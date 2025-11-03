CarWale
    टोयोटा ने भारत में कैमरी, वेलफायर और लैंड क्रूज़र को रिकॉल करने का किया ऐलान!

    Jay Shah

    टोयोटा ने भारत में कैमरी, वेलफायर और लैंड क्रूज़र को रिकॉल करने का किया ऐलान!
    • तीन मॉडल्स की 4,863 यूनिट्स में समस्या
    • 360-डिग्री कैमरे के ईसीयू सॉफ़्टवेयर को करना है री-प्रोग्राम

    टोयोटा ने भारत में कैमरी, वेलफायर और लैंड क्रूज़र के चुनिंदा यूनिट्स को रिकॉल करने का ऐलान किया है। इस रिकॉल में कुल 4,863 वीइकल्स को शामिल किया गया है, जिसमें पार्किंग असिस्ट ईसीयू से जुड़ी समस्या का समाधान करना है, जो पैनॉरमिक व्यू मॉनिटर सिस्टम (360-डिग्री कैमरा) का हिस्सा है और रियर-व्यू इमेज प्रदर्शित करता है।

    360-Degree Camera Control

    ब्रैंड के अनुसार, इस रिकॉल में सॉफ़्टवेयर को री-प्रोग्राम किया जाना है। इस रिकॉल के तहत 18 जुलाई, 2024 से लेकर 23 सितंबर, 2025 के बीच तैयार की गई कैमरी के 2,257 यूनिट्स और 19 जुलाई, 2023 से लेकर 12 मई, 2025 के बीच तैयार किए गए वेलफ़ायर की 1,862 यूनिट्स, इसके अलावा 31 मई, 2023 से लेकर 28 जुलाई, 2025 के बीच तैयार किए गए लैंड क्रूज़र मॉडल के 744 यूनिट्स में गड़बड़ी पाई गई है, जिनमें सुधार किया जाएगा

    Exterior Right Front Three Quarter

    ग़ौरतलब है कि कार निर्माता ने पुष्टि की है कि, फ़िलहाल भारतीय बाज़ार में अभी तक ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है। फिर भी एतिहात के तौर पर यह रिकॉल शुरू किया गया है। इसके लिए टोयोटा ने अपने सभी अधिकृत डीलर्स को भी रिकॉल टेस्ट व सॉफ़्टवेयर अपडेट को लेकर सूचना जारी कर दी है। ताकि, डीलर्स सीधे ग्राहकों से संपर्क कर सकें। इसके अलावा संबंधित मॉडल्स के किसी ख़रीदार को इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो, वह देशभर के किसी भी टोयोटा सर्विस सेंटर्स पर जाकर इसकी जांच करा सकते हैं, जो प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क होगी।

    अनुवाद - शोभित शुक्ला

