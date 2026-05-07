टोयोटा ने बढ़ाई टोयोटा फ़ॉर्च्युनर की क़ीमत! अब ख़रीदना पड़ेगा और महंगा

कीमतों में हुई है 87,000 रुपए तक की बढ़ोतरी

लिजेंडर के दामों में में भी हुआ है इज़ाफ़ा

भारतीय बाज़ार की सबसे पॉप्युलर फुल-साइज़ एसयूवी में शामिल टोयोटा फ़ॉर्च्युनर अब पहले से और महंगी हो गई है। टोयोटा ने फ़ॉर्च्युनर और टोयोटा फ़ॉर्च्युनर लिजेंडर की क़ीमतों में 87,000 रुपए तक का इज़ाफ़ा कर दिया है। नई क़ीमतें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं।

कंपनी ने एसयूवी के लगभग सभी वेरीएंट्स की क़ीमत बढ़ाई है। फ़ॉर्च्युनर फ़िलहाल पेट्रोल और डीज़ल इंजन ऑप्शन के साथ 4×2 और 4×4 ड्राइवट्रेन में बिक्री के लिए उपलब्ध है।

किस वेरीएंट की क़ीमत कितनी बढ़ी?

टोयोटा फ़ॉर्च्युनर के 2.7-लीटर पेट्रोल 2WD ऑटोमैटिक, 2.8-लीटर डीज़ल 2WD मैनुअल और प्लैटिनम वाइट पर्ल इडिशन की क़ीमत में 60,000 रुपए का इज़ाफ़ा हुआ है। वहीं 2.8-लीटर डीज़ल 2WD ऑटोमैटिक वेरीएंट अब 65,000 रुपए महंगा हो गया है।

अगर 4×4 वेरीएंट्स की बात करें, तो 2.8-लीटर डीज़ल 4WD मैनुअल की क़ीमत 67,000 रुपए बढ़ी है, जबकि माइल्ड-हाइब्रिड डीज़ल वेरीएंट्स 75,000 रुपए महंगे हुए हैं। साथ ही टॉप-मॉडल GR-S 4WD ऑटोमैटिक की क़ीमत सबसे ज़्यादा 87,000 रुपए बढ़ी है।

क़ीमतों में हुए इस बदलाव के बाद अब टोयोटा फ़ॉर्च्युनर की एक्स-शोरूम क़ीमत 34.76 लाख रुपए से शुरू होकर 50.46 लाख रुपए तक जाती है।

टोयोटा फ़ॉर्च्युनर लिजेंडर भी हुई महंगी

टोयोटा ने टोयोटा फ़ॉर्च्युनर लिजेंडर की क़ीमतों में भी बड़ा इज़ाफ़ा किया है। इसका 4×2 डीज़ल ऑटोमैटिक वेरीएंट 75,000 रुपए महंगा हुआ है और 4×2 डीज़ल मैनुअल वेरीएंट 78,000 रुपए महंगा हुआ है। इसके अलावा 4×4 माइल्ड-हाइब्रिड डीज़ल वेरीएंट के दाम में 83,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।

नई क़ीमतों के बाद लिजेंडर एटी की एक्स-शोरूम क़ीमत 48.29 लाख रुपए और एमटी की 45.08 लाख रुपए हो गई है।

किससे होगा मुक़ाबला?

भारतीय बाज़ार में टोयोटा फ़ॉर्च्युनर का सीधा मुक़ाबला आने वाली एमजी मजेस्टर जैसी प्रीमियम एसयूवी से होगा।

क्यों बढ़ रही हैं क़ीमतें?

लगातार बढ़ती मैन्युफ़ैक्चरिंग कॉस्ट, नए सेफ़्टी फ़ीचर्स और प्रीमियम एसयूवी की बढ़ती डिमांड के चलते कंपनीज़ धीरे-धीरे क़ीमतों में इज़ाफ़ा कर रही हैं।

इसके बावजूद टोयोटा फ़ॉर्च्युनर की डिमांड भारतीय बाज़ार में अभी भी काफ़ी मज़बूत बनी हुई है। ख़ासकर उन लोगों के बीच जो दमदार रोड प्रेजेंस, भरोसेमंद इंजन और ऑफ़-रोड क्षमता वाली एसयूवी पसंद करते हैं।