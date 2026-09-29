टाटा का बैटरी-एज़-ए-सर्विस प्रोग्राम पूरी EV रेंज में हुआ लागू

टाटा टियागो EV पर 2.30 लाख रुपये और टाटा हैरियर EV पर 7.30 लाख रुपये तक की शुरुआती कीमत में कटौती

अब सभी छह टाटा EVs पर Battery-as-a-Service (BaaS) फाइनेंसिंग उपलब्ध

टाटा मोटर्स ने अपने पूरे इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में बैटरी-एज़-ए-सर्विस (BaaS) फाइनेंसिंग ऑप्शन पेश कर दिया है। अब नेक्सॉन EV, कर्व EV, हैरियर EV और सिएरा EV में भी यह स्कीम मिलेगी। पहले यह सिर्फ पंच EV और टियागो EV में थी। इसका मतलब, अब टाटा के हर EV मॉडल में खरीदारों को कार के प्राइस में बैटरी का पैसा जोड़कर देने या फिर बैटरी के लिए अलग से फाइनेंसिंग चुनने की आज़ादी मिलेगी, जिससे गाड़ी खरीदने की शुरुआती कीमत कम हो जाएगी।

BaaS के तहत गाड़ी और बैटरी दो अलग-अलग लोन अकाउंट्स के जरिए फाइनेंस की जाती हैं, न कि एक साथ। गाड़ी के लिए लोन आम कार लोन जैसा ही रहेगा, जबकि बैटरी का पेमेंट यूज़ेज के हिसाब से होगा- जो कि बैटरी साइज, डाउन पेमेंट और लोन टेन्योर पर डिपेंड करेगा। इसमें चार्जिंग, मेंटेनेंस या रिपेयर शामिल नहीं हैं।

टाटा ने इस सुविधा के लिए कई फाइनेंसर के साथ टाई-अप किया है। जो कस्टमर पारंपरिक तरीके से बैटरी सहित गाड़ी खरीदना चाहते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। BaaS केवल एक ऐडिशनल ऑप्शन है, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं।

टाटा बैटरी-एज़-ए-सर्विस (BaaS) प्राइसिंग – EV रेंज मॉडल बैटरी (kWh) रेगुलर प्राइस (₹) BaaS व्हीकल प्राइस (₹) शुरुआती बचत (₹) बैटरी कॉस्ट (₹/km) टियागो EV 19 6,99,000 4,69,000 2,30,000 ₹ 2.6/km पंच EV 30 9,79,000 6,59,000 3,20,000 ₹ 2.6/km नेक्सॉन EV 45 14,34,000 8,99,000 5,35,000 ₹ 4.4/km कर्व EV 55 17,19,000 10,99,000 6,20,000 ₹ 5/km सिएरा EV 63 18,79,000 11,99,000 6,80,000 ₹ 5.5/km हैरियर EV 65 21,79,000 14,49,000 7,30,000 ₹ 5.9/km

इस स्कीम से सभी EV मॉडल्स की शुरुआती कीमत काफी कम हो जाती है। नेक्सॉन EV का BaaS प्राइस 8.99 लाख रुपये है, जबकि इसका रेगुलर प्राइस 14.34 लाख रुपये है। इसी तरह, कर्व EV का BaaS प्राइस 10.99 लाख रुपये (रेगुलर 17.19 लाख रुपये), सिएरा EV का 11.99 लाख (रेगुलर 18.79 लाख), और हैरियर EV का 14.49 लाख (रेगुलर 21.79 लाख) हो गया है। वहीं टियागो EV का BaaS प्राइस 4.69 लाख रुपये है, जो रेगुलर प्राइस 6.99 लाख से काफी कम है। पंच EV का दाम BaaS स्कीम में 6.59 लाख हो गया है, जो रेगुलर में 9.79 लाख है।

हैरियर EV की शुरुआती कीमत में सबसे ज़्यादा कटौती हुई है- 7.30 लाख रुपये, जबकि टियागो EV में सबसे क- 2.30 लाख रुपये। यह बैटरी साइज और कीमत के अनुसार अलग-अलग है।