61.99 लाख रुपए में ख़रीदें टेस्ला मॉडल Y L प्रीमियम

छह-सीट लेआउट के साथ उपलब्ध

अतिरिक्त केबिन स्पेस के साथ नया लेआउट पेश

टेस्ला ने भारत में मॉडल Y लाइनअप का विस्तार करते हुए नया लॉन्ग वीलबेस (एलडब्ल्यूबी) वेरीएंट लॉन्च किया है, जिसकी क़ीमत 61.99 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) रखी गई है। इस नए वेरीएंट के आने के बाद भारत में मॉडल Y अब कुल तीन वेरीएंट्स में उपलब्ध है, जिनकी क़ीमत 59.89 लाख रुपए से 67.89 लाख रुपए के बीच है।

इस नए वर्ज़न की सबसे बड़ी ख़ासियत इसका 3,040mm का एक्सटेंडेड वीलबेस है, जो 2+2+2 लेआउट में छह-सीट कॉन्फ़िगरेशन की सुविधा देता है। स्टैंडर्ड मॉडल के मुक़ाबले, एलडब्ल्यूबी वेरीएंट में रियर सीट स्पेस और ओवरऑल केबिन कम्फ़र्ट बेहतर है, जिससे यह फ़ैमिली यूज़ के लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल है।

डिज़ाइन की बात करें तो मॉडल एलडब्ल्यूबी काफ़ी हद तक स्टैंडर्ड वर्ज़न जैसा ही है, जिसमें टेस्ला की मिनिमलिस्ट स्टाइलिंग और एयरोडाइनामिक प्रोफ़ाइल बरक़रार रखी गई है। हालांकि, बढ़े हुए साइज़ की वजह से केबिन ज़्यादा स्पेशियस हो गया है, ख़ासकर दूसरी और तीसरी रो के पैसेंजर्स के लिए।

केबिन में 16-इंच टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, ड्यूल वायरलेस चार्जिंग पैड, हीटेड और वेंटिलेटेड फ्रंट और सेकेंड रो सीट्स, हीटेड स्टीयरिंग वील, फ्रंट सीट्स के लिए एक्सटेंडेड अंडर-थाई सपोर्ट और पिलर-माउंटेड रियर एसी वेंट्स दिए गए हैं।

स्पेसिफ़िकेशन्स की बात करें तो, इसमें 88kWh बैटरी पैक के साथ ड्यूल मोटर सेटअप दिया गया है। यह 0 से 100 किमी/घंटा की रफ़्तार 5 सेकेंड्स में पकड़ लेती है और इसकी WLTP रेंज 681 किमी बताई गई है।

लॉन्ग वीलबेस वेरीएंट के लॉन्च के साथ, टेस्ला अब ऐसे ग्राहकों को टारगेट कर रही है, जो ज़्यादा बड़ी, फ़ीचर वाली और परिवार के लिए इलेक्ट्रिक एसयूवी चाहते हैं, ख़ासकर उस सेग्मेंट में जहां बड़ी गाड़ियों की डिमांड लगातार बढ़ रही है।

अनुवाद: सोनम गुप्ता