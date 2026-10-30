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    आधुनिक मोबिलिटी की चमक: मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस ऑरम एडिशन लॉन्च

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    Maruti Suzuki (Sponsored)
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    आधुनिक मोबिलिटी की चमक: मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस ऑरम एडिशन लॉन्च

    भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इतिहास में, मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस की कामयाबी सच में खास है। ICOTY 2026 का Winner बनने के साथ ही, इस SUV ने सिर्फ एक साल में 1.5 लाख सेल्स का रेकॉर्ड भी बना लिया है। विक्टोरिस सिर्फ एक SUV नहीं, बल्कि आज के जमाने के उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जो सिर्फ सफ़र नहीं, यादें जुटाना पसंद करते हैं। इस पहली सक्सेसफुल एनिवर्सरी पर मारुति सुज़ुकी ने Victoris का लिमिटेड एडिशन Aurum Edition लॉन्च किया है।

    खास स्टाइलिश लुक

    Copper और Grey कलर थीम के साथ नया Aurum Edition काफी प्रीमियम दिखता है। Aurum नाम लैटिन भाषा में सोने यानि Gold के लिए इस्तेमाल होता है। इस एडिशन में फ्रंट, रियर और साइड स्किड प्लेट्स Grey और Copper ड्यूल-टोन में दी गई हैं। इसी थीम के wheel arch garnishes भी मिलते हैं जो Alloy Wheels के चारों तरफ अच्छा लुक देते हैं। साथ में फ्रंट ग्रिल, बंपर, फेंडर और बॉडी साइड मोल्डिंग्स पर क्रोम गर्निशिंग और डार्क क्रोम डोर वाइज़र्स दिए गए हैं। यह एडिशन खास Mystic Green और Bluish Black कलर ऑप्शन में मिलता है, सिर्फ ZXi, ZXi (O), ZXi+, और ZXi+ (O) वेरिएंट्स में। हर एंगल से Victoris Aurum Edition सड़क पर ध्यान खींचता है।

    Maruti Suzuki Victoris Front Bumper

    इंटीरियर में भी इसी प्रीमियम लुक का ध्यान रखा गया है। हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ-साथ लग्ज़री का भी जायका मिलेगा। इसमें प्रीमियम ऑल-वेदर 3D फ्लोर मैट्स, कस्टमाइज्ड 3D बूट मैट और स्टेनलेस-स्टील रियर ट्रंक सिल गार्ड दी गई हैं, जिससे साफ-सफाई बनी रहती है और कार का इंटीरियर सेफ रहता है। ये सभी एक्सेसरीज़ एक पैकेज में मिलती हैं, जिसकी कीमत 22,990 रुपये है। यह पैकेज अलग-अलग सामान खरीदने पर जितना खर्च होता, उससे 21.58% सस्ता पड़ता है। Aurum Edition उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जो क्वॉलिटी और स्टाइल को अहमियत देते हैं।

    टेक्नोलॉजी से लैस फीचर्स

    Maruti Suzuki Victoris Left Side View

    ड्राइवर सीट पर बैठते ही लग्जरी और डिजिटल एक्सपीरिएंस का फील मिलेगा। इसमें Panoramic Sunroof दी गई है, जिससे केबिन नेचुरल लाइट से भर जाता है। साथ ही बड़ा 10.1-inch SmartPlay Pro Plus टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें Wireless Apple CarPlay और Android Auto फीचर है। ड्राइवर के लिए Head-Up Display (HUD) है, जिससे जरूरी जानकारी सीधी नजर के सामने रहती है। सामने वाली सीट्स वेंटिलेटेड हैं, जिससे गर्मी में भी कूल रहते हैं। Suzuki Connect के साथ 40 से ज्यादा रियल-टाइम कनेक्टेड कार फीचर्स मिलते हैं, वायरलेस चार्जिंग पैड और 360-डिग्री कैमरा भी दिया गया है। हर राइड स्मार्ट और आसान हो जाती है।

    पावरफुल और एफिशिएंट इंजन

    Maruti Suzuki Victoris Rear Bumper

    Victoris Aurum Edition में मारुति सुज़ुकी का लेटेस्ट Strong Hybrid टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर के साथ 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन और e-CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है। यह हाइब्रिड सिस्टम 28.65kmpl की ARAI सर्टिफाइड माइलेज देता है। शहर में स्लो ट्रैफिक में यह व्हीकल शुद्ध EV मोड में भी चल सकती है, जिससे पेट्रोल की बचत होती है और सफर स्मूद रहता है।

    बेहतर सेफ्टी फीचर्स

    सेफ्टी के मामले में भी Victoris आगे है। SUV को 5-स्टार क्रैश सेफ्टी रेटिंग मिली है। पूरे लाइन-अप में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इसके अलावा Electronic Stability Program (ESP), Hill-Hold Assist, ABS के साथ EBD, चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक और ISOFIX child seat anchorage मिलती है। टॉप वेरिएंट्स में Level 2 ADAS ड्राइवर-असिस्टेंस टेक्नोलॉजी, Tire Pressure Monitoring System (TPMS), और 360-डिग्री कैमरा मिलता है, जिससे पार्किंग करना आसान हो जाता है।

    अगर आप भी मॉडर्न ड्राइविंग का गोल्डन एक्सपीरिएंस चाहते हैं, तो नज़दीकी मारुति सुज़ुकी Arena शोरूम पर Victoris Aurum Edition देख सकते हैं।

    मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस इमेज
    मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस
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