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    हैचबैक से एसयूवी तक: ये 4 फ़ेसलिफ़्ट जल्द होंगी लॉन्च

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    Dwij Bhandut
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    हैचबैक से एसयूवी तक: ये 4 फ़ेसलिफ़्ट जल्द होंगी लॉन्च
      • नई-जेनरेशन हुंडई एसयूवी में मिलेगा ​प्लियोस इंफ़ोटेन्मेंट
      • टोयोटा मॉडल्स को मिलेगा फ़ेसलिफ़्ट

    भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इन दिनों काफ़ी हलचल है। नए कार्स के लॉन्च और ख़ुलासे के साथ आने वाली फ़ेसलिफ़्ट कार्स को लेकर भी काफ़ी उत्सुकता है। यहां हम ऐसी 4 फ़ेसलिफ़्ट कार्स की बात कर रहे हैं, जिनके इस साल के आख़िर तक या साल 2027 की पहली तिमाही में लॉन्च होने की उम्मीद है।

    Exterior Right Front Three Quarter

    टोयोटा इनोवा हायक्रॉस फ़ेसलिफ़्ट

    इनोवा हायक्रॉस फ़ेसलिफ़्ट के फ्रंट लुक को भारत में पेटेंट कराया गया है और हमने इसका रेंडर भी तैयार किया है। इसमें नया फ्रंट ज़्यादा स्लीक दिखाई देता है, जो नई हाइलक्स के फ्रंट से मिलता-जुलता है। इसमें बड़ा इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, बदली हुई सीट अपहोल्स्ट्री और ब्लैक डैशबोर्ड जैसे नए फ़ीचर्स मिलने की उम्मीद है, जबकि इसके मकैनिकल्स में बदलाव नहीं होने की संभावना है।

    मौजूदा हायक्रॉस में 2.0-लीटर पेट्रोल पावरट्रेन मिलता है, जो प्योर पेट्रोल और हाइब्रिड सेटअप के साथ उपलब्ध है। पेट्रोल वर्ज़न 170bhp/204Nm का आउटपुट देता है, जबकि हाइब्रिड वर्ज़न 186bhp/191Nm जनरेट करता है।

    टोयोटा फ़ॉर्च्यूनर फ़ेसलिफ़्ट

    नई टोयोटा फ़ॉर्च्यूनर में भी नई हाइलक्स की तरह कई अपडेट मिलने की उम्मीद है। इसमें 12.3-इंच का डुअल-स्क्रीन सेटअप, नया फ्रंट डिज़ाइन और नए केबिन मैटेरियल्स के साथ ज्यादा स्टोरेज स्पेस मिल सकता है। पहले सामने आई स्पाई तस्वीरों में एडास मॉड्यूल भी देखा गया था, जिससे संकेत मिलता है कि 50 लाख रुपए से ज़्यादा क़ीमत वाली इस एसयूवी में यह टेक्नोलॉजी मिल सकती है।

    फ़ॉर्च्यूनर फ़ेसलिफ़्ट में मकैनिकल बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसमें मौजूदा 2.8-लीटर डीज़ल इंजन के साथ माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम मिलता रहेगा। 4x4 नियो-ड्राइव वेरीएंट में यह इंजन 201bhp/500Nm का आउटपुट देता है।

    Maruti Suzuki Baleno Facelift Left Side View

    मारुति बलेनो फ़ेसलिफ़्ट

    मारुति सुज़ुकी बलेनो फ़ेसलिफ़्ट को 5 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। इस अपडेटेड हैचबैक में मारुति का पहला सीएनजी-ऑटोमैटिक कॉम्बिनेशन मिलेगा, जिसकी हमने एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी। इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल का ऑप्शन भी उपलब्ध होगा।

    नई बलेनो में मौजूदा 4-सिलेंडर इंजन को हटाकर 3-सिलेंडर इंजन को स्टैंडर्ड किया जा सकता है। इसके अलावा एडास, नई अपहोल्स्ट्री और नया केबिन थीम, अपडेटेड फ्रंट फेस और नए अलॉय डिजाइन जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं।

    Exterior Left Front Three Quarter

    हुंडई क्रेटा फ़ेसलिफ़्ट

    हुंडई ने 2030 तक भारत में 26 नए मॉडल्स लॉन्च करने की योजना बनाई है। नई-जेनरेशन क्रेटा के साल 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है और इसकी स्पाई तस्वीरों में नए लाइटिंग एलिमेंट्स, बंपर्स, अलॉय वील्स और ओआरवीएम्स की जानकारी सामने आ चुकी है।

    हालांकि, सबसे बड़ा बदलाव इसका पूरी तरह नया डैशबोर्ड होगा। नई-जेनरेशन क्रेटा में ​प्लियोस कनेक्ट सेंटर स्क्रीन के साथ ग्लियो AI मिलेगा, जो हुंडई के एसडीवी यानी सॉफ़्टवेअर-डिफ़ाइंड वीइकल लाइनअप का हिस्सा है। इसके मैकेनिकल्स मौजूदा मॉडल जैसे ही रहने की उम्मीद है, हालांकि पेट्रोल पावरट्रेन में हाइब्रिड सिस्टम भी जोड़ा जा सकता है।

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