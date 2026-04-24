टेस्ला मॉडल Y बनाम टेस्ला मॉडल Y L; जानें, साइज़, बैटरी और फ़ीचर्स में है कितना फ़र्क?

मॉडल Y L में बड़ी बॉडी, तीसरी रो सीट्स और एडब्ल्यूडी सेटअप

क़ीमत 61.99 लाख रुपए (एक्स-शोरूम)

टेस्ला ने भारत में अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी लाइनअप को बढ़ाते हुए टेस्ला मॉडल Y L को पेश किया है। यह स्टैंडर्ड टेस्ला मॉडल Y का लंबा वीलबेस वर्ज़न है। दोनों मॉडल्स के बीच क़ीमत का फ़र्क ज़्यादा नहीं है, लेकिन साइज़, बैटरी और सीट्स लेआउट में अहम बदलाव देखने को मिलते हैं।

साइज़ और स्पेस

डाइमेंशन्स की बात करें तो, टेस्ला मॉडल Y L स्टैंडर्ड टेस्ला मॉडल Y से बड़ी है। इसकी लंबाई 4969mm है, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल 4790mm लंबा है। वहीं इसका वीलबेस 3040mm है, जो स्टैंडर्ड मॉडल से 150mm ज़्यादा है।

इसी बढ़े हुए वीलबेस की वजह से इसमें तीसरी रो सीट्स दी गई हैं। इसके अलावा, एसयूवी की ऊंचाई भी थोड़ी बढ़ाई गई है, जिससे केबिन में बेहतर हेडरूम मिलने की उम्मीद है। ग्राउंड क्लीयरेंस में भी हल्का इज़ाफ़ा किया गया है।

बैटरी और परफ़ॉर्मेंस

परफ़ॉर्मेंस के मामले में टेस्ला मॉडल Y L को बड़ा अपडेट मिला है। इसमें 88kWh बैटरी पैक दिया गया है, जबकि स्टैंडर्ड टेस्ला मॉडल Y में 60kWh बैटरी मिलती है।

इसके साथ ही मॉडल Y L में ड्युअल-मोटर एडब्ल्यूडी सेटअप मिलता है, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल आरडब्ल्यूडी के साथ आता है। कंपनी के अनुसार मॉडल Y L 681km तक की रेंज दे सकती है और 0-100kmph स्पीड क़रीब 5 सेकंड में हासिल कर सकती है।

फ़ीचर्स

फ़ीचर्स की बात करें तो, टेस्ला मॉडल Y L में कुछ अतिरिक्त सुविधाएं दी गई हैं। इसमें 16-इंच इंफ़ोटेन्मेंट स्क्रीन, छह सीट्स लेआउट, दूसरी रो में पावर्ड आर्मरेस्ट और तीसरी रो में वेंटिलेशन और पावर्ड अड्ज़स्टमेंट जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं।

इसके अलावा, एसयूवी में हीटेड स्टीयरिंग वील, 19-इंच अलॉय वील्स, अडैप्टिव सस्पेंशन और 18-स्पीकर ऑडियो सिस्टम भी दिया गया है।

क़ीमत

भारत में टेस्ला मॉडल Y L की क़ीमत 61.99 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) रखी गई है। यह स्टैंडर्ड टेस्ला मॉडल Y से क़रीब 2.10 लाख रुपए महंगी है।

ख़रीदारों के नज़रिए से देखें तो, ज्यादा स्पेस, बड़ी बैटरी और एडब्ल्यूडी सेटअप के कारण टेस्ला मॉडल Y L उन ग्राहकों के लिए बेहतर विकल्प हो सकती है, जो फैमिली यूज़ और लंबी रेंज को प्राथमिकता देते हैं।