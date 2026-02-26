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    नई टोयोटा फ़ॉर्च्यूनर में मिलेगा एडास! स्पाई शॉट से हुआ बड़ा ख़ुलासा, लुक में भी होंगे अहम बदलाव

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    Gulab Chaubey

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    नई टोयोटा फ़ॉर्च्यूनर में मिलेगा एडास! स्पाई शॉट से हुआ बड़ा ख़ुलासा, लुक में भी होंगे अहम बदलाव
      • नया फ्रंट और रियर डिज़ाइन
      • इंटीरियर हाइलक्स से हो सकता है इंस्पायर्ड
      • पहली बार मिलेगा एडास

    नई जनरेशन टोयोटा फ़ॉर्च्यूनर को इंटरनेशनल सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। पहले सामने आए स्पाई शॉट्स में इसके रियर सेक्शन की झलक मिली थी, लेकिन अब सामने आई नई तस्वीरों ने इसके फ्रंट लुक से जुड़ा बड़ा ख़ुलासा कर दिया है। हालांकि, एसयूवी पूरी तरह कवर में है, लेकिन एक फ़ीचर ऐसा है, जो गेम चेंजर साबित हो सकता है और वह है एडास।

    नई तस्वीरों में फ़ॉर्च्यूनर के फ्रंट में नया ग्रिल, पॉलीगोनल स्लैट्स, स्लीक हेडलैम्प्स, डीआरएल्स और सबसे अहम, एडास मॉड्यूल साफ नज़र आता है। लंबे समय से एडास की कमी झेल रही फ़ॉर्च्यूनर के लिए यह बड़ा अपडेट माना जा रहा है। ख़ासकर तब, जब इसका मुक़ाबला एमजी मैजेस्टर जैसी नई और टेक्नोलॉजी से लैस एसयूवी से होने वाला है।

    Exterior Right Front Three Quarter

    टोयोटा फ़ॉर्च्यूनर हमेशा से अपनी मज़बूत बिल्ड क्वालिटी, शानदार भरोसेमंद परफ़ॉर्मेंस और हर तरह के रास्तों पर चलने की काबिलियत के लिए जानी जाती है। हालांकि, इसकी ऊंची क़ीमत के बावजूद इसकी डिमांड बनी रहती है। अब एडास के जुड़ने से इसकी अपील और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है।

    डिज़ाइन के अलावा, इसके इंटीरियर में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक़, नई फ़ॉर्च्यूनर का केबिन टोयोटा हाइलक्स से इंस्पायर्ड हो सकता है, जिसमें नया डैशबोर्ड लेआउट, अपडेटेड इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम और ज़्यादा प्रीमियम मटैरियल इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है।

    इंजन और मकैनिकल अपडेट

    मकैनिकल तौर पर नई टोयोटा फ़ॉर्च्यूनर में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसमें मौजूदा मॉडल वाले ही इंजन ऑप्शंस दिए जाएंगे। इनमें 2.7-लीटर पेट्रोल इंजन (164bhp / 245Nm), 2.8-लीटर डीज़ल 2WD इंजन (201bhp / 420Nm – मैनुअल और 201bhp / 500Nm – ऑटोमैटिक) और 2.8-लीटर डीज़ल AWD इंजन शामिल है।

    इसके अलावा, नई जनरेशन फ़ॉर्च्यूनर में सस्पेंशन और ट्यूनिंग में हल्के बदलाव किए जा सकते हैं, जिससे राइड क्वालिटी पहले से थोड़ी बेहतर होने की उम्मीद है।

    कुल मिलाकर, एडास के साथ आने वाली नई टोयोटा फ़ॉर्च्यूनर न सिर्फ़ सेफ़्टी के मामले में एक बड़ा अपग्रेड साबित होगी, बल्कि यह अपने सेग्मेंट में एक बार फिर से नई हलचल पैदा कर सकती है।

    तस्वीरों के स्रोत

    टोयोटा फ़ॉर्च्यूनर इमेज
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