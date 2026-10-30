टॉप 4 आने वाली मारुति कारें

लगभग सभी अपकमिंग फेसलिफ्ट्स नेक्सा लाइनअप से होंगी

अगले एक साल में लॉन्च हो सकते हैं

मारुति सुज़ुकी अगले एक साल के अंदर अपनी लाइनअप के कुछ मॉडल्स को रिफ्रेश करने जा रही है। ये ज्यादातर नेक्सा सीरीज के होंगे और इनमें अच्छे खासे फीचर अपग्रेड्स भी देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे चार अपकमिंग मारुति कारों के बारे में:

YMC MPV

हाल ही में इसकी टेस्टिंग भी देखी गई है। YMC MPV कंपनी की पहली ग्राउंड-अप इलेक्ट्रिक 7-सीटर कार होगी और यह भारत में कंपनी की दूसरी EV बनेगी। टेस्टिंग के दौरान कार में बॉक्सी सिल्हूट दिखाई दिया है, हेडलाइट में स्प्लिट डिजाइन है और फॉग-लाइट के लिए अलग से जगह नहीं दिखी। ई-विटारा की तरह ही, इसमें भी एक्टिव एयर वेंट्स दिए जाएंगे, जो जरूरत पड़ने पर बैटरी पैक को कूल करेंगे। साइड प्रोफाइल में लंबी रूफलाइन दिखाई देती है। पीछे से भी बॉक्सी डिजाइन लगता है और टेलगेट की स्टाइल विक्टोरिस से मिलती-जुलती है।

YMC MPV में 49kWh और 61kWh की बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है और यह इसकी मिड साइज सिबलिंग वाली HEARTECT-E प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हो सकती है।

इन्विक्टो फेसलिफ्ट

मारुति इन्विक्टो को भी फेसलिफ्ट मिलेगा, ठीक वैसे ही जैसे इनोवा हाईक्रॉस का फेसलिफ्ट आने वाला है। हाल ही में इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट के बम्पर का पेटेंट देखा गया था और वैसे ही बदलाव इन्विक्टो MPV में भी हो सकते हैं। बता दें, ये बेसिकली मोनोकॉक इनोवा है।

इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट की अब तक आई झलकियों में इंटीरियर नजर नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि मारुति और टोयोटा दोनों वर्जन में अपडेटड इंफोटेनमेंट सिस्टम और नई अपहोल्स्ट्री मिलेगी। मैकेनिकल कोई बदलाव नहीं होगा।

फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट

संभावना है कि इसे 2027 भारत मोबिलिटी एक्सपो में शोकेस किया जाएगा। हालिया स्पाई शॉट में ADAS मॉड्यूल और लेन-वॉच कैमरा दिखाई दिया है। नया फ्रंट बम्पर, चार डिस्क ब्रेक्स और पिछला प्रोफाइल लगभग पहले जैसा होगा।

चार-सिलेंडर NA पेट्रोल इंजन को रिप्लेस कर 3-सिलेंडर इंजन दिया जा सकता है, जबकि 1.0-लीटर 3-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड इंजन में कोई बदलाव नहीं होगा।

XL6 फेसलिफ्ट

2026 इंडोनेशिया मोटर शो में XL7 देखने पर अंदाजा लगा कि आने वाले XL6 फेसलिफ्ट में क्या मिल सकता है। MPV में नया बम्पर, नई फॉग-लाइट सराउंड्स, 16-इंच के टायर्स, ग्लॉस-ब्लैक अलॉय, इंटीरियर में भी ग्लॉस फिनिश और नया रियर स्पॉइलर मिलेगा।

नए XL7 में मैकेनिकल कोई बदलाव नहीं होगा और इसमें वही 1.5-लीटर NA इंजन रहेगा, जो 102bhp/137Nm पावर देता है।