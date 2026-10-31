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    30 लाख रु. से कम में मिलने वाली टॉप 8 हाइब्रिड कारें

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    Jay Shah
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    30 लाख रु. से कम में मिलने वाली टॉप 8 हाइब्रिड कारें

    हाइब्रिड कारें अभी भी भारत में कार सेल्स का छोटा सा हिस्सा हैं, लेकिन अब इस सेगमेंट में काफी ऑप्शन आ गए हैं। अब यहाँ SUV, एक सेडान, एक प्लग-इन हाइब्रिड और एक फैमिली MPV जैसे कई विकल्प मौजूद हैं, और हर कार का अपना तरीका है फ्यूल बचाने का। हमने पांच ऐसी हाइब्रिड कारें चुनी हैं, जिन्हें आप 30 लाख रुपये तक (एक्स-शोरूम) में खरीद सकते हैं।

    1. मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस / मारुति सुज़ुकी ग्रैंड विटारा / टोयोटा अर्बन क्रूज़र हैराइडर

    ये तीनों SUV एक ही हाइब्रिड पावरट्रेन शेयर करती हैं। ग्रैंड विटारा और हैराइडर एक-दूसरे की रीबैज्ड ट्विन्स हैं, और विक्टोरिस भी इसी स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सिस्टम का इस्तेमाल करती है। इसमें 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन को इलेक्ट्रिक मोटर और e-CVT के साथ जोड़ा गया है, जिससे मिलकर लगभग 116bhp की पावर मिलती है। मारुति का दावा है कि विक्टोरिस हाइब्रिड 28.65kmpl का माइलेज देती है। इसकी कीमत VXi, ZXi, ZXi (O), ZXi Plus और ZXi Plus (O) वेरिएंट्स में 16.43 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये तक है। ग्रैंड विटारा हाइब्रिड की कीमत डेल्टा प्लस, जेटा प्लस, जेटा प्लस (O), अल्फा प्लस और अल्फा प्लस (O) वेरिएंट्स में 16.68 लाख रुपये से 19.77 लाख रुपये के बीच है। हैराइडर हाइब्रिड S, G (O) और V वेरिएंट्स में 17.18 लाख रुपये से 20.19 लाख रुपये तक आती है।

    2. रेनो डस्टर हाइब्रिड

    डस्टर हाइब्रिड इस सेगमेंट में सबसे नया मॉडल है, और इसका पावरट्रेन विक्टोरिस और हैराइडर से ज्यादा मॉडर्न और एडवांस्ड है। रेनो का E-Tech सिस्टम 1.8-लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन को 1.4kWh बैटरी, ट्रैक्शन मोटर, स्टार्टर-जनरेटर और मल्टी-मोड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ता है। साथ मिलकर यह 158bhp पावर और 208Nm टॉर्क देता है, और रेनो का दावा है कि ARAI के मुताबिक यह 29kmpl का माइलेज देती है। यह कार EV मोड में ही शुरू होती है और शहर की स्पीड पर काफी देर तक इसी मोड में चलती रह सकती है। डस्टर हाइब्रिड की कीमत 16.99 लाख रुपये से 19.49 लाख रुपये (Evolution, Techno और Emotion वेरिएंट्स) है।

    3. होंडा सिटी e:HEV

    इस लिस्ट में सिटी इकलौती सेडान है। इसमें वही हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है, जिसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और e-CVT दिया गया है, जो मिलकर 125bhp की पावर और 253Nm का टॉर्क देता है। मई 2026 में सेडान को अपडेट किया गया, जिसमें स्टाइलिंग बदली गई और कुछ नए फीचर्स जोड़े गए। हाइब्रिड सिर्फ टॉप ZX+ वेरिएंट में मिलती है, जिसकी कीमत 21.36 लाख रुपये है।

    4. MG हेक्टर टोमहॉक PHEV

    टोमहॉक PHEV यहां दी गई बाकी सभी गाड़ियों से अलग है, क्योंकि यह सेगमेंट की इकलौती प्लग-इन हाइब्रिड है, ना कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड। इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर है, जो 198bhp पावर और 230Nm टॉर्क देता है, और 20.5kWh बैटरी लगी है जिसे आप प्लग से चार्ज कर सकते हैं। MG का दावा है कि यह 115km से ज्यादा की पूरी तरह इलेक्ट्रिक रेंज और 1,100km से ज्यादा की कुल रेंज देती है।

    Right Front Three Quarter

    यह 7-सीटर SUV एक्सक्लूसिव और एसेंस वेरिएंट्स में 25.69 लाख रुपये से 27.79 लाख रुपये तक आती है। MG बैटरी-एज़-ए-सर्विस प्लान भी देती है, जिसमें शुरुआती कीमत 21.79 लाख रुपये हो जाती है, साथ में हर किलोमीटर पर 3.20 रुपये देने होंगे। ऑन-रोड कीमत 30 लाख रुपये से ज्यादा जा सकती है।

    5. टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस / मारुति सुज़ुकी इनविक्टो

    Right Front Three Quarter

    हाईक्रॉस और इनविक्टो दोनों एक-दूसरे की रीबैज्ड वर्शन हैं, और इनमें 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ मोटर और e-CVT लगा है, जिससे मिलकर 186bhp पावर और 191Nm का टॉर्क मिलता है। हाईक्रॉस पेट्रोल और हाइब्रिड दोनों इंजन ऑप्शन में मिलती है, जबकि इनविक्टो सिर्फ हाइब्रिड वर्ज़न में आती है। हाईक्रॉस हाइब्रिड की कीमत VX, VX (O), ZX और ZX (O) वेरिएंट्स में 26.91 लाख रुपये से 32.95 लाख रुपये है। इनमें से केवल एंट्री VX और VX (O) वेरिएंट्स ही 30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के अंदर आते हैं, जबकि टॉप वेरिएंट्स की ऑन-रोड कीमत लगभग 40 लाख रुपये तक जा सकती है। इनविक्टो की कीमत Zeta Plus (7-सीटर और 8-सीटर) और Alpha Plus (7-सीटर) वेरिएंट्स में 25.02 लाख रुपये से 28.70 लाख रुपये है।

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