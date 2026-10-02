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    टाटा मोटर्स ने Q2 FY27 में 40% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की

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    Dwij Bhandut
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    टाटा मोटर्स ने Q2 FY27 में 40% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की
    • 50 प्रतिशत से ज़्यादा बिक्री CNG और EV से हुई
    • Curvv SeriesX, सिएरा Legend, ऐरिस हाल ही में जोड़े गए

    टाटा मोटर्स ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 2,01,723 यूनिट्स बेचीं, जो पिछले साल के 1,44,397 यूनिट्स से 40 प्रतिशत ज़्यादा है। ग्रीन पावरट्रेन की डिमांड लगातार बढ़ रही है।

    सिर्फ सितंबर में 70,000 यूनिट्स की बिक्री हुई, जिसमें से इस तिमाही में 47,000 यूनिट्स EV रही। EV की बिक्री में 90 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। CNG पर भी 28 प्रतिशत का हिस्सा रहा, जिससे ये पावरट्रेन के लिए बेस्ट क्वार्टर बन गया। टाटा के मुताबिक, Punch इस तिमाही का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल रहा, हालांकि ICE और EV का अलग डाटा नहीं बताया गया है। अब टाटा की कुल बिक्री में EV + CNG का हिस्सा 51 प्रतिशत हो गया है।

    Exterior Left Front Three Quarter

    टाटा ऐरिस टाटा.Cars पोर्टफोलियो में सबसे लेटेस्ट एडिशन है। इसने टिगोर को रिप्लेस किया है, लेकिन इंजन जैसा का तैसा रखा गया है। ऐरिस में 1.2-लीटर पेट्रोल मोटर है, जो 85bhp/113Nm का पावर देती है। i-CNG (ट्विन-सिलेंडर सेटअप) 74.5bhp/96.5Nm का पावर देता है। दोनों वेरिएंट में 5MT/5AMT के ऑप्शन मिलते हैं।

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    DelhiRs. 13.38 लाख
    PuneRs. 13.74 लाख
    HyderabadRs. 14.23 लाख
    AhmedabadRs. 12.99 लाख
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