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    टोयोटा बना रही है नया 1.5-लीटर हाइब्रिड पावरट्रेन

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    Sagar Bhanushali
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    टोयोटा बना रही है नया 1.5-लीटर हाइब्रिड पावरट्रेन
    • क्लेम किया गया है कि ये नया सेटअप मौजूदा सिस्टम से 15% ज्यादा फ्यूल इफिशिएंट है
    • यह टर्बोचार्ज्ड और नैचुरली एस्पिरेटेड दोनों कॉन्फिगरेशन में मिलेगा

    टोयोटा अपनी अगली जेनरेशन की गाड़ियों के लिए एक नया 1.5-लीटर हाइब्रिड पावरट्रेन बना रही है, जिसमें 15% से ज्यादा फ्यूल इकॉनमी बढ़ाने का टारगेट है। इस नए सिस्टम में फोर-सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, जिसे नए डिजाइन के इलेक्ट्रिक मोटर और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जोड़ा गया है। ये टोयोटा के फ्यूचर मल्टी-पाथवे व्हीकल प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा होगा।

    इंजन नैचुरली एस्पिरेटेड और टर्बोचार्ज्ड दोनों कॉन्फिग्रेशन में मिलेगा। टोयोटा का कहना है कि नैचुरली एस्पिरेटेड वर्शन का परफॉर्मेंस कंपनी के मौजूदा 1.8-लीटर इंजन और 1.5-लीटर थ्री-सिलेंडर यूनिट जैसी ही होगी।

    इंटीरियर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

    कॉन्वेंशनल हाइब्रिड डिवेलपमेंट की जगह टोयोटा ने इस बार इंजन, हाइब्रिड सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को एक साथ डिजाइन किया है। कंपनी को उम्मीद है कि इसमें मैकेनिकल फ्रिक्शन, थर्मल मैनेजमेंट और इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी में सुधार से फ्यूल इकॉनमी मिलेगी।

    इस नए हाइब्रिड पावरट्रेन का साइज भी कम रखने का टारगेट है। इसकी कॉम्पैक्ट पैकेजिंग से टोयोटा एक ही व्हीकल आर्किटेक्चर पर हाइब्रिड, प्लग-इन हाइब्रिड और बैटरी इलेक्ट्रिक पावरट्रेन ले सकेगी, जो पहले से इलेक्ट्रिक व्हीकल सपोर्ट के लिए डिजाइन किया गया है। इससे बोनट की हाइट कम होगी, इंटीरियर में बेहतर जगह मिलेगी और स्टाइलिंग में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। एक ही आर्किटेक्चर होने से टोयोटा को डिवेलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अलग-अलग पावरट्रेन टेक्नोलॉजीज में बंट जाएगा। इसी वजह से कंपनी की प्रोडक्शन फैसिलिटी अलग-अलग मार्केट डिमांड के हिसाब से हाइब्रिड, प्लग-इन हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मिक्स बदल पाएगी।

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