर रखता है।

इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड में 2.0-लीटर, 4-सिलिंडर पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो मिलकर 184bhp की पावर जनरेट करते हैं। इसमें ई-सीवीटी गियरबॉक्स और फ्रंट-वील ड्राइव लेआउट मिलता है।

टोयोटा का यह स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप कार को लो स्पीड पर ईवी मोड में चलने की क्षमता देता है, जबकि हाईवे पर पेट्रोल इंजन काम संभालता है। इसका एआरएआई-क्लेम्ड माइलेज 21.16kmpl है। कुल मिलाकर, इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड एक स्पेसियस, आरामदायक और किफ़ायती एमपीवी साबित होती है।

अनुवाद: गुलाब चौबे