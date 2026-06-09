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    नई क्रेटा से लेकर सस्ती ईवी तक! हुंडई की ये 3 आने वाली कार्स मचा सकती हैं धमाल

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    Dwij Bhandut
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    नई क्रेटा से लेकर सस्ती ईवी तक! हुंडई की ये 3 आने वाली कार्स मचा सकती हैं धमाल
    • हुंडई ला रही है कई नए मॉडल्स
    • नई क्रेटा और नई i20 पर चल रहा काम
    • किफ़ायती इलेक्ट्रिक एसयूवी भी जल्द होगी लॉन्च

    हुंडई इंडिया अगले कुछ सालों में अपने पोर्टफ़ोलियो को बड़ा करने की तैयारी में है। कंपनी ने पहले ही कन्फ़र्म कर दिया है कि, वह 2030 तक भारतीय बाज़ार में 26 नए मॉडल्स लॉन्च करेगी। इनमें से कुछ कार्स की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। आइए जानते हैं उन 3 आगामी हुंडई कार्स के बारे में, जिनका इंतज़ार सबसे ज़्यादा किया जा रहा है।

    नई हुंडई i20

    Hyundai Creta Facelift Infotainment System

    हुंडई अपनी पॉप्युलर प्रीमियम हैचबैक i20 के नए अवतार पर काम कर रही है। हाल ही में इसे टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। नई i20 में पहले से बड़ा साइज़, नया इंटीरियर और नया स्टीयरिंग वील देखने को मिल सकता है।

    इंजन विकल्पों में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसमें मौजूदा 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और एएमटी ट्रैंस्मिशन मिल सकता है, जबकि एन लाइन वेरीएंट में 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन जारी रह सकता है।

    नेक्स्ट-जेन हुंडई क्रेटा

    Hyundai Creta Facelift Right Front Three Quarter

    क्रेटा हुंडई की सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी है और अब कंपनी इसके नए जनरेशन मॉडल पर काम कर रही है। नई क्रेटा में बड़ा इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, एआई आधारित फ़ीचर्स और नई कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है।

    इसके अलावा, नई क्रेटा का साइज़ भी थोड़ा बड़ा हो सकता है, जिससे केबिन में और ज़्यादा स्पेस मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इंजन विकल्प मौजूदा मॉडल जैसे ही रहने की उम्मीद है।

    नई सब-4 मीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी

    Exterior Right Rear Three Quarter

    हुंडई जल्द एक नई सब-4 मीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी भी लॉन्च कर सकती है। यह मॉडल किआ सीरॉस ईवी की तरह कार होगी और भारतीय बाज़ार को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है।

    इस ईवी में एडास लेवल-2, लंबी ड्राइविंग रेंज और कई एड्वांस फ़ीचर्स मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक़ इसकी क़ीमत 15 लाख रुपए से ज़्यादा हो सकती है।

    आने वाले महीनों में हुंडई की ये तीनों कार्स भारतीय बाज़ार में काफ़ी हलचल मचा सकती हैं। ख़ासकर नई क्रेटा और नई इलेक्ट्रिक एसयूवी पर ख़रीदारों की नज़रें टिकी हुई हैं।

    कवर इमेज एआई के ज़रिए स्पाई शॉट्स बेस पर जनरेट की गई है

    अनुवाद: गुलाब चौबे

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    हुंडई i20 की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 7.09 लाख
    BangaloreRs. 7.26 लाख
    DelhiRs. 6.69 लाख
    PuneRs. 7.09 लाख
    HyderabadRs. 7.36 लाख
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