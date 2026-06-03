5-स्टार सेफ़्टी रेटिंग के साथ चमकी टेस्ला मॉडल Y L; एएनकैप क्रैश टेस्ट में किया शानदार प्रदर्शन

एएनकैप क्रैश टेस्ट में मिली 5-स्टार सेफ़्टी रेटिंग

अडल्ट ऑक्यूपेंट और सेफ़्टी असिस्ट कैटेगरी में 90% से ज़्यादा स्कोर

टेस्ला की टेस्ला मॉडल Y L ने ऑस्ट्रेलियन न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (एएनकैप) क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ़्टी रेटिंग हासिल की है। यह रेटिंग सिर्फ़ तीन-रो वाली मॉडल Y L ही नहीं, बल्कि स्टैंडर्ड दो-रो टेस्ला मॉडल Y पर भी लागू होती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे राइट-हैंड-ड्राइव बाज़ारों के लिए यह मॉडल चीन के प्लांट से सीबीयू रूप में आयात की जाती है।

एएनकैप ने मॉडल Y L का टेस्ट अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP), चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP), वल्नरेबल रोड यूज़र प्रोटेक्शन (VRU) और सेफ़्टी असिस्ट जैसी अहम कैटेगरीज़ में किया।

अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP)

मॉडल Y L ने इस कैटेगरी में 36.52/40 अंक (91%) हासिल किए। 50kmph पर हुए फ्रंटल ऑफ़सेट टेस्ट में ड्राइवर की चेस्ट को पर्याप्त सुरक्षा मिली, जबकि शरीर के अन्य हिस्सों को अच्छी सुरक्षा मिली। फुल-विड्थ फ्रंटल टेस्ट में भी ड्राइवर और पीछे बैठे यात्री की चेस्ट को पर्याप्त सुरक्षा मिली।

60kmph के साइड इम्पैक्ट टेस्ट में सभी महत्वपूर्ण हिस्सों की सुरक्षा को अच्छा माना गया। वहीं पोल इम्पैक्ट टेस्ट में ड्राइवर की चेस्ट की सेफ़्टी को मामूली स्तर का बताया गया।

चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP)

इस कैटेगरी में 41.40/49 अंक (84%) मिले। 6 और 10 साल के डमीज़ के साथ किए गए फ्रंट और साइड इम्पैक्ट टेस्ट में बच्चों की सुरक्षा का स्तर अच्छा पाया गया। हालांकि, एएनकैप ने बताया कि, आइसोफ़िक्स माउंट्स की कम्पैटिबिलिटी ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के कुछ चाइल्ड सीट सिस्टम्स के साथ थोड़ी जटिल है, जिसकी वजह से कुछ अंक कटे।

पैदल यात्रियों और दोपहिया चालकों की सुरक्षा

VRU कैटेगरी में मॉडल Y L ने 86% स्कोर हासिल किया। पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए बोनट का प्रदर्शन अच्छा रहा, जबकि विंडस्क्रीन को पर्याप्त और ए-पिलर्स को कमज़ोर रेटिंग मिली। इसके अलावा एईबी (ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग) सिस्टम ने साइकिल और मोटरसाइकिल डिटेक्शन टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया।

सेफ़्टी असिस्ट सिस्टम्स में 92% स्कोर

मॉडल Y L ने 16.65/18 अंक (92%) हासिल किए। इसमें सीटबेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर मॉनिटरिंग, स्पीड असिस्टेंस, लेन सपोर्ट सिस्टम और एईबी जैसे एड्वांस सेफ़्टी सिस्टम्स का योगदान रहा। एएनकैप के अनुसार कार-टू-कार एईबी सिस्टम का प्रदर्शन भी काफ़ी प्रभावशाली रहा।

क्या है इसका मतलब?

5-स्टार एएनकैप रेटिंग यह दिखाती है कि, टेस्ला मॉडल Y L सिर्फ़ परफ़ॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी पर ही नहीं, बल्कि सेफ़्टी के मामले में भी अपने सेग्मेंट की सबसे मज़बूत एसयूवीज़ में शामिल है। परिवार के साथ लंबी यात्राओं और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए यह मॉडल अब और भी भरोसेमंद विकल्प बनकर सामने आई है।