CarWale
    AD

    टोयोटा इनोवा हायक्रॉस हाइब्रिड का माइलेज कारवाले ने किया टेस्ट; जानें असल में कितना देती है!

    Read inEnglish
    Authors Image

    Jay Shah

    95 बार पढ़ा गया
    टोयोटा इनोवा हायक्रॉस हाइब्रिड का माइलेज कारवाले ने किया टेस्ट; जानें असल में कितना देती है!

    टोयोटा इनोवा हायक्रॉस हाइब्रिड को 2022 में लॉन्च किया गया था, और तब से यह सवाल बना हुआ था कि क्या यह कार इनोवा की तरह आरामदायक होने के साथ हाइब्रिड की माइलेज भी दे पाएगी? हाल ही में इसका रियल-वर्ल्ड माइलेज टेस्ट किया गया और नतीजे काफ़ी बेहतर रहे।

    Toyota Innova Hycross Right Rear Three Quarter

    शहर में ड्राइविंग के दौरान हाइक्रॉस ने 13.1kmpl की रियल माइलेज दी, जबकि डिस्प्ले पर 15.9kmpl दिखाई दे रही थी। यानी लगभग 18-19% का अंतर। वहीं हाईवे पर इसका प्रदर्शन और बेहतर रहा, जहां कार ने 18.2kmpl की वास्तविक माइलेज दी, जबकि क्लस्टर रीडिंग 20.3kmpl दिखा रही थी।

    क़रीब 1,710 किलो वजन होने के बावजूद, इसका हाइब्रिड सिस्टम बेहतरीन तरीके से काम करता है और इसे “फ़्यूल गज़लर” कैटेगरी से दूर रखता है।

    इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड में 2.0-लीटर, 4-सिलिंडर पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो मिलकर 184bhp की पावर जनरेट करते हैं। इसमें ई-सीवीटी गियरबॉक्स और फ्रंट-वील ड्राइव लेआउट मिलता है।

    Toyota Innova Hycross Engine Shot

    टोयोटा का यह स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप कार को लो स्पीड पर ईवी मोड में चलने की क्षमता देता है, जबकि हाईवे पर पेट्रोल इंजन काम संभालता है। इसका एआरएआई-क्लेम्ड माइलेज 21.16kmpl है। कुल मिलाकर, इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड एक स्पेसियस, आरामदायक और किफ़ायती एमपीवी साबित होती है।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    टोयोटा इनोवा हायक्रॉस इमेज
    टोयोटा इनोवा हायक्रॉस
    Rs. 18.86 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     अगला 
    महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो फ़ेसलिफ़्ट कल होगी लॉन्च

    संबंधित न्यूज़

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    टोयोटा इनोवा हायक्रॉस गैलरी

    • images
    • videos
    Toyota Hyryder E Base Variant | Most Affordable Toyota SUV at Rs. 11.34 Lakh | CarWale
    youtube-icon
    Toyota Hyryder E Base Variant | Most Affordable Toyota SUV at Rs. 11.34 Lakh | CarWale
    CarWale टीम द्वारा01 Sep 2025
    76250 बार देखा गया
    481 लाइक्स
    2024 Toyota Rumion Review with Mileage Test | Perfect Family Car!
    youtube-icon
    2024 Toyota Rumion Review with Mileage Test | Perfect Family Car!
    CarWale टीम द्वारा22 May 2024
    443811 बार देखा गया
    2427 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • MUV/MPVs
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    रेनो ट्राइबर
    रेनो ट्राइबर
    Rs. 5.76 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी अर्टिगा
    मारुति अर्टिगा
    Rs. 8.80 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टोयोटा इनोवा क्रिस्टा
    टोयोटा इनोवा क्रिस्टा
    Rs. 18.66 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    किआ कारेन्स
    किआ कारेन्स
    Rs. 10.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    किआ कारेन्स क्लाविस
    किआ कारेन्स क्लाविस
    Rs. 11.08 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    एमजी विंडसर ईवी
    एमजी विंडसर ईवी
    Rs. 12.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी XL6
    मारुति XL6
    Rs. 11.52 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टोयोटा वेलफायर
    टोयोटा वेलफायर
    Rs. 1.20 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी MUV/MPV कार्स देखें
    महिंद्रा बोलेरो नियो
    महिंद्रा बोलेरो नियो
    Rs. 8.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    6th अक्
    महिंद्रा बोलेरो
    महिंद्रा बोलेरो
    Rs. 7.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    6th अक्
    मासेराती MCPura
    मासेराती MCPura
    Rs. 5.12 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    4th अक्
    महिंद्रा थार
    महिंद्रा थार
    Rs. 9.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    3rd अक्
    सिट्रोएन एयरक्रॉस X
    सिट्रोएन एयरक्रॉस X
    Rs. 8.29 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    3rd अक्
    वॉल्वो EX30
    वॉल्वो EX30
    Rs. 39.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस
    मारुति विक्टोरिस
    Rs. 10.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    विनफ़ास्ट VF 6
    विनफ़ास्ट VF 6
    Rs. 16.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस
    Launching Soon
    अक् 2025
    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस

    Rs. 50.00 - 55.00 लाखअनुमानित प्राइस

    17th अक्टूबर 2025अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    हुंडई नई वेन्यू
    हुंडई नई वेन्यू

    Rs. 7.90 - 14.00 लाखअनुमानित प्राइस

    4th नवम्बर 2025अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टाटा सिएरा ईवी
    टाटा सिएरा ईवी

    Rs. 25.00 - 30.00 लाखअनुमानित प्राइस

    15th नवम्बर 2025अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टाटा सफ़ारी ईवी
    टाटा सफ़ारी ईवी

    Rs. 26.00 - 30.00 लाखअनुमानित प्राइस

    नवम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मारुति सुज़ुकी ई विटारा
    मारुति ई विटारा

    Rs. 20.00 - 25.00 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टाटा सिएरा
    टाटा सिएरा

    Rs. 20.00 - 25.00 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    हुंडई New Venue N Line
    हुंडई New Venue N Line

    Rs. 11.29 - 13.23 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सिट्रोएन eC3 फ़ेसलिफ़्ट
    सिट्रोएन eC3 फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 11.00 - 14.00 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें
    AD
    • टोयोटा-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर
    Rs. 10.95 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र टाइज़र
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र टाइज़र
    Rs. 7.21 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टोयोटा फ़ॉर्च्यूनर
    टोयोटा फ़ॉर्च्यूनर
    Rs. 33.64 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी टोयोटा-कार्स

    टोयोटा इनोवा हायक्रॉस की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 23.24 लाख
    BangaloreRs. 23.78 लाख
    DelhiRs. 21.98 लाख
    PuneRs. 23.42 लाख
    HyderabadRs. 23.61 लाख
    AhmedabadRs. 20.97 लाख
    ChennaiRs. 24.01 लाख
    KolkataRs. 22.10 लाख
    ChandigarhRs. 21.45 लाख

    लोकप्रिय वीडियोज़

    Toyota Hyryder E Base Variant | Most Affordable Toyota SUV at Rs. 11.34 Lakh | CarWale
    youtube-icon
    Toyota Hyryder E Base Variant | Most Affordable Toyota SUV at Rs. 11.34 Lakh | CarWale
    CarWale टीम द्वारा01 Sep 2025
    76250 बार देखा गया
    481 लाइक्स
    2024 Toyota Rumion Review with Mileage Test | Perfect Family Car!
    youtube-icon
    2024 Toyota Rumion Review with Mileage Test | Perfect Family Car!
    CarWale टीम द्वारा22 May 2024
    443811 बार देखा गया
    2427 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • टोयोटा इनोवा हायक्रॉस हाइब्रिड का माइलेज कारवाले ने किया टेस्ट; जानें असल में कितना देती है!